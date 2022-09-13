суббота и воскресенье с 09.00 до 18.00, понедельник - пятница 19.00-20

Мы предлагаем познакомиться с Родиной России, посетив великолепный мастер-класс по исторической новгородской кухне!

Чаще всего об особенностях новгородской кухни мы узнаем из былин и летописей. Но есть и такие уникальные рецепты, которые бережно хранились в новгородских семьях и на протяжении столетий передавались, буквально, «из уст в уста».

Так мы приготовим с Вами удивительно вкусный деревенский десерт - новгородские сульчины. К слову, это редкое блюдо подавалось к столу самой Екатерины II во время её путешествий по Новгородской земле.

Мы с вами приготовим сульчины по рецепту, который для нас сохранила жительница древней новгородской деревни.

Наш мастер-класс пройдёт в по-настоящему уютной, домашней атмосфере: поговорим о Великом Новгороде, его древних и новых традициях - не только кулинарных.

Уверяем, побывав на кулинарном мастер-классе по "сладкой Новгородчине" Вы не только получите массу приятных впечатлений, но и познакомитесь с традициями и историей Великого Новгорода, а также попробуете Новгород "на вкус". Это нельзя пропустить!