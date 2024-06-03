По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе

Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Готовы задержаться в Кремле чуть дольше обычного? В награду Детинец откроется для вас с новой стороны.

По древнейшей улице с загадочным названием Пискупля вы совершите театрализованную прогулку длиною в 1000 лет — от Владычного двора и Святой Софии до Великого Моста и Спасских ворот.

А сопровождать вас будут Забава, Феодора и Ясна: они расскажут историю этих мест профессионально и доступно.
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Театрализованная экскурсия с историческими персонажами
  2. 🏰 Посещение древнейшего кремля России
  3. 🕍 Увидите Софийский собор и Владычную палату
  4. 📜 Узнаете легенды и истории Новгорода
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Что можно увидеть

  • Новгородский Детинец
  • Софийский собор
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Владычная палата
  • Церковь Андрея Стратилата
  • Улица Пискупля
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:30, 13:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вашими проводниками по истории Руси станут «жительницы древнего Новаграда» — Забава, Феодора и Ясна. Театрализованная экскурсия произведёт впечатление и на детей, и на взрослых! Мы поговорим о серьёзных вещах в дружеской атмосфере. Даже если вы уже бывали в кремле, вас ждут неожиданные открытия, новые истории и легенды. Итак, в программе:

  • Древнейший из сохранившихся в России кремлей — новгородский Детинец
  • Старинный православный храм Руси — Софийский собор
  • Памятник «Тысячелетие России» — «бронзовая» энциклопедия российской истории
  • Владычная (Грановитая) палата — единственная в России немецкая готическая постройка гражданского назначения
  • Церковь Андрея Стратилата, на месте которой стоял храм, воздвигнутый легендарным Садко
  • Пискупля — самая загадочная улица Новгорода (ныне несуществующая)

Вы узнаете:

  • Какую роль сыграл Новгород в становлении Российского государства и почему именно здесь установлен памятник «Тысячелетие России»
  • Сколько улиц проходило по территории кремля в древности и сколько стоил дом в «Каменном городе»
  • Где «по преданию» устраивала тайные собрания сторонница новгородской независимости Марфа Посадница
  • Какая из башен Новгородского кремля в народе имела зловещее название «Темнишная»
  • Какое значение имела улица Пискупля в истории Новгородской земли

Организационные детали

  • Гулять будем по территории Новгородского кремля
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный765 ₽
Дети до 7 лет510 ₽
Пенсионеры510 ₽
Школьники510 ₽
Студенты510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Наталья
3 июня 2024
Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня!
Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля.
Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.
Е
2 июня 2024
Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно.
Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно.
А
11 мая 2024
Очень интересно! Запоминающаяся подача информации. И по-настоящему теплая атмосфера, хотя погода была совсем не весенняя. Советую и взрослым, и детям.
В
10 мая 2024
Суперская экскурсия для вводного знакомства с городом!
Нестандартное проведение, много шуток и глубокое знание материала.

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