А Анна Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) читать дальше нашей истории.

Иногда голос динамичен, как сама жизнь, а иногда замедляется, предоставляя тебе почувствовать момент… … раствориться в истории, прожить свои чувства.

Просто погулять по городу, просто послушать историю…. Или послушать свои эмоции и чувства, как много всего в этой прогулке по городу. Каждый почувствует и найдет свое! Прекрасный спектакль! С первых минут этот бархатный голос «Времени» уносит куда-то далекооооо, от своих ежедневных забот, во времена наших предков,

Д Денис Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Все прошло отлично. Не ожидали только, что бегать придется столько. Нам уже за 35 всем. Утомились физически. В остальном - оч душевно. Отличный вайб.

А Анна Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород Очень понравилось, хотя это и не классическая экскурсия. Весьма необычная идея, сочетающая в себе обзор достопримечательностей и знаковых мест города с интерактивом. Было о чем задуматься, посмеяться и погрустить, а также узнать что-то новое.

О Ольга Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) читать дальше затем на крейсерской скорости до памятника Рахманинову- для ребенка. Психологические отступления с внутренней медитацией- для взрослого- это самая неудачная часть экскурсии. Вместо психологических отступлений хотелось бы побольше интересных легенд, которыми так богат город. Сходить советую как на развлечение, особенно с детьми, которые устали от сухих незапоминающихся дат. В целом понравилось. Ранее посещала аналогичную экскурсию в Выборге- впечатлила больше: история была построена как сказка сквозь века. И устаешь от наушников, давят… Нестандартная форма экскурсии. Скорее впечатление о городе, чем историческая информация. Не ясно для какого возраста подойдет. Пробежаться по мосту, а

Н Наталья Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Экскурсия очень интересная. Понравилась. Содержательная и увлекательная. Спасибо большое за интересную подачу этого увлекательного интерактивного спектакля.

Г Глухова Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород Необычная, интересная экскурсия с погружением в атмосферу разных времён. Спасибо, было интересно!

И Ирина Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Было бы не плохо, придумать к Ауди эффектам и визулиные сценки (видели в Беларусии, круто) может и угощение в промежутке зимней экскурсии, горячим чаем, например:))

О Оксана Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Отличная экскурсия! Нам очень понравилось.

В Виталий Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Очень хороший спектакль. Приятный голос ведущего. Наушники позволяют не отвлекаться на посторонний шум улицы.

М Мария Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) читать дальше Очень хорошо, т. к. согрелись. Время пролетело незаметно! Увидели много, рассказ добавляет эмоций к увиденному. Заметили, что запоминается тоже очень хорошо! Прекрасная экскурсия - прогулка! Сначала я переживала, т. к. был заявлен бег, но, пробежек было мало, не на большое расстояние.

С Светлана Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)

Мы всей семьей (я, муж, ребенок 9 лет) остались очень довольны.

Живо, интересно, ненапряжно, свежо и очень читать дальше интенсивно.



Рекомендую для тех, кто не любит банальные экскурсии с множеством дат, описаний в каком стиле построены дома, разборы барельефов на каждом заборе и т д. Отличная и очень необычная экскурсия.Мы всей семьей (я, муж, ребенок 9 лет) остались очень довольны.Живо, интересно, ненапряжно, свежо и очень

Г Галина Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Очень необычный формат. Девочка, которая нас сопровождала, молодец! Очень понравилось, что прошли по большой части города, даже по дворам! Узнали много нового! Спасибо'

А Анна Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Приятная прогулка по городу, увлекательная для детей и взрослых с легким характером. Какие-то глубокий фактов об истории и архитектуре не будет, что иногда нам и нужно)

М Михаил Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Прекрасная интерактивная прогулка. Впечатления только положительные. Рекомендую с детьми.