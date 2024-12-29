Легендарная Славня таит в себе множество открытий. Ведь прежде располагались здесь не только усадьбы горожан, но и Торг с пристанью, княжий двор, площадь вечевая, дворы иноземные. Прогуляйтесь с хозяйкой Славенского конца от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать были и легенды этого древнего уголка Великого Новгорода.

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Описание экскурсии

Открытия Славни

Легендарная Славня скрывает в себе множество удивительных историй и открытий. Этот древний уголок Великого Новгорода когда-то был местом, где располагались не только усадьбы горожан, но и важные торговые точки, княжий двор, а также площадь вечевая и дворы иноземные.

Прогулка по Славне

Приглашаем вас прогуляться с хозяйкой Славенского конца от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине. Это путешествие позволит вам погрузиться в атмосферу прошлого и узнать о легендах, которые хранят эти места.

Что вас ждет на прогулке:

Уникальные исторические памятники

Захватывающие рассказы о прошлом

Живописные виды и атмосфера древнего города

Не упустите возможность открыть для себя Славню и её тайны. Каждая улица, каждый уголок здесь полон историй, которые ждут, чтобы их рассказали.