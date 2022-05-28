Музеи Кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»

Оценить старинные ювелирные изделия, орудия труда, костюмы и керамику с профессиональным гидом

Новгородский Кремль — это не только соборы, оборонительные стены и башни.

Приглашаем познакомиться с его замечательными музеями! В готической Грановитой палате вы увидите изумительные ювелирные изделия, а на выставке «История Новгорода» — важные артефакты бытовой жизни людей разных времен. Мы раскроем, как они создавались и применялись.
Музеи Кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Музеи Кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Музеи Кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Музеи Кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Музеи Кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Музеи Кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Грановитая палата

Вы посетите колоритное средневековое здание в стиле немецкой готики, где находится одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России. Оцените шедевры золотого и серебряного дела, созданные византийскими, русскими и западноевропейских мастерами. Среди них: панагия патриарха Пимена, оклады к Евангелию из Лиможа и церковная утварь Софийского собора.

Экспозиция «История Новгорода и Новгородской земли»

Мы поможем вам погрузиться в историю Великого Новгорода с древнейших времен до XVII века. Покажем старинные орудия труда, бытовую утварь, ремесленные изделия, воинское снаряжение и берестяные письма. Расскажем о технологиях их изготовления и вариантах использования. Кроме того, вы увидите антикварные музыкальные инструменты, шахматные фигуры и детские игрушки.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость. После экскурсии, по желанию, вы сможете самостоятельно осмотреть другие выставки.
  • По запросу мы можем провести экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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