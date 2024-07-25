3 день

Старая Русса. Завершение программы

Завтрак в отеле (кроме гостиницы «На Прусской», без завтрака – чай/кофе/снеки).

Внимание! 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля для туристов, убывающих на Московском поезде).

08:00-08:30 Сбор по гостиницам.

Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.

Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.).

Экскурсия по Дому-музею Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы","Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.

Обед в центре города.

Экскурсия по Старорусскому курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в.

Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.

Свободное время.

15:30 Выезд в В. Новгород.

~17:30 Прибытие в В. Новгород. Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.