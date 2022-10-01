Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)

Что вас ожидает 🤩

  • Новгородский Кремль
  • Софийский собор
  • Ярославово дворище
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Описание

Приглашаем на пешеходную прогулку по старому городу, во время которой вас ждет театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией. Вы узнаете об истории Новгородского Детинца, огненных змеях, обрядах да играх. Оказавшись на территории Кремля, вы осмотрите его башни и стены, посетите Собор Святой Софии и услышите историю Софийской Звонницы. Экскурсовод поведает о том, как в 1862 году создавался памятник "Тысячелетию России" в честь юбилея призвания Рюрика на Русь. На территории Кремля вы увидите места, где проходили приемы послов, заседания Владычного суда, Совета Господ (новгородского “парламента”) и торжественные пиры.

Далее вы перейдете на Ярославово дворище по «Великому» мосту, чтобы увидеть место, где в 11-15 веках находился большой торг — политический и экономический центр Великого Новгорода того времени. На территории Ярославова дворища сразу несколько интересных объектов: Никольский собор, воротная башня гостиного двора, церкви Георгия Победоносца и Параскевы Пятницы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Продолжение экскурсионной программы за дополнительную плату: 14:00 Обзорная экскурсия по Киномузею в Доме мещанки Бутузовой
  • XIXв. Советский Новгород в «Красном уголке» Просмотр кинофильма о Новгороде. Доп. плата 400р. /взр.
  • 300р. /реб. 15:00 Трапеза по-Новгородски с Ильменской рыбой — 1050р. /чел. (только по предварительному бронированию)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:50
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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