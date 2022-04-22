Некрасов писал о своей усадьбе: «Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу, но я нигде так сладко не дышал… ». Достоевский признался, что обрел на новгородской земле «собственное гнездо». Здесь же сформировались главные мотивы музыки Рахманинова. Вы увидите, как жили великие умы российской державы, поймете, где они черпали вдохновение, и разгадаете отправленные сквозь время послания.
Я расскажу, что в 1915 году вдохновило известного английского журналиста Артура Рэнсома написать здесь «Сказки дедушки Петра» и почему он не хотел покидать новгородскую деревню. Вы узнаете, к кому в гости приезжал Герберт Уэллс. И выведаете, какие заповеди оставил нам Александр Сергеевич Пушкин, побывав в этих местах целых 25 раз.
Мы увидим масштабные Аракчеевские казармы, обсудим истории из личных архивов жителей и проедем по усадьбам вдоль берегов Волхова. А завершим прогулку в деревне Змейско с тысячелетней историей, где вы отдохнете на постоялом дворе, насладитесь тишиной новгородских пейзажей, а заодно дадите собственный ответ на вопрос: кому на Руси жить хорошо?