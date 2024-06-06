1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
«Вы увидите главные места исторического центра: Новгородский Детинец, реку Волхов, Софийский собор, памятник Тысячелетия России, Ярославово дворище и колоритную Ильину улицу»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
«Вы полюбуетесь могучими стенами кремля и зайдете в Софийский собор — древнейший каменный храм страны»
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
«Я покажу вам дошедшие до нас памятники архитектуры XII-XVII веков: Никольский собор и храм Параскевы Пятницы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
«Рассказ о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
«Обязательно посетим Софийский собор, древнейший храм в России»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
«Вы узнаете историю скита, рассмотрите самый миниатюрный храм домонгольской Руси, церковь Рождества Богородицы, а также посетите Георгиевский собор — уникальнейший памятник средневековой русской архитектуры, где находится княжеская усыпальница»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монастыри Великого Новгорода: путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю и духовность Великого Новгорода, посетив три его знаменитых монастыря. Исследуйте архитектуру и узнайте удивительные истории
Начало: В центре города
«Так как монастыри действующие, то в летнее время года не допускаются в храм мужчины и женщины в шортах и бриджах, женщины с непокрытыми плечами»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:30
7 334₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
«Вы погуляете по Кремлю и Торговой стороне, полюбуетесь россыпью чудесных храмов и побываете в Софийском соборе»
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Великого Новгорода за 2 часа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
«Софийский собор — старейший храм Великого Новгорода»
14 июня в 18:30
17 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Великому Новгороду: от Ярославова дворища до древних храмов
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив его знаковые места: от древних монастырей до уникальных церквей
Начало: Ганзейский фонтан
«Ярославово дворище и Торг — удивительный комплекс c древними храмами»
11 июня в 15:30
16 июня в 13:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
«Вы полюбуетесь сказочными пейзажами, посетите храм Благовещения и прикоснетесь к Княжему камню, посвященному 1150-летию российской государственности»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы
Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд
Начало: Площадь Победы-Софийская
«Мы в деталях рассмотрим главные достопримечательности кремля: памятник Тысячелетию России, Софийский собор, Владычный двор и звонницу»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
«Посещение церкви Спаса на Ильине зависит от погодных условий, поэтому доступ в этот храм достаточно непредсказуем даже для тех, у кого уже есть на руках билеты»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
««Визитные карточки» Великого Новгорода — я расскажу, какое место было отведено нашему городу в религиозной и торговой истории Руси»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
«Церковь Никиты Мученика, рядом с которой располагался двор, где царь подолгу жил»
Завтра в 14:30
10 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по старинным монастырям Великого Новгорода
Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: Сенная площадь
«В 8 км от Великого Новгорода находится восстановленный религиозный памятник, изначально основанный в 1192 году»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
«Полюбуемся на кремль с набережной Александра Невского, а закончим путешествие на Ильине улице, где стоят церковь Спаса и Знаменский собор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
«Осмотрите средневековый величественный Софийский собор и узнаете об одном из древнейших иконостасов страны»
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
39202 940₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
«Осмотрите оригинальный храм, древние земляные валы и башню, построенную при Иване Грозном»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
«Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор — старейший из сохранившихся храмов России»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
«В результате путешествия вглубь веков, вы откроете уникальное религиозное и архитектурное наследие нашей страны, узнаете, каким могуществом обладал Великий Новгород в эпоху своего расцвета и осознаете его важную роль в жизни России»
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Перынский скит и Юрьев монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода с экскурсией в Перынский скит и Юрьев монастырь
Начало: На Сенной площади
«Неподалеку посетите Перынский скит, где на месте храма 13 века было капище Перуна (интересная роль в предании о нем отведена самому Добрыне)»
Завтра в 15:30
10 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
«Встретим скульптуру туристки, поговорим о «заморском» храме Параскевы Пятницы и о других церквях домонгольского периода»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Мини-группа
1 час
Великий Новгород - детям: интерактивная экскурсия
Приглашаем ребят и их родителей на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Новгородского кремля. Узнайте много интересного
Начало: На площади Победы - Софийской
«Выясните, почему голубь не улетает с креста Софийского собора»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
1 час
Пешком по Детинцу: экскурсия по Новгородскому кремлю
Прогуляйтесь по древнему Детинцу Великого Новгорода и откройте для себя его величественные тайны
Начало: На Софийской площади
«Проникнитесь величием и строгостью форм древнейшего храма России — Софийского собора 11 века»
Сегодня в 14:30
10 июня в 12:00
670₽ за человека
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
«Старинный православный храм Руси — Софийский собор»
Сегодня в 15:00
15 июня в 12:30
900765₽ за человека
скидка
70%
Индивидуальная
1.5 часа
Историческое путешествие по Новгородскому кремлю-детинцу
Погрузитесь в эпоху великих событий и легендарных личностей, исследуя древние стены Новгородского кремля
Начало: На площади Победы-Софийская
«Софийский собор — самый древний на Руси»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
178995 370₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
«Вы увидите Софийский кафедральный собор, Новгородскую областную филармонию, памятник Рахманинову и другие достопримечательности»
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
«Почему в этой части города было большое количество храмов»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
«Это последний княжеский храм Великого Новгорода с фрагментами живописи 12 века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хмельная история Великого Новгорода: от старинных кабаков до современных баров
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
«А также узнаете, какими были крепкие напитки несколько столетий назад, как их готовили, и что говорила об употреблении горячительного церковь»
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
«Софийский собор и его звонница — древнейший из действующих каменных православных храмов на территории России, шедевр древнерусского зодчества»
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
«Церковь Спаса Преображения на Ильине улице»
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
«Увидите церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Знаменский собор и Десятинный монастырь, который тесно связан с важной новгородской святыней — иконой Знамения Божьей Матери»
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
«Тема главного валдайского ремесла продолжится в Музее колокольчиков, расположившемся в путевом дворцовом храме Святой Великомученицы Екатерины 17 века»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
«Всемирно известную церковь Спаса Преображения на Ильине улице, в которой сохранились фрески Феофана Грека»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости
Начало: На Сенной площади
«Проследите ключевые вехи в прошлом монастыря, который пользовался особой благосклонностью древнерусских правителей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
«Вы познакомитесь с семью храмами на Торгу и первым на Руси каменным храмом Николая Чудотворца»
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
105007 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории Плотницкого конца
Погулять по самому малоизученному путешественниками району/концу Великого Новгорода
Начало: На набережной Александра Невского
«Дойдём до храмов Дмитрия Солунского, Фёдора Стратилата и церкви Рождества Богородицы на Михалице»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород
Начало: Софийская площадь
«Я покажу вам дошедшие до нас памятники архитектуры XII-XVII веков: Никольский собор и храм Параскевы Пятницы»
Расписание: По субботам в 11:00, 13:30, 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
«Посещение Софийского собора Также мы посетим, находящийся в Кремле самый древний храм России: Софийский собор (1045-1050), являвшийся главным политическим и культурным центром»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
«С нами вы отправитесь в путешествие по истории города — зайдете в кремль и Ярославское дворище, рассмотрите детали интерьеров древних храмов»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм построен на берегу реки Волхов в 1536 году»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
«Перейдем реку Волхов и осмотрим Торговую сторону, прогуляемся по набережной и дойдем до Антониева монастыря, который, согласно легенде, основал итальянский монах»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММариа6 июня 2024Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
- ДДмитрий6 июня 2024Отличная экскурсия. Профессиональный и очень приятный гид. Всем рекомендую.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
- ААндрей5 июня 2024Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим
- PPAVEL4 июня 2024Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.
- PPAVEL4 июня 2024Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
- ААлла4 июня 2024Елена замечательный экскурсовод! Прекрасное знание материала, умение подать его, доброжелательность. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со
- ЮЮлия3 июня 2024Понравилась подача информации, много наглядных материалов у гида. Время пролетело незаметно! Ребенок был вовлечен от и до! Спасибо огромное за знакомство с Детинецем.
- ООльга3 июня 2024Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Святые места»
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