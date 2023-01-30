«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» Наша экскурсия поможет вам в полной мере прочувствовать строки Пушкина. А как иначе, когда перед вами — седой Волхов и бескрайний Ильмень, деревянные избы музея «Витославлицы», Рюриково городище и стены Юрьева монастыря? Чуть не забыли о главном: в дорогу вы отправитесь на комфортных санях с мягкими сиденьями и аудио-оборудованием.

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Описание

Что вас ожидает

Музей «Витославлицы», Волхов и Юрьев монастырь

Путешествие начнется с южных окрестностей Великого Новгорода, в Воскресенской слободе. Затем мы домчимся до Мячинских озер — с берега откроется чудесный вид на музей деревянного зодчества «Витославлицы». Вы увидите аутентичную мельницу, дом графини Орловой-Чесменской, деревянные дома и церквушки, построенные без единого гвоздя.

Едем дальше по зимнему старинному тракту вдоль седого Волхова, скованного льдом и снегом. По пути вы увидите Рюриково городище, где зародилось российское государство, и Свято-Юрьев монастырь. Добравшись до обители, мы сможем прокатиться вокруг монастыря или погреться внутри. Посетим собор Святого Георгия, полюбуемся Крестовоздвиженским собором с сине-звездными куполами, видом на широкое озеро Ильмень и исток реки Волхов.

Поездка с ветерком на санях!

Формат нашего приключения будет под стать исконно русским пейзажам: вы прокатитесь на 6-местных открытых санях за снегоходом — быстрым, но не очень громким. У нас будут небольшие остановки с прогулками, но и по дороге вы сможете слушать гида благодаря аудиосвязи через наушники. Сани оборудованы мягкими сиденьями и амортизатором, поэтому комфортно разместиться в них смогут и дети, и взрослые.

Организационные детали