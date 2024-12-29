Легендарная Славня таит в себе множество открытий.
Ведь прежде располагались здесь не только усадьбы горожан, но и Торг с пристанью, княжий двор, площадь вечевая, дворы иноземные.
Прогуляйтесь с хозяйкой Славенского конца от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать были и легенды этого древнего уголка Великого Новгорода.
Ведь прежде располагались здесь не только усадьбы горожан, но и Торг с пристанью, княжий двор, площадь вечевая, дворы иноземные.
Прогуляйтесь с хозяйкой Славенского конца от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать были и легенды этого древнего уголка Великого Новгорода.
Описание экскурсии
Открытия Славни
Легендарная Славня скрывает в себе множество удивительных историй и открытий. Этот древний уголок Великого Новгорода когда-то был местом, где располагались не только усадьбы горожан, но и важные торговые точки, княжий двор, а также площадь вечевая и дворы иноземные.
Прогулка по Славне
Приглашаем вас прогуляться с хозяйкой Славенского конца от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине. Это путешествие позволит вам погрузиться в атмосферу прошлого и узнать о легендах, которые хранят эти места.
Что вас ждет на прогулке:
- Уникальные исторические памятники
- Захватывающие рассказы о прошлом
- Живописные виды и атмосфера древнего города
Не упустите возможность открыть для себя Славню и её тайны. Каждая улица, каждый уголок здесь полон историй, которые ждут, чтобы их рассказали.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|1200 ₽
|Пенсионеры, студенты, школьники
|900 ₽
|Дошкольники
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ганзейская набережная
- Ярославово Дворище
- Древний Торг
- Ганзейский фонтан
- Улица Ильина
- Знаменский собор
- Церковь Спаса Преображения на Ильине
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. Александра Невского, 19/1
Завершение: Ц. Спаса Преображения на Ильине (ул. Ильина 26а)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Место встречи у входа в гостиницу «Россия» (наб. Александра Невского, 19/1)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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