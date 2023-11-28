Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Нижнем Тагиле, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

На машине 1 отзыв 6 часов Индивидуальная до 4 чел. На поиски платины из Нижнего Тагила Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале Начало: Около ТЦ КИТ 11 900 ₽ за всё до 4 чел. 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых Начало: По Вашему выбору Расписание: По заявке 14 670 ₽ за всё до 3 чел. 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Нижний Тагил - кладезь народных промыслов Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом 14 670 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Нижнего Тагила Последние отзывы на экскурсии А Алексей На поиски платины из Нижнего Тагила читать дальше повезёт с погодой. Рассказ о достопримечательностях основан на личном опыте и непосредственном знании местности и проживающих там людях. По времени лучше закладывать побольше. 6 часов это совсем быстро, хотя само расстояние не самое большое. Хорошая интересная поездка по очень красивым местам. Замечательная экскурсия в музее Мамина-Сибиряка. Прекрасная видовая площадка на горе Белой, особенно, если

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Тагилу в категории «На весь день»

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