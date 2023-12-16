Расшифровать главные достопримечательности кремля с профессиональным гидом
Новгородский кремль — удивительное место, где переплетаются история, архитектура, политика и искусство. Вы погрузитесь в разные периоды его жизни и прикоснётесь к его легендам. Рассмотрите древние башни, стены и памятники.
Полюбуетесь Софийским собором — важнейшей святыней нашей земли — и погуляете по когда-то неприступному Владычному двору.
Полюбуетесь Софийским собором — важнейшей святыней нашей земли — и погуляете по когда-то неприступному Владычному двору.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы в деталях рассмотрим главные достопримечательности кремля: памятник Тысячелетию России, Софийский собор, Владычный двор и звонницу. Я раскрою:
- Как появился Новгород, кто построил кремль и куда пропали три башни
- Почему Софийский собор погрузился в землю и что означает птица на кресте купола
- Почему в Новгороде архиепископа выбирали слепые и дети
- Какие невиданные новгородцам роскошества мог позволить себе городской владыка
- Почему «падает» кремлёвская башня с часами
- Для каких событий отливались древние колокола Софийской звонницы
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Все объекты осматриваем снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Софийской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я педагог по образованию и дипломированный гид. Рассказываю путешественникам историю города доступным и понятным языком. Буду рада встрече с вами!
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