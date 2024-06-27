Некрасов писал о своей усадьбе: «Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу, но я нигде так сладко не дышал…». Достоевский признался, что обрел на новгородской земле «собственное гнездо». Здесь же сформировались главные мотивы музыки Рахманинова. Вы увидите, как жили великие умы российской державы, поймете, где они черпали вдохновение, и разгадаете отправленные сквозь время послания.
Именитые гости
Я расскажу, что в 1915 году вдохновило известного английского журналиста Артура Рэнсома написать здесь «Сказки дедушки Петра» и почему он не хотел покидать новгородскую деревню. Вы узнаете, к кому в гости приезжал Герберт Уэллс. И выведаете, какие заповеди оставил нам Александр Сергеевич Пушкин, побывав в этих местах целых 25 раз.
От штаб-квартиры до берега Волхова
Мы увидим масштабные Аракчеевские казармы в Селищах — самый первый, образцовый, и самый знаменитый военный комплекс. Посетим этническое поселение Хольмгард — уникальный туристический объект, воссоздание истории и культуры Древней Руси времен новгородских князей и викингов 8-11 века. Обсудим истории из личных архивов жителей и проедем по усадьбам вдоль берегов Волхова. А завершим прогулку в деревне Змейско с тысячелетней историей, где вы отдохнете на постоялом дворе, насладитесь тишиной новгородских пейзажей, а заодно дадите собственный ответ на вопрос: кому на Руси жить хорошо?
Организационные детали
Экскурсия проходит с марта по октябрь в любую погоду в автопешеходном формате
Предусмотрена остановка на обед в кафе или в деревне. Во втором случае, в беседке у разведённого костра можно отведать приготовленные по старинным новгородским рецептам серые щи — 400 руб. за порцию
Как добраться
Из Великого Новгорода от ж/д вокзала каждые 10 мин ходит городской автобус 101, остановка Кречевицы конечная, 29 руб. за билет, ехать мин. 30
На такси ехать 20 мин. Остановка Кречевицы 139, стоит примерно 300 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Великий Новгород, район Кречевицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элита — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 965 туристов
Привет, я режиссёр документальных фильмов. Преподавала в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств, а сейчас режиссёр авторских экскурсий. Я собрала для вас самую интересную и важную информацию и разработала маршруты, полные читать дальшеуменьшить
сюрпризов и нешаблонных мест. Приглашаю в интерактивное исследовательское «кинопутешествие», где вы будете и участниками, и зрителями. Мы вместе будем углубляться, наслаждаться, размышлять о связи времён, разгадывать коды, заряжаться энергией, впитывать новые картинки, краски, запахи и звуки. Я провожу экскурсии вместе со своими коллегами-гидами. До встречи:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличие собаки:) все прошло чудесно, прекрасный маршрут, интересный рассказ, купание в Ильмене, вкусный обед. Везде с собакой:) нам все очень понравилось, дополнительно гид порекомендовал места для самостоятельного посещения. Большое спасибо:)
+2
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Игорь
Большое спасибо Элите за интересную и необычную авторскую экскурсию, которую она устроила нам с женой. Она познакомила нас и с красотами природы окрестностей Великого Новгорода и с историей края. Рассказала о подзабытых фамилиях, которые когда-то жили в этих краях. Большое спасибо также за вкусную выпечку, травяной чай и возможность искупаться в Волхове!
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А
Александр
Поехали с подругой, классная экскурсия, много гуляли. Но больше всего впечатлений я получил именно на отдыхе в гостях у Элиты. Про саму экскурсию тут уже писали,а вот, в остальном, как читать дальшеуменьшить
к друзьям на вылазку съездил! Взяли с собой все для шашлыка и гриля и не прогадали. Классная мангальная печь, все решётки-шампуры имеются. Банька традиционная отличная, такую в городе не найдёшь. Ели-пили на природе в беседке, большой удобный стол, но если с погодой не повезло, можно укрыться в гостевом домике
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А
Александр
У нас была очень поэтичная поездка. Такие прекрасные русские пейзажи, взгляд отдыхает, когда смотришь в даль, а сердце наполняется не только радостью от единения с природой, но и гордостью, когда читать дальшеуменьшить
любуясь видами слышишь кто из великих здесь жил, творил или даже просто прогуливался вот прямо как ты сейчас. Нам рассказали много интересных фактов и историй, позволяющих взглянуть совсем с другой стороны на известных деятелей, о которых, как нам казалось, мы и так все знаем. Спасибо! Ещё долго будем вспоминать… Орловы!
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В
Виталий
Экскурсия «По Аракчеевской дороге» - это не экскурсия в узком понимании этого слова, а скорее познавательная автомобильно-пешеходная прогулка по очень красивым местам, берегам реки Волхов, в душевной компании Элиты и читать дальшеуменьшить
Игоря, людей, не просто влюбленных в эти места, но и всерьез увлеченных историей края, и прежде всего, уходящей натуры - исчезнувших дворянских усадеб, аракчеевских казарм и поселений и т. д. К ним больше подходит определение "краелюбы", а не краеведы. Благодаря таким энтузиастам сохраняется память о том, что, казалось бы, потеряно безвозвратно, большое спасибо!
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Тамара
Нам с мужем порекомендовали эту экскурсию потому что мы часто бываем в этих краях в гостях у свекрови. И мы ни на секунду не пожалели! Мы, конечно, подозревали, что под читать дальшеуменьшить
нашими ногами должен быть какой-то исторический пласт, но и вообразить не могли какой! Теперь, когда я узнала, сколько всего молчат и помнят конкретно эти новгородские земли что мы видели, я совсем по-другому смотрю на мир вокруг себя. На свой дом, район, на города, где бываю. Теперь я больше замечаю и мне становится интересно, через что прожило конкретное строение или область или, даже, моя квартира. Это многое изменило во мне и очень вдохновило меня. Экскурсия невероятно интересная! И логистически все хорошо и удобно продумано. Хочу отметить какой Элита живой и искренний человек. Это не просто прогулка с гидом, это был настоящий тёплый приём, заботливый и уютный. Элита очень заботится об удобстве и комфорте каждого, помогает с бытовыми вопросами. А ещё не совершайте нашу ошибку и правильно выбирайте обувь! На природе в начале мая мы не везде сухо, а поползать по полю хочется
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Входит в следующие категории Великого Новгорода
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