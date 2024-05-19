Легендарная Славня таит в себе немало открытий. Ведь прежде располагались здесь не только усадьбы горожан, но и Торг с пристанью, Княжий двор, площадь Вечевая, дворы иноземные. Вы прогуляетесь от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать местные были и легенды. А «жительницы Новаграда» — Забава, Феодора или Ясна — ответят на любые вопросы о нравах и порядках Господина Великого Новгорода!

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Ясна Ваш представитель в Великом Новгороде

Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Приглашаем вас на прогулку по древнему, но вечно юному Великому Новгороду — городу-музею, где каждый камень дышит историей. В ходе нашей экскурсии вы сможете:

насладиться потрясающими видами с новой Ганзейской набережной

стать свидетелям преображения исторических памятников Ярославова дворища

ощутить «купеческую» атмосферу первой в городе пешеходной улицы Ильина

Вместе с нашими экскурсоводами — Забавой, Феодорой или Ясной — вы пополните копилку впечатлений от посещения древнейшего русского города и соберёте коллекцию самых запоминающихся видовых фото.

Маршрут прогулки

Ганзейская набережная

Ярославово дворище

Древний торг

Пешеходная улица Ильина

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице

Организационные детали