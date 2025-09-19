Мои заказы

Иммерсивная экскурсия «Ганзейские дни в Великом Новгороде»

Погрузитесь в атмосферу средневекового Великого Новгорода с помощью виртуальной реальности! Вы окажетесь на центральной площади во времена проведения Ганзейских дней.

Вас встретит сказочный проводник — былинный Садко или добрый медвежонок — и вместе вы пройдёте через яркие торговые ряды.

VR-формат позволяет не только увидеть, но и взаимодействовать с окружением, создавая уникальный и запоминающийся опыт.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
3 отзыва
Иммерсивная экскурсия «Ганзейские дни в Великом Новгороде»
Иммерсивная экскурсия «Ганзейские дни в Великом Новгороде»
Иммерсивная экскурсия «Ганзейские дни в Великом Новгороде»

Описание экскурсии

Увлекательная иммерсивная экскурсия Погрузитесь в мир средневековой Руси и станьте участником оживлённой торговли времён Ганзейского союза. На центральной площади Великого Новгорода, у главных городских ворот, развёрнуты торговые ряды, где каждый товар расскажет свою историю. Перед началом экскурсии вы выбираете персонажа-сопровождающего: былинного Садко с гуслями или озорного медвежонка — оба проведут вас по ярмарке и откроют тайны древнего города. Что вас ждёт:
  • 5 тематических торговых павильонов: мёд и воск, пушнина, кожа, рыба и деревянные сувениры.
  • Интерактивные задания: изготовление свечи, ремесленные поделки, доставка мехов, мини-игры.
  • Диалоги с персонажами и историческая реконструкция торговли времён Ганзы.
  • Выбор решений и свобода действий (продать изделие или оставить себе, выбрать предмет для изготовления и т. п.).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Парк у Волги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Маша
19 сен 2025
Насыщенная экскурсия, хороший интерактив. Рекомендую
Ю
Юлия
18 сен 2025
Необычный формат. Классная экскурсия
М
Мещерякова
18 сен 2025
Очень понравилась экскурсия,необычно! Выглядит очень реалистично

Входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Первое знакомство с Великим Новгородом
Пешая
1.5 часа
136 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
29 ноя в 11:30
3 дек в 12:00
1200 ₽ за человека
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Пешая
2.5 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Путешествие по Великому Новгороду обещает удивительные открытия. Вы увидите знаменитые места, но с другой стороны, исследуя малоизвестные уголки
Начало: На улице Десятинной
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:30
4950 ₽ за всё до 10 чел.
Господин Великий Новгород
Пешая
1.5 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Господин Великий Новгород
Обзорная экскурсия по старинному городу в компании профессионального гида
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5070 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде