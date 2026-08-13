9 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Великого Новгорода - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок и осмотра достопримечательностей на свежем воздухе. В теплые месяцы вы сможете насладиться красотой города в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохладная погода, что может ограничить комфорт передвижения.

Великий Новгород не просто город, а живая страница истории России.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прикоснуться к древним стенам кремля, услышать истории о становлении и развитии города, познакомиться с архитектурой Софийского

собора и его значением для русской культуры. Мы пройдемся по Ярославову дворищу, узнаем о роли купечества и обсудим важные события, оставившие отпечаток на истории города. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в глубокую историю, которая оживает перед вашими глазами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Памятники древнего кремля

За стенами Новгородского кремля мы поговорим о становлении и развитии города. Вы узнаете, как перестраивали детинец, услышите об архитектуре его башен и о том, как на нее повлияло средневековое итальянское зодчество.

Обязательно посетим Софийский собор, древнейший храм в России. Вы поймете, в чем его ценность, услышите о его возведении и особенностях новгородского стиля. Познакомитесь с самыми кровавыми эпизодами правления Ивана Грозного — и узнаете, откуда взялся голубь, венчающий центральный купол.

Мы осмотрим и другие постройки кремля: Владычный двор и корпус викариев, часозвоню, Звонницу 15 века и боевой ход крепости, где нес службу Стрелецкий гарнизон. У памятника Тысячелетия России обсудим, почему для его установки выбрали именно Новгород, а не Петербург — тогдашнюю столицу. Кроме того, попробуем перечислить всех видных деятелей, изображенных на постаменте (а их больше сотни!).

Дела купеческие

Пешеходный мост через седой Волхов приведет нас к Древнему Торгу: вы полюбуетесь белоснежной Аркадой гостиного двора, услышите о торговых путях в Средневековье и «дорогах Божьих», а также осознаете значение реки Волхов.

После мы пройдем на Ярославово дворище: я объясню, почему здесь такое средоточие церквей, построенных князьями и купцами. Мы вспомним примечательные факты о каждой из них, поговорим о первых купеческих гильдиях и обсудим роль демократии в становлении общества.

Организационные детали