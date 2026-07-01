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Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)

Узнайте о прошлом и настоящем Великого Новгорода, посетив его знаковые места и окрестности. История и культура оживают на каждом шагу
Экскурсия по Великому Новгороду предлагает путешествие сквозь века.

Туристы увидят знаковые храмы и памятники, посетят музей деревянного зодчества Витославлицы и Юрьев монастырь. Погружение в историю и архитектуру города, а также живописные пейзажи сделают поездку незабываемой.

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, что позволяет гибко планировать маршрут и наслаждаться комфортом
4.9
85 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 🚗 Индивидуальный маршрут на вашем авто
  • 🏞️ Живописные окрестности и природа
  • 🕍 Посещение древних монастырей
  • 🏡 Музей деревянного зодчества

Лучшее время для посещения

янв
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мар
апр
май
июн
июл
авг
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться природой и архитектурой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для экскурсии, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, можно насладиться тишиной и спокойствием, избегая большого потока туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Храм Петра и Павла в Кожевниках
  • Зверин-Покровский монастырь
  • Церковь Власия
  • Земляной вал
  • Памятник Рахманинову
  • Драматический театр
  • Петропавловская церковь
  • Музей деревянного зодчества Витославлицы
  • Юрьев мужской монастырь

Описание экскурсии

Великий Новгород сквозь столетия

Мы приготовили для вас маршрут, раскрывающий историю, архитектуру и повседневную жизнь города в разные эпохи. В программе экскурсии:

  • «Визитные карточки» Великого Новгорода — я расскажу, какое место было отведено нашему городу в религиозной и торговой истории Руси. Покажу храм Петра и Павла в Кожевниках, Зверин-Покровский монастырь и церковь Власия. А также: Земляной вал, памятник Рахманинову, драматический театр и Петропавловскую церковь.
  • Музей деревянного зодчества Витославлицы — вы зайдете в старинные избы, часовни и церкви. Рассмотрите предметы быта ушедших времен и узнаете, как жили новгородцы много лет назад. Кроме того, полюбуетесь окружающими идиллическими пейзажами.
  • Юрьев мужской монастырь — один из древнейших монастырей страны, живописно расположенный на берегу реки Волхов. Я раскрою, с чем связан его расцвет в 12-13 веках и почему его называли южным форпостом Великого Новгорода.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
  • Оплачиваются дополнительно: входные билеты в музей Витославлицы — 300 ₽ взрослые, 200 ₽ дети, дети до 14 лет бесплатно; разрешение на проведение экскурсии — 900 ₽ с группы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5325 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я представляю команду гидов в Великом Новгороде. Мы поможем вам прикоснуться к богатой истории нашего края и посетить его самые интересные места.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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81
4
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М
Мы объединили 2 экскурсии в одну и только к вечеру поняли, что это тяжело. Бедный гид…
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М
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается город с гидом. Спасибо Эльвире за такую насыщенную программу и комфортную экскурсию! Несмотря на
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то, что я была за рулём (впервые попробовали такой формат), всё очень чётко организовано, а на своей машине безусловно удобно иметь под рукой все вещи и ехать в привычной для себя «обстановке». Хотя Великий Новгород не настолько разнообразен с точки зрения достопримечательностей (в основном это храмы и монастыри), в исполнении Эльвиры экскурсия была действительно интересной, дополненной разными фактами и рассказами. Помимо города посетили Юрьев монастырь и Витославлицы, а уже после экскурсии самостоятельно в спокойном темпе погуляли по Кремлю и поплавали на кораблике по реке Волхов – идеальный формат одного дня в Великом Новгороде! ❤️

Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается+1
Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается
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Наталья
2 января у нас прошла индивидуальная экскурсия "Великий Новгород и его удивительные окрестности", гидом была Лариса. На машине 🚘 мы проехали по старинным улицам города, мимо церквей, храмов, монастыря, Земляного
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вала, драматического театра, из окна машины увидели памятник Рахманинову, и вся эта обзорная экскурсия сопровождалась интересными и увлекательными рассказами, раскрывающие историю, архитектуру и повседневную жизнь города.
Далее наш маршрут проходил через Юрьев мужской монастырь, один из старейших монастырей страны. Лариса провела с нами экскурсию по территории этого монастыря и в Георгиевском соборе (12 века). Затем посетили музей деревянного зодчества Витославлицы. С огромным интересом узнали как жили новгородцы много лет назад, увидели всё своими глазами: и церкви, и часовни, и старинные избы, и баню, и кузницу. Лариса провела для нас экскурсию в одной из таких изб по экспозиции "Свадьба: Клетский обряд. Княжой стол"👍 Спасибо огромное нашему гиду Ларисе за столь замечательную, интересную, познавательную экскурсию👏. Материал был отлично структурирован, понятен, разнообразен и увлекателен! Спасибо, Лариса, за Ваш профессионализм, эрудированность и тактичность!

2 января у нас прошла индивидуальная экскурсия "Великий Новгород и его удивительные окрестности", гидом была Лариса.
2 января у нас прошла индивидуальная экскурсия "Великий Новгород и его удивительные окрестности", гидом была Лариса.
2 января у нас прошла индивидуальная экскурсия "Великий Новгород и его удивительные окрестности", гидом была Лариса.
2 января у нас прошла индивидуальная экскурсия "Великий Новгород и его удивительные окрестности", гидом была Лариса.
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А
Ольга, развернула целое историческое полотно перед нашим умственным взором) Подробно, живо, вовлекательно!

Главное, начать задавать вопросы, показывая искренний интерес, тогда Ольга переходит с формально-быстрого рассказа, на диалог, давая возможность ощутить ее глубину знаний и любовь к теме.

Музей деревянного зодчества достоин того, чтобы вернуться для более подробного знакомства.
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Елизавета
Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный день со снегом, мы получили много эмоций и составили о городе приятное впечатление, которое на следующий день дополнил Парад к 9 Мая и прогулка по Кремлю.
Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
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В
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек, материал преподносила понятным языком. Обязательно будем рекомендовать близким. 👍❤️
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,+2
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,
Спасибо за организацию познавательной экскурсии. Очень понравилась гид Вера, чувствуется, что очень начитанный и интересный человек,
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