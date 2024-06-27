Моя задача — раскрыть для вас знаковые события России через богатую, но забытую биографию моей родной новгородской земли. Вы увидите, где черпали вдохновение великие российские деятели, и навестите старинные дворянские гнезда. А в конце насладитесь новгородскими пирогами и ягодно-травяным чаем из медного самовара на берегу реки Волхов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Золотое русское дворянство

Некрасов писал о своей усадьбе: «Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу, но я нигде так сладко не дышал…». Достоевский признался, что обрел на новгородской земле «собственное гнездо». Здесь же сформировались главные мотивы музыки Рахманинова. Вы увидите, как жили великие умы российской державы, поймете, где они черпали вдохновение, и разгадаете отправленные сквозь время послания.

Именитые гости

Я расскажу, что в 1915 году вдохновило известного английского журналиста Артура Рэнсома написать здесь «Сказки дедушки Петра» и почему он не хотел покидать новгородскую деревню. Вы узнаете, к кому в гости приезжал Герберт Уэллс. И выведаете, какие заповеди оставил нам Александр Сергеевич Пушкин, побывав в этих местах целых 25 раз.

От штаб-квартиры до берега Волхова

Мы увидим масштабные Аракчеевские казармы в Селищах — самый первый, образцовый, и самый знаменитый военный комплекс. Посетим этническое поселение Хольмгард — уникальный туристический объект, воссоздание истории и культуры Древней Руси времен новгородских князей и викингов 8-11 века. Обсудим истории из личных архивов жителей и проедем по усадьбам вдоль берегов Волхова. А завершим прогулку в деревне Змейско с тысячелетней историей, где вы отдохнете на постоялом дворе, насладитесь тишиной новгородских пейзажей, а заодно дадите собственный ответ на вопрос: кому на Руси жить хорошо?

Организационные детали

Экскурсия проходит с марта по октябрь в любую погоду в автопешеходном формате

Предусмотрена остановка на обед в кафе или в деревне. Во втором случае, в беседке у разведённого костра можно отведать приготовленные по старинным новгородским рецептам серые щи — 400 руб. за порцию

Как добраться