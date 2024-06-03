Экскурсии по Кремлю Великого Новгорода

Найдено 17 экскурсий в категории «Кремль» в Великом Новгороде, цены от 670 ₽, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
340 отзывов
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 15 чел.
Великий Новгород: погружение в древность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
269 отзывов
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
«За стенами Новгородского кремля мы поговорим о становлении и развитии города»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400 за всё до 5 чел.
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
«Мы с вами совершим полный обход крепостных стен с внешней стороны Кремля»
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990 за всё до 10 чел.
Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю
🚶 Пешая
Групповая
1 час
40 отзывов
Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы
Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд
Начало: Площадь Победы-Софийская
«Мы в деталях рассмотрим главные достопримечательности кремля: памятник Тысячелетию России, Софийский собор, Владычный двор и звонницу»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
800 за человека
Сказы Старого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
«Держим путь на территорию Новгородского кремля — Детинца»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600 за всё до 10 чел.
Пешком по Детинцу
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Пешком по Детинцу: экскурсия по Новгородскому кремлю
Прогуляйтесь по древнему Детинцу Великого Новгорода и откройте для себя его величественные тайны
Начало: На Софийской площади
«Все объекты кремля мы осматриваем снаружи»
Сегодня в 14:30
10 июня в 12:00
670 за человека
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
«Даже если вы уже бывали в кремле, вас ждут неожиданные открытия, новые истории и легенды»
Сегодня в 15:00
15 июня в 12:30
900765 за человека
Новгородский кремль-детинец
🚶 Пешая
скидка
70%
Индивидуальная
1.5 часа
240 отзывов
Историческое путешествие по Новгородскому кремлю-детинцу
Погрузитесь в эпоху великих событий и легендарных личностей, исследуя древние стены Новгородского кремля
Начало: На площади Победы-Софийская
«Мы начнем осмотр кремля снаружи: вы услышите об этапах его строительства и поймете, причем здесь итальянские зодчие и Иван II»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
178995 370 за всё до 5 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
«Что было на территории кремля во время ВОВ»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800 за человека
Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Музеи Новгородского кремля: путешествие в прошлое Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Новгорода через эксклюзивную экскурсию в музеи Кремля с уникальными экспонатами
«Новгородский кремль — это не только соборы, оборонительные стены и башни»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 200 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
383 отзыва
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
«Экскурсия в Кремль Большая часть экскурсии посвящена Новгородскому Кремлю — одному из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063 за человека
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
Погрузитесь в историю древнего Великого Новгорода, пройдя по маршруту Новгородского Кремля. Узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Вход в Новгородский Детинец
«Величественные стены Кремля С момента основания Новгородский Детинец являлся политическим, культурным и религиозным центром Новгородской земли»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - уникальное путешествие в историю
Приглашаем на увлекательную аудиоэкскурсию по Новгородскому кремлю, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Площадь Победы-Софийская
«Всё это вы увидите на прогулке, а аудиогид в подробностях расскажет вам о невероятной истории этих мест и обратит ваше внимание на интересные детали кремля, мимо которых многие часто проходят мимо»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
Начало: Софийская площадь, у памятника В.И. Ленину
«Одной из главных достопримечательностей является Кремль, который поразит вас своей красотой и историческим значением»
Завтра в 19:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Путешествие по Великому Новгороду: Кремль, Ярославово дворище и древние монументы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив ключевые исторические места Великого Новгорода, включая знаменитый Кремль и Ярославово дворище
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
«- Посещение Новгородского кремля (детинец) на левом берегу Волхова»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.
Истории Новгородского Кремля
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
4 отзыва
Истории Новгородского Кремля
«Оказавшись на территории Кремля, вы осмотрите его башни и стены, посетите Собор Святой Софии и услышите историю Софийской Звонницы»
Расписание: Пятница, Суббота в 11:00
1 200 за человека
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
Групповая
3 часа
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
«Оказавшись на территории Кремля, вы осмотрите его башни и стены, посетите Собор Святой Софии и услышите историю Софийской Звонницы»
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 11:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю
    Замечательная экскурсия. Гид рассказывает очень интересно. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
    Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня! Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля. Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
    Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно.
    Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Великий Новгород: погружение в древность
    Экскурсию для нашей семьи проводила Наталья. Прекрасный рассказчик она увлекла нас настолько, что два часа пролетели незаметно! Даже наш 12 летний сын сказал:почему так быстро закончилась экскурсия?! А это о многом говорит😁 Спасибо Наталье большое за чудесную прогулку🌸🌸🌸
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
    Экскурсовод Диана…. Столько знаний, информации, обаяния,впечатлений масса! Спасибо Вам за интереснейший экскурс, погружение в давние времена. Узнали много нового и
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    полезного. Экскурсия пролетела, как один миг. И с погодой повезло. Получили массу удовольствия! Спасибо Вам, Диана (отчество вылетело из головы, простите).

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
    Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Великий Новгород: погружение в древность
    Оченб интересная и познавательная экскурсия. Много интересных фактов и историй о городе. Спасибо. С удовольствием вернемся в этот город.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Пешком по Детинцу
    Хотели спокойную, домашнюю экскурсию по знаковому месту Великого Новгорода- Кремлю, без лишней "воды" и с размеренным передвижением, без таких обыденных
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    "посмотрите направо, посмотрите налево"🤗. Вот такую часовую прогулку мы и получили. Хороший рассказ о самом зарождении Великого Новгорода и обо всем, что находится за многовековыми стенами. Спасибо Ларисе за ее работу, которую она делает с любовью

  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Пешком по Детинцу
    Прекрасный позитивный гид. Информативная экскурсия
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Кремль»

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  2. Великий Новгород: погружение в древность
  3. Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
  4. Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю
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  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
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