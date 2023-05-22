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Александра читать дальше уменьшить все время взаимодействовал с нами - видно как человек любит свой город. Советую его всем) В целом Великий Новгород оставил у нас только приятные воспоминания, вернемся и не раз, в том числе к Константину за новыми экскурсиями) Саша и Никита 11.05 Константин- великолепный гид и рассказчик! Я повидала экскурсоводов уж поверьте, не мало, но тут мы были просто в восторге. Так увлекательно и ёмко Константин влил в нас информацию, просто песня, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Игорь Константин серьезный профессионал с большим спектром экскурсий, живой и увлекательной подачей материала. Нам с женой очень понравилась его авторская экскурсия "Древние храмы Великого Новгорода", увидели город и его ближайшие окрестности с незнакомой нам стороны, узнали особенности и характерные черты древней новгородской архитектуры.

Очень рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина читать дальше уменьшить Вынесли для себя столько интересного об этом прекрасном городе. Могу с уверенностью рекомендовать Константина в качестве гида. Получили ответы на все интересующие вопросы и просто комфортно и легко провели время. Спасибо огромное! Константин великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии «Визитные карточки Великого Новгорода». По нашей просьбе Константин изменил немного маршрут экскурсии. Экскурсия пролетела как один миг, на одном дыхании. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена 14 марта были на экскурсии с Константином! Мощный гид,молодой,но такой всезнайка! Перекроил прогулку,по нашему желанию,без каких либо вопросов👍🏻Экскурсия проходила в виде диалога,потому что мы засыпали Константина вопросами,а он с таким кайфом преподносил нам исторические факты и мы все вместе визуализировали услышанное! Смеялись,удивлялись,вдохновлялись! Истинный восторг от встречи с Константином и Великим Новгородом! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юрий Вероятнее всего это лучшая экскурсия на которой я когда либо был. Константин - уникум, обладающий глубокими знаниями, коммуникабельностью и влюблённый в свой город. С такими людьми Новгород будет стоять ещё тысячу лет и больше! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет