Готовы задержаться в Кремле чуть дольше обычного? В награду Детинец откроется для вас с новой стороны.
По древнейшей улице с загадочным названием Пискупля вы совершите театрализованную прогулку длиною в 1000 лет — от Владычного двора и Святой Софии до Великого Моста и Спасских ворот.
А сопровождать вас будут Забава, Феодора и Ясна: они расскажут историю этих мест профессионально и доступно.
По древнейшей улице с загадочным названием Пискупля вы совершите театрализованную прогулку длиною в 1000 лет — от Владычного двора и Святой Софии до Великого Моста и Спасских ворот.
А сопровождать вас будут Забава, Феодора и Ясна: они расскажут историю этих мест профессионально и доступно.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Театрализованная экскурсия с историческими персонажами
- 🏰 Посещение древнейшего кремля России
- 🕍 Увидите Софийский собор и Владычную палату
- 📜 Узнаете легенды и истории Новгорода
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Новгородский Детинец
- Софийский собор
- Памятник «Тысячелетие России»
- Владычная палата
- Церковь Андрея Стратилата
- Улица Пискупля
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:30, 13:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вашими проводниками по истории Руси станут «жительницы древнего Новаграда» — Забава, Феодора и Ясна. Театрализованная экскурсия произведёт впечатление и на детей, и на взрослых! Мы поговорим о серьёзных вещах в дружеской атмосфере. Даже если вы уже бывали в кремле, вас ждут неожиданные открытия, новые истории и легенды. Итак, в программе:
- Древнейший из сохранившихся в России кремлей — новгородский Детинец
- Старинный православный храм Руси — Софийский собор
- Памятник «Тысячелетие России» — «бронзовая» энциклопедия российской истории
- Владычная (Грановитая) палата — единственная в России немецкая готическая постройка гражданского назначения
- Церковь Андрея Стратилата, на месте которой стоял храм, воздвигнутый легендарным Садко
- Пискупля — самая загадочная улица Новгорода (ныне несуществующая)
Вы узнаете:
- Какую роль сыграл Новгород в становлении Российского государства и почему именно здесь установлен памятник «Тысячелетие России»
- Сколько улиц проходило по территории кремля в древности и сколько стоил дом в «Каменном городе»
- Где «по преданию» устраивала тайные собрания сторонница новгородской независимости Марфа Посадница
- Какая из башен Новгородского кремля в народе имела зловещее название «Темнишная»
- Какое значение имела улица Пискупля в истории Новгородской земли
Организационные детали
- Гулять будем по территории Новгородского кремля
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|765 ₽
|Дети до 7 лет
|510 ₽
|Пенсионеры
|510 ₽
|Школьники
|510 ₽
|Студенты
|510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ясна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 151 туриста
Наша экскурсионная мастерская — это команда влюблённых в свой город гидов, которые уже более 10 лет знакомят гостей Великого Новгорода с историей и культурой, традициями и обычаями, ключевыми историческими событиямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
3 июня 2024
Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня!
Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля.
Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.
Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля.
Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.
Е
Елена
2 июня 2024
Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно.
А
Анна
11 мая 2024
Очень интересно! Запоминающаяся подача информации. И по-настоящему теплая атмосфера, хотя погода была совсем не весенняя. Советую и взрослым, и детям.
В
Вера
10 мая 2024
Суперская экскурсия для вводного знакомства с городом!
Нестандартное проведение, много шуток и глубокое знание материала.
Нестандартное проведение, много шуток и глубокое знание материала.
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