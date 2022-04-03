Великий Новгород на авто

Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу страны

5
9 отзывов
Индивидуальная
Великий Новгород славится богатой и невероятно увлекательной историей.

Вы узнаете о возникновении здесь первых поселений, о приглашении Рюрика на княжение, о развитии местной культуры и торговли.

Посетите кремль, Ярославово дворище, Рюриково городище, Свято-Юрьев мужской монастырь и церкви Неревского конца.
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные достопримечательности

Я покажу вам архитектурный комплекс Древний Торг и Ярославово дворище — место проведения знаменитого Новгородского веча. Кроме того, мы посетим Знаменский собор и церковь Спаса преображения на Ильине, где сохранились единственные в мире фрагменты фресок Феофана Грека. Далее отправимся на Рюриково городище — бывшую резиденцию местных князей. А также осмотрим Свято-Юрьев монастырь, который в Средние века считался духовным центром Новгородской республики.

Новгородский кремль

Вы полюбуетесь могучими стенами кремля и зайдете в Софийский собор — древнейший каменный храм страны. А еще оцените великолепную старинную звонницу и Владычный двор с Грановитой палатой. Рассмотрите памятник «Тысячелетие России» и раскроете, как он отражает вековую историю государства. Я поделюсь архитектурными особенностями кремля и событиями, происходившими на его территории.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
  • Дополнительные расходы: билеты в Софийский собор — 140 руб. с человека
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа людей. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе кремля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
A
3 апр 2022
Отличная экскурсия! Отличная организация! В Великом Новгороде, с дочкой впервые. Максим приехал в гостиницу, забрал и провёл прекрасную экскурсию!!! Неспешно, спокойно, подробно, в дружественной обстановке. Вместо 4-х часов, экскурсия длилась 5 часов. За это время, посетили очень много исторических и красивых мест. Для меня была удивительна и очень трогательна история Великого Новгорода! Дочка в восторге! Спасибо большое Вам, Максим!
Е
3 апр 2022
Спасибо огромное Максиму за экскурсию! Маршрут был скорректирован с учётом наших пожеланий и погодных условий.
Все участники экскурсии (4 чел) остались довольны.
Максим
2 апр 2022
Очень хотелось показать Великий Новгород сыну, но не просто какое то одно место, а обзорно, все наиболее интересные места этого древнего города и Максим стал настоящей находкой, он просто великолепный рассказчик и знаток своего города, который знает практически всё о Новгороде и ближайших местах, будем категорически рекомендовать его своим друзьям и знакомым, я и мой сын остались под очень сильными впечатлениями от города после экскурсии с Максимом, спасибо Вам большое!!!!
О
31 мар 2022
Если вы никогда не были в Великом Новгороде, Максим вам поможет познакомиться с историей и городом. С комфортом провезет по городу, все покажет и расскажет.
Юлия
29 мар 2022
Всем добрый день! Вчера с мужем были на экскурсии у Максима на Авто. Хотела бы выразить особую благодарность за подход к организации (Чистый и комфортный автомобиль), остановки чтобы погреться вкусным кофе (на улице было дождливо, ветрено, ну и места надо знать, где он вкусный). Особого внимания заслуживают знания Максима истории основания города, и в целом нашей страны. Это впечатляет. Большое количество храмов, которые мы посетили, и в истории каждого есть свои детали и интересные факты. Мы ещё долго делились впечатлениями. Рекомендуем Экскурсии с Максимом!
Всем добрый день! Вчера с мужем были на экскурсии у Максима на Авто. Хотела бы выразитьВсем добрый день! Вчера с мужем были на экскурсии у Максима на Авто. Хотела бы выразитьВсем добрый день! Вчера с мужем были на экскурсии у Максима на Авто. Хотела бы выразитьВсем добрый день! Вчера с мужем были на экскурсии у Максима на Авто. Хотела бы выразитьВсем добрый день! Вчера с мужем были на экскурсии у Максима на Авто. Хотела бы выразитьВсем добрый день! Вчера с мужем были на экскурсии у Максима на Авто. Хотела бы выразить
А
27 мар 2022
Очень понравилось проведение экскурсии, советуем.
Очень понравилось проведение экскурсии, советуем.Очень понравилось проведение экскурсии, советуем.Очень понравилось проведение экскурсии, советуем.Очень понравилось проведение экскурсии, советуем.Очень понравилось проведение экскурсии, советуем.Очень понравилось проведение экскурсии, советуем.Очень понравилось проведение экскурсии, советуем.Очень понравилось проведение экскурсии, советуем.
Л
26 мар 2022
Экскурсия прекрасна организована, Максим учитывает пожелания гостей и готов адаптироваться под различную аудиторию. С ребёнком 9 лет отлично провели время. Познавательно, информативно, качественно. Отдельно необходимо отметить комфортное автомобильное сопровождение. Благодарим!
О
24 мар 2022
Если вы соберётесь в Новгороде провести замечательный день с человеком, влюблённым в свой город, в историю России, однозначно советую Максима! Время пролетело незаметно, ребёнок слушал открыв рот, а нашей пожилой бабушке было максимально комфортно! Очень хочется вернуться! Спасибо!
Ирина
19 мар 2022
Великий Новгород - по настоящему великий город. Про историю древнейшего города, с которого началась Русь, мы узнали от Максима, нашего прекрасного, влюблённого в город и его историю, гида. Он встретил нас на железнодорожном вокзале и с ним на комфортабельном авто мы объездили весь город, посетили древние храмы, Кремль, увидели множество старинных церквей, соборов, монастырей, а также памятник тысячелетию Руси. Про историю и судьбу каждого Максим нам с увлечением рассказал и показал. Успели отведать вкуснейший обед в известном местном заведении. С нами он вместо четырёх часов провёл целых пять). Все прошло в дружеской непринуждённой спокойной атмосфере. Спасибо Вам, Максим, за отличный день! Мы полюбили Великий Новгород и вернёмся ещё!
Великий Новгород - по настоящему великий город. Про историю древнейшего города, с которого началась Русь, мыВеликий Новгород - по настоящему великий город. Про историю древнейшего города, с которого началась Русь, мыВеликий Новгород - по настоящему великий город. Про историю древнейшего города, с которого началась Русь, мыВеликий Новгород - по настоящему великий город. Про историю древнейшего города, с которого началась Русь, мы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеНовгородский кремль🗽ДостопримечательностиСофийский собор

Еще несколько похожих предложений в Великом Новгороде

Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Гиды
4.9
56 отзывов
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
Великий Новгород - один из древнейших городов России
от 6 000 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
20 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
Великий Новгород - один из древнейших городов России
от 3 000 за 1-10 чел.
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
1 отзыв
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию к сердцу нашего города
4 880 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Новгородика
3.7
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Экскурсия начнется у стен Древнего Кремля, гости посетят Новгородский Детинец, услышат удивительную историю памятника
4 020 за 1-3 чел.
Древние храмы Великого Новгорода
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Константин
5
1 отзыв
Древние храмы Великого Новгорода
Посетить старинные монастыри и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
46003 910 за 1-6 чел.
Вечевые города: Псков и Новгород
4 дня
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Вечевые города: Псков и Новгород
Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами
20 000 за 1-10 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Аркадий
4.9
29 отзывов
Очень популярно сейчас
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Великий Новгород от Рюрикова Городища до «марсианского театра» Владимира Сомова
3 800 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
4.2
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Смешанная: автобусная и пешеходная
1 300 за 1 человека
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Алексей
2.8
7 отзывов
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
Господин Великий Новгород, Отец городов русских - каких только лестных слов он не удостаивался на протяжении столетий
3 000 за 1 человека
Великий Новгород - первое знакомство
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Denis
5
28 отзывов
Великий Новгород - первое знакомство
Погулять по старинному городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
3 500 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Спутник
4.6
78 отзывов
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Древние русские города строились примерно по одному плану
1 050 за 1-10 чел.
Господин Великий Новгород
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Константин
5
15 отзывов
Господин Великий Новгород
Обзорная экскурсия по старинному городу в компании профессионального гида
4 150 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Великом Новгороде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ