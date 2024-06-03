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Готовы задержаться в Кремле чуть дольше обычного? В награду Детинец откроется для вас с новой стороны.



По древнейшей улице с загадочным названием Пискупля вы совершите театрализованную прогулку длиною в 1000 лет — от Владычного двора и Святой Софии до Великого Моста и Спасских ворот.



А сопровождать вас будут Забава, Феодора и Ясна: они расскажут историю этих мест профессионально и доступно.

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