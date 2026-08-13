9 отзывов оставили туристы

Великий Новгород: погружение в древность

Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Великий Новгород не просто город, а живая страница истории России.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прикоснуться к древним стенам кремля, услышать истории о становлении и развитии города, познакомиться с архитектурой Софийского
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собора и его значением для русской культуры.

Мы пройдемся по Ярославову дворищу, узнаем о роли купечества и обсудим важные события, оставившие отпечаток на истории города.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в глубокую историю, которая оживает перед вашими глазами

4.7
342 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в древнюю историю
  • 🏰 Уникальные памятники архитектуры
  • 🕍 Посещение Софийского собора
  • 🛡️ Истории о правлении Ивана Грозного
  • 🛤️ Прогулка по древнему Торгу
  • 🕰️ Узнаете о купеческих гильдиях

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Великого Новгорода - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок и осмотра достопримечательностей на свежем воздухе. В теплые месяцы вы сможете насладиться красотой города в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохладная погода, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность
Великий Новгород: погружение в древность

Что можно увидеть

  • Новгородский кремль
  • Софийский собор
  • Владычный двор
  • Корпус викариев
  • Часозвоня
  • Звонница 15 века
  • Боевой ход крепости
  • Памятник Тысячелетия России
  • Древний Торг
  • Аркада гостиного двора
  • Ярославово дворище

Описание экскурсии

Памятники древнего кремля

За стенами Новгородского кремля мы поговорим о становлении и развитии города. Вы узнаете, как перестраивали детинец, услышите об архитектуре его башен и о том, как на нее повлияло средневековое итальянское зодчество.

Обязательно посетим Софийский собор, древнейший храм в России. Вы поймете, в чем его ценность, услышите о его возведении и особенностях новгородского стиля. Познакомитесь с самыми кровавыми эпизодами правления Ивана Грозного — и узнаете, откуда взялся голубь, венчающий центральный купол.

Мы осмотрим и другие постройки кремля: Владычный двор и корпус викариев, часозвоню, Звонницу 15 века и боевой ход крепости, где нес службу Стрелецкий гарнизон. У памятника Тысячелетия России обсудим, почему для его установки выбрали именно Новгород, а не Петербург — тогдашнюю столицу. Кроме того, попробуем перечислить всех видных деятелей, изображенных на постаменте (а их больше сотни!).

Дела купеческие

Пешеходный мост через седой Волхов приведет нас к Древнему Торгу: вы полюбуетесь белоснежной Аркадой гостиного двора, услышите о торговых путях в Средневековье и «дорогах Божьих», а также осознаете значение реки Волхов.

После мы пройдем на Ярославово дворище: я объясню, почему здесь такое средоточие церквей, построенных князьями и купцами. Мы вспомним примечательные факты о каждой из них, поговорим о первых купеческих гильдиях и обсудим роль демократии в становлении общества.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: 150 руб. /взрослые, 100 руб. /дети 0+
  • Обратите внимание: время проведения экскурсий в Софийском соборе — с 12:00 до 17:00

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10083 туристов
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 342 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
302
4
24
3
9
2
3
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4
Г
Дата посещения: 12 авг 2026
Очень хорошо
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Александра
Нам исключительно повезло встретиться с таким удивительным человеком, высочайшим профессионалом!!
Вот что значит экскурсию ведет историк!
Знания бесконечны - каждый этап экскурсии и наши вопросы - раскрывали историю Величия и старины Новгорода
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и России Рассказ - слушается как удивительная сказка Легко все хитросплетения истории выстраиваются век за веком.
Мы как маленькие дети не могли оторваться!
Спасибо за это культурное впечатление!
Рекомендовано всем, кто приезжает в Великий город Новгород

Нам исключительно повезло встретиться с таким удивительным человеком, высочайшим профессионалом!!
Нам исключительно повезло встретиться с таким удивительным человеком, высочайшим профессионалом!!
Нам исключительно повезло встретиться с таким удивительным человеком, высочайшим профессионалом!!
Нам исключительно повезло встретиться с таким удивительным человеком, высочайшим профессионалом!!
Нам исключительно повезло встретиться с таким удивительным человеком, высочайшим профессионалом!!
Нам исключительно повезло встретиться с таким удивительным человеком, высочайшим профессионалом!!
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А
Впечатления остались самые приятные от экскурсии, от места, от погоды. Благодарим!
Впечатления остались самые приятные от экскурсии, от места, от погоды. Благодарим!
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В
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали про Новгородский Кремль, памятник Тысячелетию России, Магдебургские врата Софийского собора и собственно сам храм (внутри которого, к сожалению, делать фото и видео «владыка не благословил»), Ярославово дворище.
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали+2
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали
Повезло и с гидом, и с погодой. Очень понравилась экскурсия, два часа пролетели незаметно. Подробно послушали
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Н
Все очень понравилось. Нас было 4 чел: 2 пенсионера и взрослые внучки Экскурсовод Наталья рассказывала так, что было интересно всем - без менторства, без школьных способов привлечения внимания.
Профессионал высшего класса. Запомнилась ее теплота и душевность.
Организация и обеспечение экскурсий на высоком уровне. Рекомендую.
После такой экскурсии хочется вернуться в город еще раз.
Спасибо организаторам и персонально, Наталье. Бог даст, увидимся.
Николай.
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О
потрясающая экскурсия! очень знающий гид, подробный ответ на любой вопрос с отсылкой к первоисточнику, цитатами, деталями и ценными советами! очень рекомендую.
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