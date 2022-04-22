Что вас ожидает

Золотое русское дворянство

Некрасов писал о своей усадьбе: «Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу, но я нигде так сладко не дышал… ». Достоевский признался, что обрел на новгородской земле «собственное гнездо». Здесь же сформировались главные мотивы музыки Рахманинова. Вы увидите, как жили великие умы российской державы, поймете, где они черпали вдохновение, и разгадаете отправленные сквозь время послания.

Именитые гости

Я расскажу, что в 1915 году вдохновило известного английского журналиста Артура Рэнсома написать здесь «Сказки дедушки Петра» и почему он не хотел покидать новгородскую деревню. Вы узнаете, к кому в гости приезжал Герберт Уэллс. И выведаете, какие заповеди оставил нам Александр Сергеевич Пушкин, побывав в этих местах целых 25 раз.

От штаб-квартиры до берега Волхова

Мы увидим масштабные Аракчеевские казармы, обсудим истории из личных архивов жителей и проедем по усадьбам вдоль берегов Волхова. А завершим прогулку в деревне Змейско с тысячелетней историей, где вы отдохнете на постоялом дворе, насладитесь тишиной новгородских пейзажей, а заодно дадите собственный ответ на вопрос: кому на Руси жить хорошо?

Организационные детали

Экскурсия проходит с апреля по октябрь в любую погоду

Едем на моей машине, но на некоторых участках будем ходить пешком

Экскурсия длится 4 часа, затем 2 часа свободного времени в деревне

Дополнительные опции в деревне

Тематический обед из 4 блюд, приготовленных по старинным новгородским рецептам (4000 руб. до 4 человек)

Баня на дровах с вениками и травяным чаем (4000 руб. за 2 часа до 4 человек)

Встреча заката и ночевка в гостевом домике (4000 руб. до 4 человек)

Прогулка на каяке (200 руб. за 1 час)

Самостоятельно приготовить обед из своих продуктов в русской печи

Как добраться