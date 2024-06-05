А Александра На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру Просто потрясающая и интересная поездка!

П Павел По Великому Новгороду нестандартными тропами Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город

P PAVEL Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.

P PAVEL Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города Отличная экскурсия! Всё было так хорошо, что даже не ожидали. Всё производство показали-рассказали. Мы получили преогромное удовольствие! Еще и вкусно было))!!!! Больше бы таких экскурсий и душевных экскурсоводов.

Н Наталья По следам археологических открытий читать дальше известных археологах Новгорода. Аркадий очень понятно и наглядно рассказал детям о работе археологов. Удалось побывать на Троицком раскопе и увидеть своими глазами работу археологов. Большое спасибо Аркадию за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Было интересно узнать об археологических раскопках в Великом Новгороде и самых

Н Наталья Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города Очень интересно и вкусно! Обязательно к посещению, особенно с детьми:)

Е Елена Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города читать дальше сотрудники общепита. Однако нам не помешало насладиться увлекательной экскурсией на производство. Экскурсовод Наталья- фея своего дела, очень доступно для простого человека доносила информацию, сопровождая шутками. От всей нашей компании Азбука Вкуса СПБ, желаем вам процветания, неугасаемой энергии вашим сотрудникам и любви к этому вкусному делу. Огромное спасибо заводу за предоставленную возможность погрузиться в производство самого важного продукта в жизни. Нас было 8 человек, мы все

О Ольга Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.

Е Елена Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) читать дальше Мы обязательно вновь обратимся к вам за новыми экскурсиями. Вам процветания и огромного количества желающих узнать про этот сказочный город с вашей помощью. Огромная благодарность организаторам за такой волшебный вид экскурсии. Время пролетело очень быстро. Я всем буду рекомендовать это направление в экскурсиях.