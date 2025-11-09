Одним из главных мест Новгорода, наряду с кремлём, считается Ярославово дворище.
Эта территория — экономический центр и «величайший торг» Руси — прекрасно подходит для первого знакомства с городом. Вы узнаете, почему здесь храмы «кустом стоят», почему их так много и с какими событиями они связаны. А ещё раскроете подробности из жизни новгородских купцов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Великолепные церкви 12-16 вв.
- Храм Спаса на Ильине с фресками знаменитого Феофана Грека.
- Ганзейский знак, символизирующий богатое торговое прошлое города.
- Ганзейский фонтан, воплощающий дух древней торговой культуры.
- Воротную башню Гостиного двора.
И узнаете:
- Почему Ярославово дворище известно как «величайший торг Руси».
- С кем и чем торговали новгородцы.
- Насколько предприимчивыми и находчивыми были местные жители.
- Где располагались иностранные дворы, ставшие центрами торговли.
- Почему в этом районе храмы «кустом стоят».
- Как проходили торговые войны и какое влияние они оказывали на экономику региона.
Организационные детали
- В настоящий момент (2025 г.) на Ярославовом дворище заканчивается реставрация, просьба отнестись с пониманием.
- На экскурсию можно с детьми, но подойдёт она в первую очередь детям от 14 лет.
в понедельник в 13:00, во вторник и пятницу в 09:00, в среду в 10:00, в четверг в 12:30, в воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|734 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|667 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ярославовом дворище
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00, во вторник и пятницу в 09:00, в среду в 10:00, в четверг в 12:30, в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 2045 туристов
Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
9 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Ирина Александровна - интересный рассказчик и собеседник. Ее рассказ - это диалог, который ведется в оптимальном для слушателей темпе. Даже знатоков истории Руси и Новгорода ожидают открытия. Час пролетел незаметно.
Н
Нонна
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Легкая подача исторического материала с любопытными фактами. Обязательно еще приедем с друзьями в Великий Новгород, и будем рады побывать у Ирины на другой экскурсии!
А
Антон
7 ноя 2025
Спасибо большое экскурсовода Ирине от двух Антонов из Москвы
Очень содержательное и последовательное изложение. Доступные для понятия обычным человеком.
Елизавета
4 ноя 2025
Хорошая экскурсия. Гид Ирина Александровна очень интересно и увлекательно рассказывает, время прошло незаметно. Рекомендую всем!
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Экскурсия очень содержательная, экскурсовод учитывает то, что туристы могут уже узнать о городе, и грамотно соединяет всю информацию в единую картину истории и традиций Новгорода. Очень понравилось, будем советовать друзьям.
М
Марина
2 ноя 2025
Интересные факты, которые долго бы искал на просторах интернета. Всего в меру: слов, шагов.
Юлия
2 ноя 2025
Шикарная экскурсия! Потрясающий всесторонне развитый экскурсовод. Интересная подача материала. От души рекомендую 👍
А
Алеся
28 окт 2025
Отличная экскурсия, все организовано четко. Ирина ответственный и компетентный гид. Команда получилась небольшая, за обещанные деньги - почти индивидуальная экскурсия, это шикарно! Спасибо большое! Ирина процветания вам и вашему замечательному городу!!!
Екатерина
15 окт 2025
Очень понравилась экскурсия и объект. Это - территория новгородского торга, небольшая по площади, но великолепная по истории. Экскурсовод - Ирина Александровна, классные детали рассказывает, про купцов, как жили и бизнес вели, интересные детали сообщает. Я бы и рекомендовала и когда-нибудь сама снова пошла с ней на экскурсию!
Е
Екатерина
9 окт 2025
Очень рада, что повезло попасть на экскурсию к такому потрясающему историку как Ирина Сергеевна! Экскурсия просто великолепная! Узнала множество интересных фактов о городе и его значимых местах. Однозначно рекомендую к посещению!
Елена
7 окт 2025
Очень интересная была встреча с Великим Новгородом, с его необыкновенной историей. За один час получили очень много информации об интересных судьбах князей, царей и простых людей, которые любили свой город. С таким же чувством любви к городу была и наша экскурсия. Спасибо Ирине.
Ю
Юлия
4 окт 2025
Ирина, огромное спасибо! Интересно, информативно; захотелось приехать снова, ибо 1 день - это очень мало для Великого Новгорода)
К
Ксения
2 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Не могли расстаться и наговориться даже после завершения экскурсии! Ирина - очень увлеченный своим делом человек, профессионал, кладезь знаний и патриот своего города!
В
Вероника
2 окт 2025
Интересные факты, логичный рассказ, недолгий пеший маршрут. Нам понравилась экскурсия!
Ю
Юлия
23 сен 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод с душой подходит к своему делу. Мы остались довольны! Рекомендую.
