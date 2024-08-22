3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
25 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
от 12 200₽ за человека
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
27 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 12 900₽ за человека
1 день 8 часов
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
«Вы убедитесь, что мифы и легенды зародились не в фантазиях, а в реальной обстановке, и что у наших героев были реальные архетипы»
Расписание: Суббота в 06:20
15 900₽ за человека
2 дня 8 часов
Расписание: Пятница в 06:20
22 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
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- ААлёна10 июля 2024Организатор хороший, быстро и четко отвечали на все вопросы, оперативно
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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит тур в Великом Новгороде в октябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 тура от 12 200 до 22 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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