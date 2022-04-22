По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история

Историческая и философская прогулка по усадьбам золотого дворянства

Индивидуальная
Моя задача — раскрыть для вас знаковые события России через богатую, но забытую биографию моей родной новгородской земли.

Вы увидите, где черпали вдохновение великие российские деятели, и навестите старинные дворянские гнезда.

А в конце насладитесь новгородскими пирогами и ягодно-травяным чаем из медного самовара на берегу реки Волхов.
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Золотое русское дворянство

Некрасов писал о своей усадьбе: «Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу, но я нигде так сладко не дышал… ». Достоевский признался, что обрел на новгородской земле «собственное гнездо». Здесь же сформировались главные мотивы музыки Рахманинова. Вы увидите, как жили великие умы российской державы, поймете, где они черпали вдохновение, и разгадаете отправленные сквозь время послания.

Именитые гости

Я расскажу, что в 1915 году вдохновило известного английского журналиста Артура Рэнсома написать здесь «Сказки дедушки Петра» и почему он не хотел покидать новгородскую деревню. Вы узнаете, к кому в гости приезжал Герберт Уэллс. И выведаете, какие заповеди оставил нам Александр Сергеевич Пушкин, побывав в этих местах целых 25 раз.

От штаб-квартиры до берега Волхова

Мы увидим масштабные Аракчеевские казармы, обсудим истории из личных архивов жителей и проедем по усадьбам вдоль берегов Волхова. А завершим прогулку в деревне Змейско с тысячелетней историей, где вы отдохнете на постоялом дворе, насладитесь тишиной новгородских пейзажей, а заодно дадите собственный ответ на вопрос: кому на Руси жить хорошо?

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с апреля по октябрь в любую погоду
  • Едем на моей машине, но на некоторых участках будем ходить пешком
  • Экскурсия длится 4 часа, затем 2 часа свободного времени в деревне

Дополнительные опции в деревне

  • Тематический обед из 4 блюд, приготовленных по старинным новгородским рецептам (4000 руб. до 4 человек)
  • Баня на дровах с вениками и травяным чаем (4000 руб. за 2 часа до 4 человек)
  • Встреча заката и ночевка в гостевом домике (4000 руб. до 4 человек)
  • Прогулка на каяке (200 руб. за 1 час)
  • Самостоятельно приготовить обед из своих продуктов в русской печи

Как добраться

  • На машине, электричке или автобусе до остановки Спасская полисть
  • Дорога из Санкт-Петербурга занимает 2 часа (билет на электричку 450 руб.)
  • Дорога из Великого Новгорода занимает 50 минут (билет на электричку 170 руб.)
  • От Спасской полисти и обратно трансфер на моей машине

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Селищи, у Аракчеевских казарм
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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