Туры на вертолёте в Норильске

Найдено 4 тура в категории «На вертолёте» в Норильске, цены от 330 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вертолетный тур на плато Путорана
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Вертолетный тур на плато Путорана
Начало: г. Норильск
«На вертолете из Норильска вы отправитесь к месту старта, далее будете передвигаться на катамаранах или пакрафтах»
3 авг в 10:00
от 330 000 за человека
Путоранский хит с вертолетом
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
Путоранский хит с вертолетом
Начало: Красноярский край, Норильск
«Вас ждет дикая первозданная природа с комфортом премиального уровня, ресторанное питание с акцентом на северную кухню, вертолетная экскурсия на Иркиндинский водопад, водные прогулки по фьордовым озерам и треккинги по горам плато»
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 440 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «На вертолёте»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Вертолетный тур на плато Путорана
  2. Путоранский хит с вертолетом
Сколько стоит тур в Норильске в июне 2024
Сейчас в Норильске в категории "На вертолёте" можно забронировать 4 тура от 330 000 до 440 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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