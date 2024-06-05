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его достопримечательностями, что мы не заметили неприятности погоды. Мы очень рады, что она была нашим гидом. Предложила скорректировать маршрут и показать самое лучшее. Очень интересно рассказывала об истории города. Мы соединили две экскурсии, первая пешеходная по Кремлю и вторая часть на машине по окрестностям. Время пролетело не заметно. Сразу видно, что человек любит и знает историю своего города. Огромное спасибо.