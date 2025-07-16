Групповая
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 17:00
31 авг в 13:00
1400 ₽ за человека
Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород
Иммерсивная прогулка по Великому Новгороду объединяет театр, квест и экскурсию. Откройте для себя историю города в новом формате
Начало: Великий Новгород, Ганзейский фонтан
Мини-группа
до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия «Ганзейские дни в Великом Новгороде»
Начало: Парк у Волги
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в Великом Новгороде»
Начало: Парк у Волги
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 июля 2025Прекрасный спектакль! С первых минут этот бархатный голос «Времени» уносит куда-то далекооооо, от своих ежедневных забот, во времена наших предков,
- ДДенис15 мая 2025Все прошло отлично. Не ожидали только, что бегать придется столько. Нам уже за 35 всем. Утомились физически. В остальном - оч душевно. Отличный вайб.
- ААнна24 апреля 2025Очень понравилось, хотя это и не классическая экскурсия. Весьма необычная идея, сочетающая в себе обзор достопримечательностей и знаковых мест города с интерактивом. Было о чем задуматься, посмеяться и погрустить, а также узнать что-то новое.
- ООльга17 марта 2025Нестандартная форма экскурсии. Скорее впечатление о городе, чем историческая информация. Не ясно для какого возраста подойдет. Пробежаться по мосту, а
- ННаталья8 марта 2025Экскурсия очень интересная. Понравилась. Содержательная и увлекательная. Спасибо большое за интересную подачу этого увлекательного интерактивного спектакля.
- ГГлухова19 февраля 2025Необычная, интересная экскурсия с погружением в атмосферу разных времён. Спасибо, было интересно!
- ТТатьяна19 февраля 2025Необычная, интересная экскурсия с погружением в атмосферу разных времён. Спасибо, было интересно!
- ИИрина6 января 2025Было бы не плохо, придумать к Ауди эффектам и визулиные сценки (видели в Беларусии, круто) может и угощение в промежутке зимней экскурсии, горячим чаем, например:))
- ООксана26 ноября 2024Отличная экскурсия! Нам очень понравилось.
- ВВиталий4 ноября 2024Очень хороший спектакль. Приятный голос ведущего. Наушники позволяют не отвлекаться на посторонний шум улицы.
- ММария3 ноября 2024Прекрасная экскурсия - прогулка! Сначала я переживала, т. к. был заявлен бег, но, пробежек было мало, не на большое расстояние.
- ССветлана26 сентября 2024Отличная и очень необычная экскурсия.
Мы всей семьей (я, муж, ребенок 9 лет) остались очень довольны.
Живо, интересно, ненапряжно, свежо и очень
- ГГалина15 сентября 2024Очень необычный формат. Девочка, которая нас сопровождала, молодец! Очень понравилось, что прошли по большой части города, даже по дворам! Узнали много нового! Спасибо'
- ЕЕлена11 августа 2024Отличная экскурсия, интересно, не банально.
- ААнна29 июля 2024Приятная прогулка по городу, увлекательная для детей и взрослых с легким характером. Какие-то глубокий фактов об истории и архитектуре не будет, что иногда нам и нужно)
- ММихаил14 июля 2024Прекрасная интерактивная прогулка. Впечатления только положительные. Рекомендую с детьми.
- ДДарья13 июля 2024Потрясающая идея для туристов, которые впервые в Великом Новгороде. Совершенно не скучный формат, мурашки были не один раз. Рассказывается о
