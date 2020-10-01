9 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Великий Новгород: погружение в древность

Открыть историю города в стенах кремля, узнать тайны Софийского собора и увидеть купеческие церкви

5
9 отзывов
Наталья
Наталья – представитель из Великого Новгорода
Вы раскроете первые страницы новгородской летописи и прикоснетесь к камням-свидетелям событий тысячелетней давности.

Исследуете постройки детинца и полюбуетесь видами со стен крепости.

Мы обойдем церкви Ярославова дворища и обсудим роль купечества в жизни города.

И, конечно, посетим Софийский собор, поражающий величием своей архитектуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность

Что вас ожидает

Памятники древнего кремля
За стенами Новгородского кремля мы поговорим о становлении и развитии города. Вы узнаете, как перестраивали детинец, услышите об архитектуре его башен и о том, как на нее повлияло средневековое итальянское зодчество.

Обязательно зайдем в Софийский собор, древнейший храм в России. Один из первых русских иконостасов, ранняя фресковая живопись, чудотворная икона Божией Матери «Знамение» и моленное место царя — вы поймете, в чем ценность собора, услышите о его возведении и особенностях новгородского стиля. Познакомитесь с самыми кровавыми эпизодами правления Ивана Грозного — и узнаете, откуда взялся голубь, венчающий центральный купол.

Мы осмотрим и другие постройки кремля: Владычный двор и корпус викариев, часозвоню и Звонницу 15 века. Поднимемся на боевой ход крепости, где нес службу Стрелецкий гарнизон, и полюбуемся панорамой старого города. У памятника Тысячелетия России обсудим, почему для его установки выбрали именно Новгород, а не Петербург — тогдашнюю столицу. Кроме того, попробуем перечислить всех видных деятелей, изображенных на постаменте (а их больше сотни!).

Дела купеческие
Пешеходный мост через седой Волхов приведет нас к Древнему Торгу: вы полюбуетесь белоснежной Аркадой гостиного двора, услышите о торговых путях в Средневековье и «дорогах Божьих», а также осознаете значение реки Волхов.

После мы пройдем на Ярославово дворище: я объясню, почему здесь такое средоточие церквей, построенных князьями и купцами. Мы вспомним примечательные факты о каждой из них, поговорим о первых купеческих гильдиях и обсудим роль демократии в становлении общества.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: 290 руб. /чел.
  • Обратите внимание: время проведения экскурсий в Софийском соборе — с 12:00 до 17:00
Начало и место завершения
🚩 на Сенной площади
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

1 октября 2020
Великолепный гид Нонна Викторовна - интеллигент, патриот и профессионал!
28 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия. У нас был чудесный гид Наталья Ивановна. Интересный рассказчик, эрудированный, думающий. Мы бы с удовольствием посетили бы еще не одну экскурсию с ней:).
27 сентября 2020
У нас была прогулка с Людмилой Алексеевной. И я и мой ребёнок в полном восторге. Мягкая, позитивная, с очень приятным тембром голоса. Она сразу поняла нас, наш ритм. Мы никуда не спешили, Людмила Алексеевна была терпелива, отвечала на в е вопросы ребёнка( на мой взгляд, не всегда уместные) и мои вопросы ( всегда неуместные):))) спасибо вам!!! Мы обязательно сюда вернёмся. И надеюсь, встретимся. С вами через год!!
23 сентября 2020
Большое спасибо экскурсоводу Константину за интересную экскурсию. Константин-историк по образованию, поэтому отлично владеет материалом, с юмором рассказывает и заостряет ваше внимание на важных датах и событиях. 2 часа прошли незаметно, однозначно рекомендуем эту экскурсию как обзорную, для первого знакомства с городом!. Большое спасибо!
20 сентября 2020
Прекрасная Елена: замечательный, увлеченный гид. Глубокое владение материалом, получили ответы на множество вопросов, выходящих за рамки экскурсии.
19 сентября 2020
Прекрасная экскурсия с Натальей. Восхищены компетентностью и доброжелательностью гида.
3 сентября 2020
Отличная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно. Наш гид Наталья, интересный рассказчик, захватывающий внимание, отлично разбирающийся в вопросах истории. Хотелось продолжать и продолжать! Обязательно посетите данную экскурсию - не пожалеете!
1 сентября 2020
Отличная экскурсия! Ходила с 2 детьми и гид Константин быстро подстроился под то, что рассказывать историю придется подрастающему поколению. Было интересно и весело. Дети запомнили много интересных фактов, да и я тоже. Не только посмотрели значимые места, но и прокачали знание истории.
30 августа 2020
Прекрасная экскурсия. Наталья - очень интересный рассказчик. Профессионал. Приятная грамотная речь. Рекомендую всем.

Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Величие Новгорода
3 500
2 часа
Величие Новгорода
76 отзывов
Значение города в торговой, религиозной и культурной истории России на обзорной экскурсии
Знакомство с архитектурой Древней Руси
3 250
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси
42 отзыва
Музей деревянного зодчества «Витославлицы», Свято-Юрьев монастырь и Перынский скит
Народные промыслы Великого Новгорода
3 000
2 часа
Народные промыслы Великого Новгорода
9 отзывов
Этнографическая экскурсия по ремесленным мастерским и творческий мастер-класс
История и традиции Валдая
4 100
3.5 часа
История и традиции Валдая
6 отзывов
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря

Еще несколько необычных экскурсий в Великом Новгороде

Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
4 990
1.5 часа
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
126 отзывов
Весело, аутентично и самобытно о самом важном в истории города, для взрослых и детей
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
2 275
2 часа
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
62 отзыва
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
1 000
1 час
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
36 отзывов
Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости
1 488
1.5 часа
Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости
22 отзыва
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
5 000
3.5 часа
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
18 отзывов
Экскурсия в Грановитую Палату
1 063
1 час
Экскурсия в Грановитую Палату
15 отзывов