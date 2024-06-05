Витославлицы – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «Витославлицы» в Великом Новгороде, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400 за всё до 5 чел.
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540 за всё до 6 чел.
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека
Южные окрестности Великого Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Уникальный мастер-класс: Южные окрестности Великого Новгорода и музей Витославлицы
Откройте для себя уникальный мир старинных ремёсел и быта в музее Витославлицы, начните путешествие с Юрьева монастыря
Начало: Сенная площадь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Деревянная архитектура Новгородской земли
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Деревянная архитектура Новгородской земли: погружение в историю
Познакомьтесь с уникальными шедеврами деревянного зодчества и крестьянским бытом на живописной территории у озера Мячино
Начало: Юрьевское шоссе, 15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Просто потрясающая и интересная поездка!
  • К
    Ксения
    25 мая 2024
    Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
    Замечательная индивидуальная экскурсия от гида Людмилы, где я узнала многое из истории не только Великого Новгорода, но и нашей страны
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    в целом. Подача материала, образованность экскурсовода, советы, в какие храмы стоит заходить, а какие можно пропустить, - это очень ценно. Было очень комфортно общаться, трансфер отличный. Рекомендую всем туристам, облегчит вам задачи по изучению города!

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
    Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Спасибо за экскурсию! Наталия-замечательный экскурсовод!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
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    Мсты и осуществила свою Мечту с детства 🙏🏼 Прошлись по озеру Ильмень под парусом и приняла непосредственное участие в подготовке паруса! Научилась вязать беседочный узел 🪢😃 Хочется отметить пунктуальность, доброжелательность организатора этого мероприятия Александра! И конечно разговор очень интересный о Пути из варяг в греки пролегающем здесь! Просто сказочное путешествие! Благодарю, Александр, успехов и больше счастливых людей на борту вашего корабля!

    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    "К звёздам синих куполов" 17 мая. Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у
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    неё отличный слог и приятный голос. Подача информации последовательна, очень интересна,хорошо запоминается, мы узнали много интересных фактов. Всё вовремя, организация на высоте. Наша огромная благодарность за интересный день, за то, что она любит свой город и мы полюбили его тоже.

  • Е
    Елизавета
    16 мая 2024
    Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
    Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный день со снегом, мы
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    получили много эмоций и составили о городе приятное впечатление, которое на следующий день дополнил Парад к 9 Мая и прогулка по Кремлю.

    Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
  • Ю
    Юрий
    13 мая 2024
    Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
    Экскурсию нам проводила Людмила. Погода в этот день подкачала, снег ветер, но Людмила так организовала наше знакомство с городом и
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    его достопримечательностями, что мы не заметили неприятности погоды. Мы очень рады, что она была нашим гидом. Предложила скорректировать маршрут и показать самое лучшее. Очень интересно рассказывала об истории города. Мы соединили две экскурсии, первая пешеходная по Кремлю и вторая часть на машине по окрестностям. Время пролетело не заметно. Сразу видно, что человек любит и знает историю своего города. Огромное спасибо.

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Деревянная архитектура Новгородской земли
    Очень понравилась экскурсия деревянная архитектура Новгородской земли, спасибо экскурсоводу Веронике Шульгиной,очень интересно рассказала о деревянных постройках, привезённых в Витославлицу с
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    разных регионов России, сложилось наглядное представление о быте людей в прошлых веках, увидели разные архитектурные формы деревянных православных храмов-шатровые и ярусные, единственным материалом которых было дерево, а инструментом - топор.

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Рекомендую для тех, кто хочет посмотреть окрестности Великого Новгорода в сжатые сроки, но при этом не пропустить ничего важного)

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Витославлицы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  2. Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
  3. Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
  4. К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
  5. Южные окрестности Великого Новгорода
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Витославлицы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 500 до 14 970. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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