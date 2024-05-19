Легендарная Славня таит в себе немало открытий.
Ведь прежде располагались здесь не только усадьбы горожан, но и Торг с пристанью, Княжий двор, площадь Вечевая, дворы иноземные. Вы прогуляетесь от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать местные были и легенды.
А «жительницы Новаграда» — Забава, Феодора или Ясна — ответят на любые вопросы о нравах и порядках Господина Великого Новгорода!
Ведь прежде располагались здесь не только усадьбы горожан, но и Торг с пристанью, Княжий двор, площадь Вечевая, дворы иноземные. Вы прогуляетесь от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать местные были и легенды.
А «жительницы Новаграда» — Забава, Феодора или Ясна — ответят на любые вопросы о нравах и порядках Господина Великого Новгорода!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приглашаем вас на прогулку по древнему, но вечно юному Великому Новгороду — городу-музею, где каждый камень дышит историей. В ходе нашей экскурсии вы сможете:
- насладиться потрясающими видами с новой Ганзейской набережной
- стать свидетелям преображения исторических памятников Ярославова дворища
- ощутить «купеческую» атмосферу первой в городе пешеходной улицы Ильина
Вместе с нашими экскурсоводами — Забавой, Феодорой или Ясной — вы пополните копилку впечатлений от посещения древнейшего русского города и соберёте коллекцию самых запоминающихся видовых фото.
Маршрут прогулки
- Ганзейская набережная
- Ярославово дворище
- Древний торг
- Пешеходная улица Ильина
- Церковь Спаса Преображения на Ильине улице
Организационные детали
- Общая протяженность нашего маршрута — порядка 1,5 км. На протяжении маршрута вы легко найдете скамейку, если захотите присесть передохнуть.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 5 700 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|765 ₽
|Дети 7-16 лет
|510 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|510 ₽
|Студенты
|510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережная Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ясна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 151 туриста
Наша экскурсионная мастерская — это команда влюблённых в свой город гидов, которые уже более 10 лет знакомят гостей Великого Новгорода с историей и культурой, традициями и обычаями, ключевыми историческими событиямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Олеся
19 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
Ольга
18 мая 2024
Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
Людмила
18 мая 2024
Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!
И
Ирина
13 мая 2024
Ребенок-подросток сказал: это была лучшая экскурсия в Новгороде.
И
Ирина
10 мая 2024
Программа "К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде" душевная, многосторонняя, по пути познакомились с историей и архитектурой части города, очень интересные факты услышали и про мост и про жизнь в
В
Вера
10 мая 2024
Рекомендуем всем эту команду экскурсоводов!
Увлекательнейшая подача информации, доброе отношение к гостям!
Увлекательнейшая подача информации, доброе отношение к гостям!
И
Илья
10 мая 2024
Понравилась подача материала, вовлеченность группы - так сказать, небольшой интерактив. Отличная экскурсия и ее организация
Мария
10 мая 2024
Отличная экскурсия! Атмосферно и познавательно! Экскурсовод Забава была одета а стилизованный костюм, рассказывала интересные факты, использовала замысловатые старинные слова, привлекала экскурсантов к интерактиву. Рекомендуем!
М
Мария
5 мая 2024
Забава - прекрасный рассказчик. Удивительный арсенал знаний и по истории, и по культуре Руси! Искренняя благодарность за такую замечательную экскурсию.
Игорь
29 апр 2024
Очень понравилось экскурсия. Интересная форма подачи информации. Увлекательно, познавательно и очень легко и непринужденно. Спасибо огромное Феофании!
Е
Елена
29 апр 2024
Очень рекомендую эту экскурсию))) Так душевно, стильно и необыкновенно интересно😉 С душой)))
Маршрут не самый рядовой. Интересно и тем, кто в Новгороде уже был.
Прошла на одном дыхании))) Ясна - потрясающий экскурсовод☺️
Маршрут не самый рядовой. Интересно и тем, кто в Новгороде уже был.
Прошла на одном дыхании))) Ясна - потрясающий экскурсовод☺️
Е
Евгения
28 апр 2024
Были 28 апреля. Нам очень понравилась экскурсия и её гид Ясная. Интересно рассказывала, много нового узнали, очень увлекательно. Уже посоветовали своим друзьям.
Валерия
23 апр 2024
Очень необычная экскурсия с прекрасным гидом!
Мы уже бывали на театрализованных программах, но в данном случае - это не просто представление, а настоящее погружение в историю и жизнь древнего города.
Большое спасибо!
Мы уже бывали на театрализованных программах, но в данном случае - это не просто представление, а настоящее погружение в историю и жизнь древнего города.
Большое спасибо!
Наталья
21 апр 2024
Когда звала подругу на экскурсию, она сомневалась: ведь мы сами живём в Новгороде.
И казалось, хорошо знаем город.
Но в этот раз мы заново влюбились в него!
Здорово, что экскурсия охватывает новые городские
И казалось, хорошо знаем город.
Но в этот раз мы заново влюбились в него!
Здорово, что экскурсия охватывает новые городские
К
Ксения
21 апр 2024
Я не в первый раз приезжаю в Великий Новгород и каждый раз удивляюсь, как много историй таит в себе каждый уголок этого небольшого города.
Мы прогулялись по уже знакомым улочкам исторического центра, но увидели их совсем по-другому.
Мы словно перенеслись во времени и узнали не только об исторических событиях, но и жизни простых людей, столь похожих на нас сейчас.
Мы прогулялись по уже знакомым улочкам исторического центра, но увидели их совсем по-другому.
Мы словно перенеслись во времени и узнали не только об исторических событиях, но и жизни простых людей, столь похожих на нас сейчас.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 18:30
14 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950₽ за всё до 10 чел.