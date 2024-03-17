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Авторский тур
9 дней
Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
31 июля в 10:00
9 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Большой круиз от Норильска до Красноярска
Начало: г. Норильск
27 июня в 10:00
191 200₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Вертолетный тур на плато Путорана
Начало: г. Норильск
3 авг в 10:00
от 330 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Горный поход на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
18 июля в 10:00
125 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Начало: г. Норильск
9 июля в 10:00
125 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путоранский хит с вертолетом
Начало: Красноярский край, Норильск
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 440 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лучшее на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
5 сен в 10:00
от 270 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ЕЕгор15 августа 2023Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
- ООльга25 июля 2023все было организовано очень хорошо: встретили, накормили, отправили "в полет" и самое главное ЗАБРАЛИ и снова НАКОРМИЛИ + отмыли. . гид Владислав- это просто космос, чудо и настоящий электро веник
- ННадежда24 июля 2023По туру с 29 июня по 15 июля "Большой круиз от Норильска до Красноярска" могу сказать следующее. Очень жаль, что мы
- ССветлана31 марта 2023Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
- ТТатьяна28 августа 2022Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!
- ИИван14 августа 2021Путешествие оставило самые приятные впечатления. Видовая составляющая никого не оставит равнодушным. Неповторимое озеро Лама с тихой голубой водой и белыми
Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Пешеходные»
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