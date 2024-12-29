Интерактивная экскурсия «К хозяйке славенского конца»

Легендарная Славня таит в себе множество открытий.

Ведь прежде располагались здесь не только усадьбы горожан, но и Торг с пристанью, княжий двор, площадь вечевая, дворы иноземные.

Прогуляйтесь с хозяйкой Славенского конца от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать были и легенды этого древнего уголка Великого Новгорода.
Интерактивная экскурсия «К хозяйке славенского конца»
Интерактивная экскурсия «К хозяйке славенского конца»
Интерактивная экскурсия «К хозяйке славенского конца»
Ближайшие даты:
29
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янв
Время начала: 12:00, 15:00, 16:30

Описание экскурсии

Открытия Славни

Легендарная Славня скрывает в себе множество удивительных историй и открытий. Этот древний уголок Великого Новгорода когда-то был местом, где располагались не только усадьбы горожан, но и важные торговые точки, княжий двор, а также площадь вечевая и дворы иноземные.

Прогулка по Славне

Приглашаем вас прогуляться с хозяйкой Славенского конца от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине. Это путешествие позволит вам погрузиться в атмосферу прошлого и узнать о легендах, которые хранят эти места.

Что вас ждет на прогулке:

  • Уникальные исторические памятники
  • Захватывающие рассказы о прошлом
  • Живописные виды и атмосфера древнего города

Не упустите возможность открыть для себя Славню и её тайны. Каждая улица, каждый уголок здесь полон историй, которые ждут, чтобы их рассказали.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые1200 ₽
Пенсионеры, студенты, школьники900 ₽
Дошкольники0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ганзейская набережная
  • Ярославово Дворище
  • Древний Торг
  • Ганзейский фонтан
  • Улица Ильина
  • Знаменский собор
  • Церковь Спаса Преображения на Ильине
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. Александра Невского, 19/1
Завершение: Ц. Спаса Преображения на Ильине (ул. Ильина 26а)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Место встречи у входа в гостиницу «Россия» (наб. Александра Невского, 19/1)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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