Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода

Обзорная экскурсия по окрестностям Великого Новгорода в атмосфере русской зимы

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» Наша экскурсия поможет вам в полной мере прочувствовать строки Пушкина.

А как иначе, когда перед вами — седой Волхов и бескрайний Ильмень, деревянные избы музея «Витославлицы», Рюриково городище и стены Юрьева монастыря? Чуть не забыли о главном: в дорогу вы отправитесь на комфортных санях с мягкими сиденьями и аудио-оборудованием.
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Из Новгорода до Юрьева монастыря - на санях снегохода
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Музей «Витославлицы», Волхов и Юрьев монастырь

Путешествие начнется с южных окрестностей Великого Новгорода, в Воскресенской слободе. Затем мы домчимся до Мячинских озер — с берега откроется чудесный вид на музей деревянного зодчества «Витославлицы». Вы увидите аутентичную мельницу, дом графини Орловой-Чесменской, деревянные дома и церквушки, построенные без единого гвоздя.

Едем дальше по зимнему старинному тракту вдоль седого Волхова, скованного льдом и снегом. По пути вы увидите Рюриково городище, где зародилось российское государство, и Свято-Юрьев монастырь. Добравшись до обители, мы сможем прокатиться вокруг монастыря или погреться внутри. Посетим собор Святого Георгия, полюбуемся Крестовоздвиженским собором с сине-звездными куполами, видом на широкое озеро Ильмень и исток реки Волхов.

Поездка с ветерком на санях!

Формат нашего приключения будет под стать исконно русским пейзажам: вы прокатитесь на 6-местных открытых санях за снегоходом — быстрым, но не очень громким. У нас будут небольшие остановки с прогулками, но и по дороге вы сможете слушать гида благодаря аудиосвязи через наушники. Сани оборудованы мягкими сиденьями и амортизатором, поэтому комфортно разместиться в них смогут и дети, и взрослые.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на снегоходе, к которому крепятся удобные 6-местные сани. Сани открытого типа, поэтому обязательно одевайтесь по погоде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость экскурсии входит горячий чай или сбитень
  • Продолжительность экскурсии можно увеличить: дополнительные 1,5 часа будут стоить 6000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Орловская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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