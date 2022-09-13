Кулинарный мастер-класс по новгородской кухне

Кулинарный мастер-класс по новгородской кухне
Кулинарный мастер-класс по новгородской кухне
Кулинарный мастер-класс по новгородской кухне
Кулинарный мастер-класс по новгородской кухне
Ближайшие даты:
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Описание

Мы предлагаем познакомиться с Родиной России, посетив великолепный мастер-класс по исторической новгородской кухне!
Чаще всего об особенностях новгородской кухни мы узнаем из былин и летописей. Но есть и такие уникальные рецепты, которые бережно хранились в новгородских семьях и на протяжении столетий передавались, буквально, «из уст в уста».
Так мы приготовим с Вами удивительно вкусный деревенский десерт - новгородские сульчины. К слову, это редкое блюдо подавалось к столу самой Екатерины II во время её путешествий по Новгородской земле.
Мы с вами приготовим сульчины по рецепту, который для нас сохранила жительница древней новгородской деревни.
Наш мастер-класс пройдёт в по-настоящему уютной, домашней атмосфере: поговорим о Великом Новгороде, его древних и новых традициях - не только кулинарных.
Уверяем, побывав на кулинарном мастер-классе по "сладкой Новгородчине" Вы не только получите массу приятных впечатлений, но и познакомитесь с традициями и историей Великого Новгорода, а также попробуете Новгород "на вкус". Это нельзя пропустить!

суббота и воскресенье с 09.00 до 18.00, понедельник - пятница 19.00-20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Кулинарный мастер-класс
  • Работа мастера
  • Экскурсия по новгородским традициям
  • Продукты и посуда для мастер-класса
Что не входит
  • Факультативные экскурсии
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Славянская
Завершение: Великий Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: суббота и воскресенье с 09.00 до 18.00, понедельник - пятница 19.00-20
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • После оформления заказа мы направим всю необходимую информацию в ваучере-подтверждении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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