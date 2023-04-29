Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай

Легенды о славном Новеграде и живой воде

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По настоящему летний, красивый уикэнд по заповедным местам Новгородчины.

Вас ждут главные достопримечательности города: Кремль, Святая София, Памятник Тысячелетия России, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище и Ганзейский фонтан.

Посетите действующий и самый крупный из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, а так же чудесную деревню – “Витославлицы” – настоящий заповедник деревянного зодчества.

Жемчужиной тура является – живописный Валдай, со знаменитым Иверским монастырем и великолепной панорамой озера.
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
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Что вас ожидает:

Новгородский Кремль
Новгородский Кремль
Осмотрите башни и стены Кремля, древнейший храм Софийского Собора и символ Новгорода — памятник "1000-летие России"
Чудесная деревня
Чудесная деревня
Вы отправитесь в настоящий природный заповедник деревянного зодчества – Витославицы
Уютный Валдай
Уютный Валдай
Вас ждет путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

6:20 – 10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель.

Размещение (с утра, по возможности отеля, расчетный час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).

11:00 Экскурсионная пешеходная программа:

  • Детинец – «каменная летопись Новгорода»;
  • Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;
  • Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;
  • «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.

Грановитая (Владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.

14:00 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.

Свободное время в центре города.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы

Завтрак в отеле.

11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фото-паузами в самых красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Чудесная деревня – “Витославлицы” – архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

14:00 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.

15:00 Свободное время в центре города.

Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы
3 день

Завершение программы. Экскурсия в Валдай

Завтрак в отеле.

Внимание! 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи сдаем в камеру хранения отеля).

08:00 Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км).

Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера.

Богатейшая из обителей своего времени.

Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.

Экскурсия в Музейно-Колокольный центр, в котором узнаете о тысячи редких подлинных артефактов.

Обед.

Прогулку по экотропе – по живописным местам Валдайского заповедника.

~17:30 Прибытие в Великий Новгород.

Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Завершение программы. Экскурсия в ВалдайЗавершение программы. Экскурсия в ВалдайЗавершение программы. Экскурсия в ВалдайЗавершение программы. Экскурсия в ВалдайЗавершение программы. Экскурсия в Валдай

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Гостиница/размещение

2-местное

(½ DBL)

Выс. сезон/ праздники

1-местное

(SNG)

Выс. сезон/ праздники

Доп. место (3-й в
стандартном номере
евро раскладушка)
Выс. сезон/ праздники

Доп. сутки проживание

½ DBL/ SNG

На Прусской, центр
города (без завтрака/
утренний чай-кофе с
печеньем)
12100 р. /12100 р. 12400 р. 1900 р. /2200 р.
Садко 3* завтрак швед.
стол
12600 р. /13500 р. 14200 р. /15900 р. 11200 р. /11300 р. 1700 р. /2200 р.
Интурист 3* завтрак
швед. стол
12300 р. /13200 р. 13500 р. /15200 р. 10100 р. /10400 р. 2100 р. /2450 р.
Россия завтрак швед.
стол
12900 р. /14400 р. 16900 р. /19400 р. 11100 р. /11600 р. 2000 р. /2500 р.
Welcome Inn 3* швед.
стол
13700 р. /14300 р. 14900 р. /15500 р. 10900 р. /11100 р. 2200 р. /2400 р.
Волхов 4* завтрак швед.
стол
15900 р. /17100 р. 16900 р. /17800р.12300 р. /13900 р. 3000 р. /3450 р.
Парк Инн 4* завтрак
швед. стол. В ст-ть входят
утренняя сауна, бассейн
16300 р. /18400 р. 20300 р. /23200 р. 13700 р. /14200 р. 3000 р. /3800 р.

*Праздничными датами считаются заезды: 29.04 – 1.05, 6.05 – 08.05, 10.06 – 12.06.

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «На Прусской»

2 ночи

Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.

Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»

Гостиница «Садко» 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3

Отель «Интурист» 3

2 ночи

Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.

В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.

В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.

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Отель «АМАКС Россия» 3

2 ночи

Отель «АМАКС Россия» расположен в Великом Новгороде, менее чем в 1 км от центра Великого Новгорода и в 4,5 км от деревни Погорелец. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Автомобиль можно оставить на бесплатной частной парковке. Гости могут взять напрокат велосипед и совершить прогулку по окрестностям.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен шкаф для одежды.

В гостинице «АМАКС Россия» предлагается завтрак «шведский стол» или завтрак по меню.

Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3

Отель «Welcome inn» 3

2 ночи

Отель Welcome inn с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Великом Новгороде, в 1,6 км от Великого Новгорода. При комплексе также открыт ресторан, круглосуточная стойка регистрации и работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие смогут в отеле забронировать семейные номера.

В числе удобств — шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах есть мини-кухня с холодильником и микроволновой печью.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

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Гостиница «Волхов» 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

2 ночи

Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.

В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.

На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака (кроме, гостиницы “На Прусской” – чай с печеньем)
  • Обед на выездной экскурсии
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Обеды в Великом Новгороде – 700 руб. /чел.
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
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