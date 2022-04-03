Что вас ожидает

Главные достопримечательности

Я покажу вам архитектурный комплекс Древний Торг и Ярославово дворище — место проведения знаменитого Новгородского веча. Кроме того, мы посетим Знаменский собор и церковь Спаса преображения на Ильине, где сохранились единственные в мире фрагменты фресок Феофана Грека. Далее отправимся на Рюриково городище — бывшую резиденцию местных князей. А также осмотрим Свято-Юрьев монастырь, который в Средние века считался духовным центром Новгородской республики.

Новгородский кремль

Вы полюбуетесь могучими стенами кремля и зайдете в Софийский собор — древнейший каменный храм страны. А еще оцените великолепную старинную звонницу и Владычный двор с Грановитой палатой. Рассмотрите памятник «Тысячелетие России» и раскроете, как он отражает вековую историю государства. Я поделюсь архитектурными особенностями кремля и событиями, происходившими на его территории.

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