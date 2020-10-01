9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Памятники древнего кремля

За стенами Новгородского кремля мы поговорим о становлении и развитии города. Вы узнаете, как перестраивали детинец, услышите об архитектуре его башен и о том, как на нее повлияло средневековое итальянское зодчество.

Обязательно зайдем в Софийский собор, древнейший храм в России. Один из первых русских иконостасов, ранняя фресковая живопись, чудотворная икона Божией Матери «Знамение» и моленное место царя — вы поймете, в чем ценность собора, услышите о его возведении и особенностях новгородского стиля. Познакомитесь с самыми кровавыми эпизодами правления Ивана Грозного — и узнаете, откуда взялся голубь, венчающий центральный купол.

Мы осмотрим и другие постройки кремля: Владычный двор и корпус викариев, часозвоню и Звонницу 15 века. Поднимемся на боевой ход крепости, где нес службу Стрелецкий гарнизон, и полюбуемся панорамой старого города. У памятника Тысячелетия России обсудим, почему для его установки выбрали именно Новгород, а не Петербург — тогдашнюю столицу. Кроме того, попробуем перечислить всех видных деятелей, изображенных на постаменте (а их больше сотни!).

Дела купеческие

Пешеходный мост через седой Волхов приведет нас к Древнему Торгу: вы полюбуетесь белоснежной Аркадой гостиного двора, услышите о торговых путях в Средневековье и «дорогах Божьих», а также осознаете значение реки Волхов.

После мы пройдем на Ярославово дворище: я объясню, почему здесь такое средоточие церквей, построенных князьями и купцами. Мы вспомним примечательные факты о каждой из них, поговорим о первых купеческих гильдиях и обсудим роль демократии в становлении общества.

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