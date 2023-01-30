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Описание
Что вас ожидает
Музей «Витославлицы», Волхов и Юрьев монастырь
Путешествие начнется с южных окрестностей Великого Новгорода, в Воскресенской слободе. Затем мы домчимся до Мячинских озер — с берега откроется чудесный вид на музей деревянного зодчества «Витославлицы». Вы увидите аутентичную мельницу, дом графини Орловой-Чесменской, деревянные дома и церквушки, построенные без единого гвоздя.
Едем дальше по зимнему старинному тракту вдоль седого Волхова, скованного льдом и снегом. По пути вы увидите Рюриково городище, где зародилось российское государство, и Свято-Юрьев монастырь. Добравшись до обители, мы сможем прокатиться вокруг монастыря или погреться внутри. Посетим собор Святого Георгия, полюбуемся Крестовоздвиженским собором с сине-звездными куполами, видом на широкое озеро Ильмень и исток реки Волхов.
Поездка с ветерком на санях!
Формат нашего приключения будет под стать исконно русским пейзажам: вы прокатитесь на 6-местных открытых санях за снегоходом — быстрым, но не очень громким. У нас будут небольшие остановки с прогулками, но и по дороге вы сможете слушать гида благодаря аудиосвязи через наушники. Сани оборудованы мягкими сиденьями и амортизатором, поэтому комфортно разместиться в них смогут и дети, и взрослые.
Организационные детали
Экскурсия проходит на снегоходе, к которому крепятся удобные 6-местные сани. Сани открытого типа, поэтому обязательно одевайтесь по погоде.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость экскурсии входит горячий чай или сбитень
Продолжительность экскурсии можно увеличить: дополнительные 1,5 часа будут стоить 6000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Орловская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Наша команда — это профессиональные и неординарные гиды, водители внедорожной техники и судоводители-яхтсмены. Мы проводим пешие и водные экскурсии, прогулки, уникальные экскурсии на санях. Будем рады показать вам красоты Новгородской земли!