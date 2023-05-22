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Визитные карточки Великого Новгорода

Посетить достопримечательности и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
Великий Новгород впечатлит вас историей и архитектурой: в городе 37 памятников из списка ЮНЕСКО. Обилие храмов украшают центральные улицы города и прячутся в закоулках домов.

Мы совершим путешествие во времени, пройдемся по богатой летописи Новгорода и посетим знаковые места этого Великого города.
5
46 отзывов
Визитные карточки Великого Новгорода
Визитные карточки Великого Новгорода
Визитные карточки Великого Новгорода

Описание экскурсии

Великий Новгород сквозь столетия

Вооружившись древней картой, мы отправимся изучать знаковые места города. В программе экскурсии:

  • Ярославово дворище и Торг — удивительный комплекс c древними храмами. Я расскажу о богатой торговой жизни города, и мы вместе посетим княжеский двор, у стен которого собиралось легендарное новгородское вече.
  • Кремль — сердце Великого Новгорода. Я расскажу о новгородском Детинце, мы пройдем вокруг памятника Тысячелетие России, раскроем тайны Кремля и увидим Софийский собор.
  • Свято-Юрьев монастырь — духовный центр Новгородской республики в Средние века. Я расскажу, кто его основал почти 1000 лет назад и как складывалась его история.
  • Свято-Духов монастырь — вы увидите дошедшие до наших дней собор Сошествия Святого Духа, церковь Троицы с трапезной, настоятельский корпус и руины северного сестринского корпуса.
  • Церковь Петра и Павла — вы рассмотрите этот чудесный католический храм, построенный в стиле псевдобарокко.
  • Церковь Спаса Преображения на Ильине — я расскажу, почему архитектура превзошла все мыслимые ожидания средневекового новгородца. В храме сохранилась живопись Феофана Грека.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле входит в стоимость экскурсии
  • Все храмы мы осматриваем снаружи
  • Дополнительно оплачивается экскурсионное разрешение в Кремль — 900 ₽ за группу

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ганзейский фонтан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8919 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Константин. По образованию я историк, окончил университет с отличием. Более пяти лет работаю гидом по Великому Новгороду. В разные годы становился участником проектов на местном телевидении, посвящённым истории города. Влюблён в Великий Новгород и стараюсь передать эту любовь своим гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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Александра
Константин- великолепный гид и рассказчик! Я повидала экскурсоводов уж поверьте, не мало, но тут мы были просто в восторге. Так увлекательно и ёмко Константин влил в нас информацию, просто песня,
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все время взаимодействовал с нами - видно как человек любит свой город. Советую его всем) В целом Великий Новгород оставил у нас только приятные воспоминания, вернемся и не раз, в том числе к Константину за новыми экскурсиями) Саша и Никита 11.05

Константин- великолепный гид и рассказчик! Я повидала экскурсоводов уж поверьте, не мало, но тут мы были
Константин- великолепный гид и рассказчик! Я повидала экскурсоводов уж поверьте, не мало, но тут мы были
Константин- великолепный гид и рассказчик! Я повидала экскурсоводов уж поверьте, не мало, но тут мы были
Константин- великолепный гид и рассказчик! Я повидала экскурсоводов уж поверьте, не мало, но тут мы были
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Игорь
Константин серьезный профессионал с большим спектром экскурсий, живой и увлекательной подачей материала. Нам с женой очень понравилась его авторская экскурсия "Древние храмы Великого Новгорода", увидели город и его ближайшие окрестности с незнакомой нам стороны, узнали особенности и характерные черты древней новгородской архитектуры.
Очень рекомендуем!
Константин серьезный профессионал с большим спектром экскурсий, живой и увлекательной подачей материала. Нам с женой очень
Константин серьезный профессионал с большим спектром экскурсий, живой и увлекательной подачей материала. Нам с женой очень
Константин серьезный профессионал с большим спектром экскурсий, живой и увлекательной подачей материала. Нам с женой очень
Константин серьезный профессионал с большим спектром экскурсий, живой и увлекательной подачей материала. Нам с женой очень
Константин серьезный профессионал с большим спектром экскурсий, живой и увлекательной подачей материала. Нам с женой очень
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Ирина
Константин великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии «Визитные карточки Великого Новгорода». По нашей просьбе Константин изменил немного маршрут экскурсии. Экскурсия пролетела как один миг, на одном дыхании.
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Вынесли для себя столько интересного об этом прекрасном городе. Могу с уверенностью рекомендовать Константина в качестве гида. Получили ответы на все интересующие вопросы и просто комфортно и легко провели время. Спасибо огромное!

Константин великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии «Визитные карточки Великого Новгорода». По нашей
Константин великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии «Визитные карточки Великого Новгорода». По нашей
Константин великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии «Визитные карточки Великого Новгорода». По нашей
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Елена
14 марта были на экскурсии с Константином! Мощный гид,молодой,но такой всезнайка! Перекроил прогулку,по нашему желанию,без каких либо вопросов👍🏻Экскурсия проходила в виде диалога,потому что мы засыпали Константина вопросами,а он с таким кайфом преподносил нам исторические факты и мы все вместе визуализировали услышанное! Смеялись,удивлялись,вдохновлялись! Истинный восторг от встречи с Константином и Великим Новгородом!
14 марта были на экскурсии с Константином! Мощный гид,молодой,но такой всезнайка! Перекроил прогулку,по нашему желанию,без каких
14 марта были на экскурсии с Константином! Мощный гид,молодой,но такой всезнайка! Перекроил прогулку,по нашему желанию,без каких
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Юрий
Вероятнее всего это лучшая экскурсия на которой я когда либо был. Константин - уникум, обладающий глубокими знаниями, коммуникабельностью и влюблённый в свой город. С такими людьми Новгород будет стоять ещё тысячу лет и больше!
Вероятнее всего это лучшая экскурсия на которой я когда либо был. Константин - уникум, обладающий глубокими
Вероятнее всего это лучшая экскурсия на которой я когда либо был. Константин - уникум, обладающий глубокими
Вероятнее всего это лучшая экскурсия на которой я когда либо был. Константин - уникум, обладающий глубокими
Вероятнее всего это лучшая экскурсия на которой я когда либо был. Константин - уникум, обладающий глубокими
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Н
Все прошло великолепно. Константин, увлечённый историей человек, любящий свой город и заразивший этой любовью нас. Все прошло легко, интересно, во всем шёл нам на встречу и отставил самые лучшие впечатления. Искренне рекомендую
Все прошло великолепно. Константин, увлечённый историей человек, любящий свой город и заразивший этой любовью нас. Все
Все прошло великолепно. Константин, увлечённый историей человек, любящий свой город и заразивший этой любовью нас. Все
Все прошло великолепно. Константин, увлечённый историей человек, любящий свой город и заразивший этой любовью нас. Все
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