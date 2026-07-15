Великий Новгород славится своим богатым историческим наследием, и музеи Новгородского кремля являются жемчужинами культурного пространства города.
Грановитая палата, шедевр немецкой готики, хранит в себе уникальные коллекции ювелирных изделий, созданных мастерами разных
Грановитая палата, шедевр немецкой готики, хранит в себе уникальные коллекции ювелирных изделий, созданных мастерами разных
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические здания
- 💎 Шедевры ювелирного искусства
- 📜 Древние артефакты и письма
- 🎻 Антикварные музыкальные инструменты
- 🛡 Воинское снаряжение разных эпох
Что можно увидеть
- Грановитая палата
- Экспозиция «История Новгорода и Новгородской земли»
- Софийский собор
Описание экскурсии
Грановитая палата
Вы посетите колоритное средневековое здание в стиле немецкой готики, где находится одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России. Оцените шедевры золотого и серебряного дела, созданные византийскими, русскими и западноевропейских мастерами. Среди них: панагия патриарха Пимена, оклады к Евангелию из Лиможа и церковная утварь Софийского собора.
Экспозиция «История Новгорода и Новгородской земли»
Мы поможем вам погрузиться в историю Великого Новгорода с древнейших времен до XVII века. Покажем старинные орудия труда, бытовую утварь, ремесленные изделия, воинское снаряжение и берестяные письма. Расскажем о технологиях их изготовления и вариантах использования. Кроме того, вы увидите антикварные музыкальные инструменты, шахматные фигуры и детские игрушки.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость. После экскурсии, по желанию, вы сможете самостоятельно осмотреть другие выставки.
- По запросу мы можем провести экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Грановитая палата
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 233 туристов
Меня зовут Екатерина, я представляю дружную команду гидов в Великом Новгороде. Мы обожаем мир внутреннего туризма, искренне любим каждого гостя и постоянно находимся в поисках новых идей. С радостью познакомим вас с главными достопримечательностями города и расскажем о них множество интересных фактов.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 9 июл 2026
Отличная экскурсия от Дмитрия!
Информативно, увлекательно. Узнали много интересного об истории древнего Новгорода, о мастерах и быте жителей города. Спасибо!
Информативно, увлекательно. Узнали много интересного об истории древнего Новгорода, о мастерах и быте жителей города. Спасибо!
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Спасибо! Очень интересно и познавательно! Порекомендую друзьям.
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Отличная экскурсия. Очень понравилась экскурсовод.
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И
Было очень интересно, узнал много нового!
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И
Сегодня были на экскурсии. У нас был экскурсовод Алла. Алла обладает таким количеством знаний, что экскурсия по одной Грановитой палате может быть 2 часа. Очень интересно!!! Затем пошли в музей Истории Новгорода. Время просто пролетело!!!! Очень увлекательно и познавательно. Все очень понравилось.
Экскурсоводу отдельно огромное спасибо!!!! Рекомендую.
Экскурсоводу отдельно огромное спасибо!!!! Рекомендую.
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Очень интересная экскурсия! Гидом у нас была Ирина, ей огромное спасибо за интересный рассказ. Ирина - специалист, знающий бесконечно много, рассказывающая с душой и очень тепло об истории Новгорода.
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