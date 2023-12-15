Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище

Групповая экскурсия в Великом Новгороде

Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)

Кремль и Ярославово дворище — два значимых места, которые нужно посетить в городе в первую очередь.

На прогулке я погружу вас в атмосферу прошлых лет, расскажу об истории и культуре средневековой Руси, покажу важные архитектурные памятники: Софийский собор, Грановитую палату и многие другие. На Торговой стороне города поговорим о делах купеческих.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
22
дек
29
дек
30
дек
6
янв
12
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Кремль

Духовный и административный центр города в древности, сейчас это место, где находится множество музеев и памятников разных времён и эпох. Среди них Софийский собор 11 века, звонница, памятник «Тысячелетие России». Во Владычном дворе вы увидите Грановитую палату, греко-славянскую школу братьев Лихудов, церковь Сергия Радонежского, часозвоню.

Вы узнаете:

  • Как строился кремль
  • Почему Новгород действительно Великий
  • Как выбирали правителя государства
  • Что было на территории кремля во время ВОВ
  • Какие легенды хранит Великий Новгород

Ярославово дворище

Это экономический центр города, где в Средние века был «величайший торг Руси».

Я расскажу:

  • Почему в этой части города было большое количество храмов
  • Как они были связаны с князьями и купцами
  • С кем и чем торговали новгородцы
  • Насколько жители древнего города были богаты и предприимчивы и каким характером обладали
  • С какими историями связан каждый храм и какие события происходили здесь

Организационные детали

  • Все объекты мы осмотрим снаружи
  • Дошкольники посещают экскурсию бесплатно

в пятницу и субботу в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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