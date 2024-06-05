1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс: Южные окрестности Великого Новгорода и музей Витославлицы
Откройте для себя уникальный мир старинных ремёсел и быта в музее Витославлицы, начните путешествие с Юрьева монастыря
Начало: Сенная площадь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Новгородской земли: погружение в историю
Познакомьтесь с уникальными шедеврами деревянного зодчества и крестьянским бытом на живописной территории у озера Мячино
Начало: Юрьевское шоссе, 15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Просто потрясающая и интересная поездка!
- ККсения25 мая 2024Замечательная индивидуальная экскурсия от гида Людмилы, где я узнала многое из истории не только Великого Новгорода, но и нашей страны
- ЕЕлена24 мая 2024Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо за экскурсию! Наталия-замечательный экскурсовод!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
- ННаталья18 мая 2024"К звёздам синих куполов" 17 мая. Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у
- ЕЕлизавета16 мая 2024Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный день со снегом, мы
- ЮЮрий13 мая 2024Экскурсию нам проводила Людмила. Погода в этот день подкачала, снег ветер, но Людмила так организовала наше знакомство с городом и
- ООльга13 мая 2024Очень понравилась экскурсия деревянная архитектура Новгородской земли, спасибо экскурсоводу Веронике Шульгиной,очень интересно рассказала о деревянных постройках, привезённых в Витославлицу с
- ЕЕлена11 мая 2024Рекомендую для тех, кто хочет посмотреть окрестности Великого Новгорода в сжатые сроки, но при этом не пропустить ничего важного)
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Витославлицы»
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