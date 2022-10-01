Приглашаем на пешеходную прогулку по старому городу, во время которой вас ждет театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией. Вы узнаете об истории Новгородского Детинца, огненных змеях, обрядах да играх. Оказавшись на территории Кремля, вы осмотрите его башни и стены, посетите Собор Святой Софии и услышите историю Софийской Звонницы. Экскурсовод поведает о том, как в 1862 году создавался памятник "Тысячелетию России" в честь юбилея призвания Рюрика на Русь. На территории Кремля вы увидите места, где проходили приемы послов, заседания Владычного суда, Совета Господ (новгородского “парламента”) и торжественные пиры.

Далее вы перейдете на Ярославово дворище по «Великому» мосту, чтобы увидеть место, где в 11-15 веках находился большой торг — политический и экономический центр Великого Новгорода того времени. На территории Ярославова дворища сразу несколько интересных объектов: Никольский собор, воротная башня гостиного двора, церкви Георгия Победоносца и Параскевы Пятницы.