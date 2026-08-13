9 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Великого Новгорода - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок и осмотра достопримечательностей на свежем воздухе. В теплые месяцы вы сможете насладиться красотой города в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохладная погода, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Новгородский кремль
Софийский собор
Владычный двор
Корпус викариев
Часозвоня
Звонница 15 века
Боевой ход крепости
Памятник Тысячелетия России
Древний Торг
Аркада гостиного двора
Ярославово дворище
Описание экскурсии
Памятники древнего кремля
За стенами Новгородского кремля мы поговорим о становлении и развитии города. Вы узнаете, как перестраивали детинец, услышите об архитектуре его башен и о том, как на нее повлияло средневековое итальянское зодчество.
Обязательно посетим Софийский собор, древнейший храм в России. Вы поймете, в чем его ценность, услышите о его возведении и особенностях новгородского стиля. Познакомитесь с самыми кровавыми эпизодами правления Ивана Грозного — и узнаете, откуда взялся голубь, венчающий центральный купол.
Мы осмотрим и другие постройки кремля: Владычный двор и корпус викариев, часозвоню, Звонницу 15 века и боевой ход крепости, где нес службу Стрелецкий гарнизон. У памятника Тысячелетия России обсудим, почему для его установки выбрали именно Новгород, а не Петербург — тогдашнюю столицу. Кроме того, попробуем перечислить всех видных деятелей, изображенных на постаменте (а их больше сотни!).
Дела купеческие
Пешеходный мост через седой Волхов приведет нас к Древнему Торгу: вы полюбуетесь белоснежной Аркадой гостиного двора, услышите о торговых путях в Средневековье и «дорогах Божьих», а также осознаете значение реки Волхов.
После мы пройдем на Ярославово дворище: я объясню, почему здесь такое средоточие церквей, построенных князьями и купцами. Мы вспомним примечательные факты о каждой из них, поговорим о первых купеческих гильдиях и обсудим роль демократии в становлении общества.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: 150 руб. /взрослые, 100 руб. /дети 0+
Обратите внимание: время проведения экскурсий в Софийском соборе — с 12:00 до 17:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10083 туристов
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 342 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
Головизнин
Дата посещения: 12 авг 2026
Очень хорошо
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Александра
Нам исключительно повезло встретиться с таким удивительным человеком, высочайшим профессионалом!! Вот что значит экскурсию ведет историк! Знания бесконечны - каждый этап экскурсии и наши вопросы - раскрывали историю Величия и старины Новгорода читать дальшеуменьшить
и России Рассказ - слушается как удивительная сказка Легко все хитросплетения истории выстраиваются век за веком. Мы как маленькие дети не могли оторваться! Спасибо за это культурное впечатление! Рекомендовано всем, кто приезжает в Великий город Новгород
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А
Алиса
Впечатления остались самые приятные от экскурсии, от места, от погоды. Благодарим!
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В
Валерия
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали про Новгородский Кремль, памятник Тысячелетию России, Магдебургские врата Софийского собора и собственно сам храм (внутри которого, к сожалению, делать фото и видео «владыка не благословил»), Ярославово дворище.
+2
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Н
Николай
Все очень понравилось. Нас было 4 чел: 2 пенсионера и взрослые внучки Экскурсовод Наталья рассказывала так, что было интересно всем - без менторства, без школьных способов привлечения внимания. Профессионал высшего класса. Запомнилась ее теплота и душевность. Организация и обеспечение экскурсий на высоком уровне. Рекомендую. После такой экскурсии хочется вернуться в город еще раз. Спасибо организаторам и персонально, Наталье. Бог даст, увидимся. Николай.
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О
Оксана
потрясающая экскурсия! очень знающий гид, подробный ответ на любой вопрос с отсылкой к первоисточнику, цитатами, деталями и ценными советами! очень рекомендую.
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