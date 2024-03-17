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Авторский тур
11 дней
Вертолетный тур на плато Путорана
Начало: г. Норильск
«На вертолете из Норильска вы отправитесь к месту старта, далее будете передвигаться на катамаранах или пакрафтах»
3 авг в 10:00
от 330 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путоранский хит с вертолетом
Начало: Красноярский край, Норильск
«Вас ждет дикая первозданная природа с комфортом премиального уровня, ресторанное питание с акцентом на северную кухню, вертолетная экскурсия на Иркиндинский водопад, водные прогулки по фьордовым озерам и треккинги по горам плато»
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 440 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ССветлана31 марта 2023Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «На вертолёте»
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Сколько стоит тур в Норильске в июне 2024
Сейчас в Норильске в категории "На вертолёте" можно забронировать 4 тура от 330 000 до 440 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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