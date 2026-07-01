Экскурсия по Великому Новгороду предлагает путешествие сквозь века.



Туристы увидят знаковые храмы и памятники, посетят музей деревянного зодчества Витославлицы и Юрьев монастырь. Погружение в историю и архитектуру города, а также живописные пейзажи сделают поездку незабываемой.



Экскурсия проходит на вашем автомобиле, что позволяет гибко планировать маршрут и наслаждаться комфортом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться природой и архитектурой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для экскурсии, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, можно насладиться тишиной и спокойствием, избегая большого потока туристов.

Сейчас август — это идеальное время.