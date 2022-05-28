Вы посетите колоритное средневековое здание в стиле немецкой готики, где находится одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России. Оцените шедевры золотого и серебряного дела, созданные византийскими, русскими и западноевропейских мастерами. Среди них: панагия патриарха Пимена, оклады к Евангелию из Лиможа и церковная утварь Софийского собора.
Мы поможем вам погрузиться в историю Великого Новгорода с древнейших времен до XVII века. Покажем старинные орудия труда, бытовую утварь, ремесленные изделия, воинское снаряжение и берестяные письма. Расскажем о технологиях их изготовления и вариантах использования. Кроме того, вы увидите антикварные музыкальные инструменты, шахматные фигуры и детские игрушки.