Погрузитесь в атмосферу средневекового Великого Новгорода с помощью виртуальной реальности! Вы окажетесь на центральной площади во времена проведения Ганзейских дней.
Вас встретит сказочный проводник — былинный Садко или добрый медвежонок — и вместе вы пройдёте через яркие торговые ряды.
VR-формат позволяет не только увидеть, но и взаимодействовать с окружением, создавая уникальный и запоминающийся опыт.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииУвлекательная иммерсивная экскурсия Погрузитесь в мир средневековой Руси и станьте участником оживлённой торговли времён Ганзейского союза. На центральной площади Великого Новгорода, у главных городских ворот, развёрнуты торговые ряды, где каждый товар расскажет свою историю. Перед началом экскурсии вы выбираете персонажа-сопровождающего: былинного Садко с гуслями или озорного медвежонка — оба проведут вас по ярмарке и откроют тайны древнего города. Что вас ждёт:
- 5 тематических торговых павильонов: мёд и воск, пушнина, кожа, рыба и деревянные сувениры.
- Интерактивные задания: изготовление свечи, ремесленные поделки, доставка мехов, мини-игры.
- Диалоги с персонажами и историческая реконструкция торговли времён Ганзы.
- Выбор решений и свобода действий (продать изделие или оставить себе, выбрать предмет для изготовления и т. п.).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Парк у Волги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маша
19 сен 2025
Насыщенная экскурсия, хороший интерактив. Рекомендую
Ю
Юлия
18 сен 2025
Необычный формат. Классная экскурсия
М
Мещерякова
18 сен 2025
Очень понравилась экскурсия,необычно! Выглядит очень реалистично
Входит в следующие категории Великого Новгорода
