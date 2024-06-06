1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
«Вы увидите главные места исторического центра: Новгородский Детинец, реку Волхов, Софийский собор, памятник Тысячелетия России, Ярославово дворище и колоритную Ильину улицу»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
«Кроме того, мы посетим Знаменский собор и церковь Спаса преображения на Ильине, где сохранились единственные в мире фрагменты фресок Феофана Грека»
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
«Рассказ о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
«Обязательно посетим Софийский собор, древнейший храм в России»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
«Вы узнаете историю скита, рассмотрите самый миниатюрный храм домонгольской Руси, церковь Рождества Богородицы, а также посетите Георгиевский собор — уникальнейший памятник средневековой русской архитектуры, где находится княжеская усыпальница»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монастыри Великого Новгорода: путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю и духовность Великого Новгорода, посетив три его знаменитых монастыря. Исследуйте архитектуру и узнайте удивительные истории
Начало: В центре города
«Так как монастыри действующие, то в летнее время года не допускаются в храм мужчины и женщины в шортах и бриджах, женщины с непокрытыми плечами»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:30
7 334₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
«А прикоснуться к ней мы сможем в действующем Софийском соборе XI века»
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Великого Новгорода за 2 часа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
«Софийский собор — старейший храм Великого Новгорода»
14 июня в 18:30
17 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Великому Новгороду: от Ярославова дворища до древних храмов
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив его знаковые места: от древних монастырей до уникальных церквей
Начало: Ганзейский фонтан
«Я расскажу о новгородском Детинце, мы пройдем вокруг памятника Тысячелетие России, раскроем тайны Кремля и увидим Софийский собор»
11 июня в 15:30
16 июня в 13:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
«Вы полюбуетесь сказочными пейзажами, посетите храм Благовещения и прикоснетесь к Княжему камню, посвященному 1150-летию российской государственности»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
«Рядом можно зайти в Знаменский собор с росписями 17-18 вв»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
«Входные билеты в Георгиевский собор (12 век) — 150 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
«За дополнительную плату мы можем посвятить время осмотру Софийского собора, где хранится Царское моленное место, изготовленное новгородскими мастерами по приказу Ивана Грозного»
Завтра в 14:30
10 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по старинным монастырям Великого Новгорода
Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: Сенная площадь
«В путешествии вы познакомитесь с прошлым святынь, посетите могилу Державина, а также часовню с мироточащими иконами и проведете душевно время в стенах православных соборов»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
«Увидите крепостные стены и башни, новгородские колокола, а также чудотворную икону и древние захоронения в Софийском соборе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
«Осмотрите оригинальный храм, древние земляные валы и башню, построенную при Иване Грозном»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
«Но главным символом Кремля был и остается Софийский собор, созданный киевскими и византийскими мастерами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
«Знаменский собор конца XVII века выделяется своим «неновгородским» обликом»
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Перынский скит и Юрьев монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода с экскурсией в Перынский скит и Юрьев монастырь
Начало: На Сенной площади
«Дополнительно оплачиваются билеты в Георгиевский собор Юрьева монастыря: 150 руб»
Завтра в 15:30
10 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
«Раскроете, чем живёт Великий Новгород и каково его прошлое, почему здесь так много церквей и другие интересные факты»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
«Среди них Софийский собор 11 века, звонница, памятник «Тысячелетие России»»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
«Это последний княжеский храм Великого Новгорода с фрагментами живописи 12 века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хмельная история Великого Новгорода: от старинных кабаков до современных баров
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
«А также узнаете, какими были крепкие напитки несколько столетий назад, как их готовили, и что говорила об употреблении горячительного церковь»
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
«Софийский собор и его звонница — древнейший из действующих каменных православных храмов на территории России, шедевр древнерусского зодчества»
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
«Церковь Спаса Преображения на Ильине улице»
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
«С противоположного берега реки Волхов взглянете на могучие стены Новгородского кремля и купола Софийского собора»
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
«А на макете петербургского Петропавловского собора сможете детально рассмотреть все три яруса колокольни и услышать звон разных типов колоколов — карильонных, часовых и церковных»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
«Вы узнаете, как выглядело Ярославово дворище, что хранили в храмах купцы и где открыли первый в городе фонтан»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости
Начало: На Сенной площади
«Вы узнаете историю происхождения Георгиевского собора, одного из старейших сохранившихся памятников русской архитектуры, и выясните, какой вклад внёс сам Карл Росси в художественный ансамбль»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
«Вы познакомитесь с семью храмами на Торгу и первым на Руси каменным храмом Николая Чудотворца»
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
105007 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории Плотницкого конца
Погулять по самому малоизученному путешественниками району/концу Великого Новгорода
Начало: На набережной Александра Невского
«Но не просто погуляем по старинным улочкам, а вспомним истории и легенды о храмах, домах и людях»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
«Посещение Софийского собора Также мы посетим, находящийся в Кремле самый древний храм России: Софийский собор (1045-1050), являвшийся главным политическим и культурным центром»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по трем монастырям Великого Новгорода на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Изначально ее строения были деревянными, а в 1119 году на территории появился первый каменный храм – Георгиевский собор»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
«В состав комплекса входят Аркада гостиного двора постройки 1770-х годов, Николо-Дворищенский собор, ряд церквей и часовен»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные монастыри Новгорода: путешествие в древнюю Русь
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и узнав их тайны
Начало: Сенная площадь
«Юрьев монастырь Вы узнаете историю происхождения Георгиевского собора 12 века, одного из старейших сохранившихся памятников русской архитектуры, и выясните, какой вклад внёс сам Карл Росси в художественный ансамбль»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
«Посетим Георгиевский собор, главный храм Юрьева монастыря, сохранившийся с домонгольского периода»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Истории Новгородского Кремля
«Оказавшись на территории Кремля, вы осмотрите его башни и стены, посетите Собор Святой Софии и услышите историю Софийской Звонницы»
Расписание: Пятница, Суббота в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
К звёздам синих куполов
«В главном храме монастыря — Георгиевском соборе — сохранились фрагменты фресок 12 века»
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
«Колокола для многих российских храмов отливались на заводах валдайских промышленников – купцов Стуколкина, Митрофанова, Усачевых, Смирнова»
Расписание: Воскресенье в 08:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«На территории монастыря большое количество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, являющийся усыпальницей Новгородской знати»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час 45 минут
Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«На территории монастыря большое количество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, являющийся усыпальницей Новгородской знати»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм построен на берегу реки Волхов в 1536 году»
Расписание: Водная прогулка проводится ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
«Внутри крепости вы увидите старинные башни, Софийский собор, Владычный двор с готической палатой 1433 года»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
«Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм построен на берегу реки Волхов в 1536 году»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Княжество Новгородское династии Рюриковичей
«Вы увидите храм Спаса Преображения на Нередице, возведенную в 12 веке князем Ярославом Владимировичем, и церковь Спаса Преображения на Ковалеве 14 века»
Расписание: Воскресенье в 11:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММариа6 июня 2024Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
- ЕЕкатерина5 июня 2024Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
- PPAVEL4 июня 2024Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
- ААлла4 июня 2024Елена замечательный экскурсовод! Прекрасное знание материала, умение подать его, доброжелательность. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со
- ООльга3 июня 2024Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
- ММарина3 июня 2024Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!
- ССоня3 июня 2024Потрясающая экскурсия!! Потрясающий город!! Спасибо Анне за настроение, ощущения и прогулку. Много нового узнали о господине Великом Новгороде. Рекомендую всем!
- ООльга3 июня 2024Отличная экскурсия. Очень познавательная.
- ЛЛюдмила2 июня 2024Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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