Экскурсия по Великому Новгороду предлагает путешествие сквозь века.
Туристы увидят знаковые храмы и памятники, посетят музей деревянного зодчества Витославлицы и Юрьев монастырь. Погружение в историю и архитектуру города, а также живописные пейзажи сделают поездку незабываемой.
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, что позволяет гибко планировать маршрут и наслаждаться комфортом
Туристы увидят знаковые храмы и памятники, посетят музей деревянного зодчества Витославлицы и Юрьев монастырь. Погружение в историю и архитектуру города, а также живописные пейзажи сделают поездку незабываемой.
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, что позволяет гибко планировать маршрут и наслаждаться комфортом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 🚗 Индивидуальный маршрут на вашем авто
- 🏞️ Живописные окрестности и природа
- 🕍 Посещение древних монастырей
- 🏡 Музей деревянного зодчества
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться природой и архитектурой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для экскурсии, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, можно насладиться тишиной и спокойствием, избегая большого потока туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Петра и Павла в Кожевниках
- Зверин-Покровский монастырь
- Церковь Власия
- Земляной вал
- Памятник Рахманинову
- Драматический театр
- Петропавловская церковь
- Музей деревянного зодчества Витославлицы
- Юрьев мужской монастырь
Описание экскурсии
Великий Новгород сквозь столетия
Мы приготовили для вас маршрут, раскрывающий историю, архитектуру и повседневную жизнь города в разные эпохи. В программе экскурсии:
- «Визитные карточки» Великого Новгорода — я расскажу, какое место было отведено нашему городу в религиозной и торговой истории Руси. Покажу храм Петра и Павла в Кожевниках, Зверин-Покровский монастырь и церковь Власия. А также: Земляной вал, памятник Рахманинову, драматический театр и Петропавловскую церковь.
- Музей деревянного зодчества Витославлицы — вы зайдете в старинные избы, часовни и церкви. Рассмотрите предметы быта ушедших времен и узнаете, как жили новгородцы много лет назад. Кроме того, полюбуетесь окружающими идиллическими пейзажами.
- Юрьев мужской монастырь — один из древнейших монастырей страны, живописно расположенный на берегу реки Волхов. Я раскрою, с чем связан его расцвет в 12-13 веках и почему его называли южным форпостом Великого Новгорода.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- Оплачиваются дополнительно: входные билеты в музей Витославлицы — 300 ₽ взрослые, 200 ₽ дети, дети до 14 лет бесплатно; разрешение на проведение экскурсии — 900 ₽ с группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5325 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я представляю команду гидов в Великом Новгороде. Мы поможем вам прикоснуться к богатой истории нашего края и посетить его самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 85 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы объединили 2 экскурсии в одну и только к вечеру поняли, что это тяжело. Бедный гид…
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М
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается город с гидом. Спасибо Эльвире за такую насыщенную программу и комфортную экскурсию! Несмотря на
+1
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2 января у нас прошла индивидуальная экскурсия "Великий Новгород и его удивительные окрестности", гидом была Лариса. На машине 🚘 мы проехали по старинным улицам города, мимо церквей, храмов, монастыря, Земляного
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А
Ольга, развернула целое историческое полотно перед нашим умственным взором) Подробно, живо, вовлекательно!
Главное, начать задавать вопросы, показывая искренний интерес, тогда Ольга переходит с формально-быстрого рассказа, на диалог, давая возможность ощутить ее глубину знаний и любовь к теме.
Музей деревянного зодчества достоин того, чтобы вернуться для более подробного знакомства.
Главное, начать задавать вопросы, показывая искренний интерес, тогда Ольга переходит с формально-быстрого рассказа, на диалог, давая возможность ощутить ее глубину знаний и любовь к теме.
Музей деревянного зодчества достоин того, чтобы вернуться для более подробного знакомства.
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Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный день со снегом, мы получили много эмоций и составили о городе приятное впечатление, которое на следующий день дополнил Парад к 9 Мая и прогулка по Кремлю.
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В
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек, материал преподносила понятным языком. Обязательно будем рекомендовать близким. 👍❤️
+2
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