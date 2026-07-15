эпох. Здесь вы сможете вблизи рассмотреть исторические реликвии, включая знаменитую панагию патриарха Пимена и оклады к Евангелию из Лиможа. Экспозиция «История Новгорода» позволит вам окунуться в быт и культуру древних новгородцев, увидеть предметы повседневной жизни, ремесленные изделия и даже редкие антикварные музыкальные инструменты. Ваше путешествие по музеям кремля будет не только познавательным, но и увлекательным, ведь каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. В стоимость экскурсии включены входные билеты, а также возможность самостоятельного посещения других выставок по её завершении. Для групп большего размера предусмотрены специальные условия, которые можно уточнить лично

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Грановитая палата

Вы посетите колоритное средневековое здание в стиле немецкой готики, где находится одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России. Оцените шедевры золотого и серебряного дела, созданные византийскими, русскими и западноевропейских мастерами. Среди них: панагия патриарха Пимена, оклады к Евангелию из Лиможа и церковная утварь Софийского собора.

Экспозиция «История Новгорода и Новгородской земли»

Мы поможем вам погрузиться в историю Великого Новгорода с древнейших времен до XVII века. Покажем старинные орудия труда, бытовую утварь, ремесленные изделия, воинское снаряжение и берестяные письма. Расскажем о технологиях их изготовления и вариантах использования. Кроме того, вы увидите антикварные музыкальные инструменты, шахматные фигуры и детские игрушки.

Организационные детали