Откройте для себя мифы и легенды Великого Новгорода с нашими турми

Найдено 4 тура в категории «Мифы и легенды» в Великом Новгороде, цены от 12 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
25 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
от 12 200 за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
27 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 12 900 за человека
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
1 день 8 часов
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
«Вы убедитесь, что мифы и легенды зародились не в фантазиях, а в реальной обстановке, и что у наших героев были реальные архетипы»
Расписание: Суббота в 06:20
15 900 за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде (3 дня)
2 дня 8 часов
Легенды о славном Новеграде и живой воде (3 дня)
Расписание: Пятница в 06:20
22 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
  2. Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
  3. Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
  4. Легенды о славном Новеграде и живой воде (3 дня)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Старый город
  2. Новгородский кремль
  3. Рюриково Городище
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в октябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 тура от 12 200 до 22 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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