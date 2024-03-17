Пешие туры-прогулки в Норильске с экскурсоводом

Найдено 7 туров в категории «Пешеходные» в Норильске, цены от 120 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
31 июля в 10:00
9 авг в 10:00
120 000 за человека
Большой круиз от Норильска до Красноярска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
17 дней
3 отзыва
Большой круиз от Норильска до Красноярска
Начало: г. Норильск
27 июня в 10:00
191 200 за человека
Вертолетный тур на плато Путорана
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Вертолетный тур на плато Путорана
Начало: г. Норильск
3 авг в 10:00
от 330 000 за человека
Горный поход на плато Путорана
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
1 отзыв
Горный поход на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
18 июля в 10:00
125 000 за человека
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Начало: г. Норильск
9 июля в 10:00
125 000 за человека
Путоранский хит с вертолетом
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
Путоранский хит с вертолетом
Начало: Красноярский край, Норильск
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 440 000 за человека
Лучшее на плато Путорана
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Лучшее на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
5 сен в 10:00
от 270 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Вертолетный тур на плато Путорана
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Вертолетный тур на плато Путорана
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • Е
    Егор
    15 августа 2023
    Горный поход на плато Путорана
    Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
    все было организовано очень хорошо: встретили, накормили, отправили "в полет" и самое главное ЗАБРАЛИ и снова НАКОРМИЛИ + отмыли. . гид Владислав- это просто космос, чудо и настоящий электро веник
  • Н
    Надежда
    24 июля 2023
    Большой круиз от Норильска до Красноярска
    По туру с 29 июня по 15 июля "Большой круиз от Норильска до Красноярска" могу сказать следующее. Очень жаль, что мы
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    не попали на красные камни (наш организатор увидел следы медведя, идти было опасно) и нам пришлось плыть на целые сутки больше на теплоходе (один мотор на "Чкалове" не работал), что было очень обидно, так как пришлось кроме лишнего топтания на теплоходе без интернета (толстая книга у меня уже кончилась) еще и на день сократить программу в Енисейске, отменив все церкви, а там они интересные и их много. В остальном поездка очень понравилась, организовано все было отлично, и переезды, и размещение, и питание, и экскурсии. Особенно хочу поблагодарить принимающую сторону за то, что мне с Красноярска практически организовали индивидуальный тур, возили и рассказывали лично. Отдельно хочется сказать про Настю (сопровождающий в Красноярске), которая все по несколько раз объясняла, расписывала в вотсапе и успокаивала такого тревожного туриста, как я. Большая благодарность Елене Петровне и Александру Яковлевичу (Шушенское) за максимально комфортные переезды и увлекательные рассказы. Спасибо также всем организаторам тура от Большой страны, на все вопросы были своевременно получены ответы. Буду к Вам обращаться в будущем! Надежда

  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Вертолетный тур на плато Путорана
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2022
    Большой круиз от Норильска до Красноярска
    Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!
  • И
    Иван
    14 августа 2021
    Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
    Путешествие оставило самые приятные впечатления. Видовая составляющая никого не оставит равнодушным. Неповторимое озеро Лама с тихой голубой водой и белыми
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    стелящимися облаками, потрясающей пейзажности каньонообразные долины рек, прорезающих плато Путорана, и само каменистое высокогорье с тундровой растительностью и безумным количеством столь непохожих друг на друга водопадов - местные ландшафты берут за душу. Желание сделать красивые кадры утолил на 100%. По сложности поход соответствует 1й категории пешего туризма. Вес общественного снаряжения с учётом не самой скромной и лёгкой раскладки (сушеными и сублимированными продуктами организатор не заморачивается), вышло по 10-11 кг на человека. Много бродов через бурные речки, причём в июле, в период таяния снега, да и в августе, в период затяжных дождей, они могут быть весьма глубокими. 80% маршрута мы шли в болотниках, регулярно раскатывая их на полную высоту, половину похода пробирались по болотам (во время дождей превращающихся в полосу препятствий), другую половину скакали по скользским речным валунам и глыбовым россыпям разных размеров и степени подвижности. 3 дня шли мокрые под неперестающим дождём в густом тумане, 8 дней усиленно защищались от комаров и гнуса (в тёплую, безветренную погоду кровососущих насекомых летает легион, накомарник - обязателен, противомоскитный костюм или баллон рефтамида на жаркую погоду желателен), 2 дня наслаждались ясной и относительно жаркой, ветренной погодой, 5 дней ходили со слезящимися глазами в густом дымном тумане лесных пожаров, который придуло из соседнего региона. 2/3 маршрута видимость вокруг не превышала 300-500 м, нередко сокращаясь до 50-100м. Виды из-за этого были сильно ограничены. Единственное чего не было - заморозков и снега, и на том спасибо. Тем не менее к не самым простым погодным условиям и длинным переходам (радиалки по 8-11 часов безостановочного перемещения по курумникам и осыпным склонам) я был морально готов, поэтому неожиданностью они не стали. Трудностей не испытывал, субъективно при хорошей физической подготовке маршрут не кажется сложным. Хотя у рядового туриста точно будет другое мнение. Ну, а я, что хотел, то получил. Приключения мои начались в самом начале поездки, когда после прилёта выяснилось, что авиакомпания s7 потеряла мой трансферный багаж. Все снаряжение пришлось спешно покупать в рыболовных магазинах Норильска (город - та ещё дыра). Заброску нашей группы по согласованию со всеми участниками (помимо меня было ещё 3 человека) перенесли на день! Были и мелкие технические накладки, связанные с организацией похода, но благодаря нашему гиду - инструктору по альпинизму из Екатеринбурга Евгению Балтыбаеву - они все успешно решались. Гид оказался многоопытным сопровождающим и прекрасным человеком. Он отлично справлялся с ведением маршрута, организацией лагерной жизни и гармонично влился в наш небольшой коллектив из 4х участников. Гиду огромное спасибо. Итого: 1. За зрелищность маршруту - 8/10 (снижение оценки из-за плохой видимости по погоде). 2. Соответствие программе - 7/10. Маршрут сильно зависит от погоды. По долине Бунисяк так и не пошли, к горе Элден не сходили. Возвращались, как и пришли, под долине Хойси. Программа требует доработки в плане реалистичности. Пустые красивые слова нужно убрать, а о реальных ландшафтных условиях рассказать подробнее. 3. Питание - 7/10. Вкусно, разнообразно, достаточно по объёму, претензия только к весу еды. Есть простор для улучшения. 4. Проживание - 6/10 - о качестве палаток написал в отзыве об организаторе. 5. Координатору Большой страны Юлии Тюриной - 10/10. К работе претензий нет. 6. Гиду Евгению Балтыбаеву - 10/10. 7. Местному организатору Головиной Татьяне - 4/10 8. Общая оценка туру 8,5/10.

Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Пешеходные»

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  1. Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
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  3. Вертолетный тур на плато Путорана
  4. Горный поход на плато Путорана
  5. Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Сколько стоит тур в Норильске в июне 2024
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