Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе

Групповая экскурсия в Великом Новгороде

Расшифровать главные достопримечательности кремля с профессиональным гидом

Новгородский кремль — удивительное место, где переплетаются история, архитектура, политика и искусство. Вы погрузитесь в разные периоды его жизни и прикоснётесь к его легендам. Рассмотрите древние башни, стены и памятники.

Полюбуетесь Софийским собором — важнейшей святыней нашей земли — и погуляете по когда-то неприступному Владычному двору.
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю в мини-группе
Ближайшие даты:
16
дек
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дек
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дек
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дек
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дек
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы в деталях рассмотрим главные достопримечательности кремля: памятник Тысячелетию России, Софийский собор, Владычный двор и звонницу. Я раскрою:

  • Как появился Новгород, кто построил кремль и куда пропали три башни
  • Почему Софийский собор погрузился в землю и что означает птица на кресте купола
  • Почему в Новгороде архиепископа выбирали слепые и дети
  • Какие невиданные новгородцам роскошества мог позволить себе городской владыка
  • Почему «падает» кремлёвская башня с часами
  • Для каких событий отливались древние колокола Софийской звонницы

И другие интересные факты!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Все объекты осматриваем снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Софийской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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