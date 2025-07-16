Мои заказы

Иммерсивные экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Великом Новгороде, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Пешая
1.5 часа
37 отзывов
Групповая
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 17:00
31 авг в 13:00
1400 ₽ за человека
Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород
Иммерсивная прогулка по Великому Новгороду объединяет театр, квест и экскурсию. Откройте для себя историю города в новом формате
Начало: Великий Новгород, Ганзейский фонтан
Завтра в 17:00
31 авг в 13:00
1400 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия «Ганзейские дни в Великом Новгороде»
30 минут
Мини-группа
до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия «Ганзейские дни в Великом Новгороде»
Начало: Парк у Волги
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
1000 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в Великом Новгороде»
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в Великом Новгороде»
Начало: Парк у Волги
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 июля 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Прекрасный спектакль! С первых минут этот бархатный голос «Времени» уносит куда-то далекооооо, от своих ежедневных забот, во времена наших предков,
    читать дальше

    нашей истории.
    Иногда голос динамичен, как сама жизнь, а иногда замедляется, предоставляя тебе почувствовать момент… … раствориться в истории, прожить свои чувства.
    Просто погулять по городу, просто послушать историю…. Или послушать свои эмоции и чувства, как много всего в этой прогулке по городу. Каждый почувствует и найдет свое!

  • Д
    Денис
    15 мая 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Все прошло отлично. Не ожидали только, что бегать придется столько. Нам уже за 35 всем. Утомились физически. В остальном - оч душевно. Отличный вайб.
    
  • А
    Анна
    24 апреля 2025
    Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород
    Очень понравилось, хотя это и не классическая экскурсия. Весьма необычная идея, сочетающая в себе обзор достопримечательностей и знаковых мест города с интерактивом. Было о чем задуматься, посмеяться и погрустить, а также узнать что-то новое.
  • О
    Ольга
    17 марта 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Нестандартная форма экскурсии. Скорее впечатление о городе, чем историческая информация. Не ясно для какого возраста подойдет. Пробежаться по мосту, а
    читать дальше

    затем на крейсерской скорости до памятника Рахманинову- для ребенка. Психологические отступления с внутренней медитацией- для взрослого- это самая неудачная часть экскурсии. Вместо психологических отступлений хотелось бы побольше интересных легенд, которыми так богат город. Сходить советую как на развлечение, особенно с детьми, которые устали от сухих незапоминающихся дат. В целом понравилось. Ранее посещала аналогичную экскурсию в Выборге- впечатлила больше: история была построена как сказка сквозь века. И устаешь от наушников, давят…

  • Н
    Наталья
    8 марта 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Экскурсия очень интересная. Понравилась. Содержательная и увлекательная. Спасибо большое за интересную подачу этого увлекательного интерактивного спектакля.
  • Г
    Глухова
    19 февраля 2025
    Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород
    Необычная, интересная экскурсия с погружением в атмосферу разных времён. Спасибо, было интересно!
  • Т
    Татьяна
    19 февраля 2025
    Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород
    Необычная, интересная экскурсия с погружением в атмосферу разных времён. Спасибо, было интересно!
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Было бы не плохо, придумать к Ауди эффектам и визулиные сценки (видели в Беларусии, круто) может и угощение в промежутке зимней экскурсии, горячим чаем, например:))
  • О
    Оксана
    26 ноября 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Отличная экскурсия! Нам очень понравилось.
  • В
    Виталий
    4 ноября 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Очень хороший спектакль. Приятный голос ведущего. Наушники позволяют не отвлекаться на посторонний шум улицы.
  • М
    Мария
    3 ноября 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Прекрасная экскурсия - прогулка! Сначала я переживала, т. к. был заявлен бег, но, пробежек было мало, не на большое расстояние.
    читать дальше

    Очень хорошо, т. к. согрелись. Время пролетело незаметно! Увидели много, рассказ добавляет эмоций к увиденному. Заметили, что запоминается тоже очень хорошо!

  • С
    Светлана
    26 сентября 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Отличная и очень необычная экскурсия.
    Мы всей семьей (я, муж, ребенок 9 лет) остались очень довольны.
    Живо, интересно, ненапряжно, свежо и очень
    читать дальше

    интенсивно.

    Рекомендую для тех, кто не любит банальные экскурсии с множеством дат, описаний в каком стиле построены дома, разборы барельефов на каждом заборе и т д.

    
  • Г
    Галина
    15 сентября 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Очень необычный формат. Девочка, которая нас сопровождала, молодец! Очень понравилось, что прошли по большой части города, даже по дворам! Узнали много нового! Спасибо'
  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Отличная экскурсия, интересно, не банально.
    Отличная экскурсия, интересно, не банально.
  • А
    Анна
    29 июля 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Приятная прогулка по городу, увлекательная для детей и взрослых с легким характером. Какие-то глубокий фактов об истории и архитектуре не будет, что иногда нам и нужно)
    
  • М
    Михаил
    14 июля 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Прекрасная интерактивная прогулка. Впечатления только положительные. Рекомендую с детьми.
  • Д
    Дарья
    13 июля 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Потрясающая идея для туристов, которые впервые в Великом Новгороде. Совершенно не скучный формат, мурашки были не один раз. Рассказывается о
    читать дальше

    исторических фактах города, о людях, что было. Очень классно, что каждый подключает свое воображение и представляет любую деталь, а также каждый слушатель может подумать о чем-то своем. Советую каждому, кто приедет в Новгород посетить иммерсивный спектакль!

    

