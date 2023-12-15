Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Кремль и Ярославово дворище — два значимых места, которые нужно посетить в городе в первую очередь.
На прогулке я погружу вас в атмосферу прошлых лет, расскажу об истории и культуре средневековой Руси, покажу важные архитектурные памятники: Софийский собор, Грановитую палату и многие другие. На Торговой стороне города поговорим о делах купеческих.
На прогулке я погружу вас в атмосферу прошлых лет, расскажу об истории и культуре средневековой Руси, покажу важные архитектурные памятники: Софийский собор, Грановитую палату и многие другие. На Торговой стороне города поговорим о делах купеческих.
Ближайшие даты:
15
дек
дек
16
дек
дек
22
дек
дек
29
дек
дек
30
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6
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янв
12
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Кремль
Духовный и административный центр города в древности, сейчас это место, где находится множество музеев и памятников разных времён и эпох. Среди них Софийский собор 11 века, звонница, памятник «Тысячелетие России». Во Владычном дворе вы увидите Грановитую палату, греко-славянскую школу братьев Лихудов, церковь Сергия Радонежского, часозвоню.
Вы узнаете:
- Как строился кремль
- Почему Новгород действительно Великий
- Как выбирали правителя государства
- Что было на территории кремля во время ВОВ
- Какие легенды хранит Великий Новгород
Ярославово дворище
Это экономический центр города, где в Средние века был «величайший торг Руси».
Я расскажу:
- Почему в этой части города было большое количество храмов
- Как они были связаны с князьями и купцами
- С кем и чем торговали новгородцы
- Насколько жители древнего города были богаты и предприимчивы и каким характером обладали
- С какими историями связан каждый храм и какие события происходили здесь
Организационные детали
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Дошкольники посещают экскурсию бесплатно
в пятницу и субботу в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле кремля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и субботу в 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 407 туристов
Я живу в Новгороде уже 39 лет. Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!
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