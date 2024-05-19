К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде

Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Легендарная Славня таит в себе немало открытий.

Ведь прежде располагались здесь не только усадьбы горожан, но и Торг с пристанью, Княжий двор, площадь Вечевая, дворы иноземные. Вы прогуляетесь от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать местные были и легенды.

А «жительницы Новаграда» — Забава, Феодора или Ясна — ответят на любые вопросы о нравах и порядках Господина Великого Новгорода!
5
15 отзывов
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Приглашаем вас на прогулку по древнему, но вечно юному Великому Новгороду — городу-музею, где каждый камень дышит историей. В ходе нашей экскурсии вы сможете:

  • насладиться потрясающими видами с новой Ганзейской набережной
  • стать свидетелям преображения исторических памятников Ярославова дворища
  • ощутить «купеческую» атмосферу первой в городе пешеходной улицы Ильина

Вместе с нашими экскурсоводами — Забавой, Феодорой или Ясной — вы пополните копилку впечатлений от посещения древнейшего русского города и соберёте коллекцию самых запоминающихся видовых фото.

Маршрут прогулки

  • Ганзейская набережная
  • Ярославово дворище
  • Древний торг
  • Пешеходная улица Ильина
  • Церковь Спаса Преображения на Ильине улице

Организационные детали

  • Общая протяженность нашего маршрута — порядка 1,5 км. На протяжении маршрута вы легко найдете скамейку, если захотите присесть передохнуть.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 5 700 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет765 ₽
Дети 7-16 лет510 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры510 ₽
Студенты510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Набережная Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде (Ольга)К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде (Ольга)К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде (Людмила)К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде (Вера)К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде (Игорь)К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде (Игорь)К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде (Игорь)К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде (Игорь)
О
19 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
Ольга
18 мая 2024
Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, еёПрекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её
Людмила
18 мая 2024
Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!
Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям
И
13 мая 2024
Ребенок-подросток сказал: это была лучшая экскурсия в Новгороде.
И
10 мая 2024
Программа "К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде" душевная, многосторонняя, по пути познакомились с историей и архитектурой части города, очень интересные факты услышали и про мост и про жизнь в
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разные века. Очень рекомендую и как первую экскурсию и как очередную. Ясна была с нами очень гостеприимна,"гостюшки" слышать по ходу экскурсии очень приятно) и вцелом выставка интерактивная, ребенок с нами в группе охотно участвовал в действии по лечению хвори)

В
10 мая 2024
Рекомендуем всем эту команду экскурсоводов!
Увлекательнейшая подача информации, доброе отношение к гостям!
Рекомендуем всем эту команду экскурсоводов!
И
10 мая 2024
Понравилась подача материала, вовлеченность группы - так сказать, небольшой интерактив. Отличная экскурсия и ее организация
Мария
10 мая 2024
Отличная экскурсия! Атмосферно и познавательно! Экскурсовод Забава была одета а стилизованный костюм, рассказывала интересные факты, использовала замысловатые старинные слова, привлекала экскурсантов к интерактиву. Рекомендуем!
М
5 мая 2024
Забава - прекрасный рассказчик. Удивительный арсенал знаний и по истории, и по культуре Руси! Искренняя благодарность за такую замечательную экскурсию.
Игорь
29 апр 2024
Очень понравилось экскурсия. Интересная форма подачи информации. Увлекательно, познавательно и очень легко и непринужденно. Спасибо огромное Феофании!
Очень понравилось экскурсия. Интересная форма подачи информации. Увлекательно, познавательно и очень легко и непринужденно. Спасибо огромное Феофании!Очень понравилось экскурсия. Интересная форма подачи информации. Увлекательно, познавательно и очень легко и непринужденно. Спасибо огромное Феофании!Очень понравилось экскурсия. Интересная форма подачи информации. Увлекательно, познавательно и очень легко и непринужденно. Спасибо огромное Феофании!Очень понравилось экскурсия. Интересная форма подачи информации. Увлекательно, познавательно и очень легко и непринужденно. Спасибо огромное Феофании!
Е
29 апр 2024
Очень рекомендую эту экскурсию))) Так душевно, стильно и необыкновенно интересно😉 С душой)))
Маршрут не самый рядовой. Интересно и тем, кто в Новгороде уже был.
Прошла на одном дыхании))) Ясна - потрясающий экскурсовод☺️
Е
28 апр 2024
Были 28 апреля. Нам очень понравилась экскурсия и её гид Ясная. Интересно рассказывала, много нового узнали, очень увлекательно. Уже посоветовали своим друзьям.
Валерия
23 апр 2024
Очень необычная экскурсия с прекрасным гидом!
Мы уже бывали на театрализованных программах, но в данном случае - это не просто представление, а настоящее погружение в историю и жизнь древнего города.
Большое спасибо!
Наталья
21 апр 2024
Когда звала подругу на экскурсию, она сомневалась: ведь мы сами живём в Новгороде.
И казалось, хорошо знаем город.
Но в этот раз мы заново влюбились в него!
Здорово, что экскурсия охватывает новые городские
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пространства, где гости города, пожалуй бывают, чаще, чем сами новгородцы.

А потрясающий рассказ не только создал ощущение дружеского уюта для нашей небольшой компании, но и вновь напомнил, в каком уникальном городе мы живём!

К
21 апр 2024
Я не в первый раз приезжаю в Великий Новгород и каждый раз удивляюсь, как много историй таит в себе каждый уголок этого небольшого города.
Мы прогулялись по уже знакомым улочкам исторического центра, но увидели их совсем по-другому.
Мы словно перенеслись во времени и узнали не только об исторических событиях, но и жизни простых людей, столь похожих на нас сейчас.

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