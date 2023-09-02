Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Групповой тур в Великом Новгороде

Окно в Европу по пути из варяг в греки

5
3 отзыва
Прикоснитесь к живой истории, созданной века тому назад великими князьями Владимиром и Ярославом Мудрым! Узнаете историю купца Садко у берегов легендарного Ильмень-озера.

Побываете в первом православном монастыре и узнаете о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом "Витославлицы". Посетите Старую Руссу, где жители себя называли рушанами и варили соль. Город-курорт известен как императорская здравница сродни немецкой в Баден-Бадене. Узнаете, сколь ценна была соль в средние века, попробуете на вкус соль и сахар Старорусской земли.
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Окунемся в историю
Окунемся в историю
Побываем на театрализованной пешеходной экскурсии по старому городу, узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России"
Самый крупный из новгородских монастырей
Самый крупный из новгородских монастырей
Посетим действующий, самый крупный из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев
Соляной город на Великом водном пути
Соляной город на Великом водном пути
Погуляем по Старой Руссе - древнейшему русскому городу с историей

Программа тура по дням

1 день

Великий Новгород

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе/снеки). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.

Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля.

Осмотрим стены и башни. Узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.

Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского “парламента” (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.

Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок - входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города.

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
2 день

Авто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Витославлицы

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).

11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Чудесная деревня –"Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.

15:00 Свободное время в центре города.

Авто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. ВитославлицыАвто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. ВитославлицыАвто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Витославлицы
3 день

Старая Русса

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки).

Внимание! 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)

07:00-07:30 Сбор гостей. Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути.

"Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.

11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы","Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.

Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.).

Обед в кафе города.

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Дегустация воды.

А, напоследок, узнаем про пуд соли. Знакомство с процессом солеварения в Усадьбе средневекового рушанина.

Возвращение в В. Новгород.

~17:30 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву

Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы и корректировать время начала экскурсий.
Старая РуссаСтарая Русса

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение В. Новгород Место в 2-местном номереОдноместное размещениеДоп. место (3-й в стандартном номере)Доп. сутки проживания (место в 1-/ 2-местном номере)
Г-ца “На Прусской”1300013600124002100/2400
Г-ца “Интурист” 3*1490015900121002700/3000
Г-ца “Садко” 3*1440015400122002400/3000
Г-ца “Велком Инн” 3*1510016300131002700/3000
Г-ца “Амакс Россия” 3*1500019800124002700/5400
Г-ца “Волхов” 4*1650016900131003300/3600
Г-ца “Парк Инн” 4* (утренняя сауна, бассейн)1930024100151004200/7500
Экскурсионный пакет
(без проживания)
 6900
В стоимость включено:
  • проживание в гостинице выбранной категории;
  • 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки);
  • обед на выездной экскурсии;
  • услуги гида;
  • экскурсионное обслуживание;
  • входные билеты;
  • трансфер ж/д-отель-ж/д,
Скидка на ребенка при любом размещение до 16 лет – 500 р.

Варианты проживания

На Прусской

2 ночи

Отель "На Прусской, 8" расположен в Великом Новгороде. Это прекрасный вариант для тех, кто ищет размещение рядом с новгородским Кремлем. Приветливые администраторы за стойкой регистрации помогут с любым вопросом, а также предоставят возможность согреться чашкой чая или кофе.

Благодаря тому что отель находится в здании XIX века, внутренняя обстановка спроектирована в соответствии с его историческими особенностями. Свежий ремонт прекрасно сочетается с раритетными вещами, которые были тщательно подобраны персоналом. Имеются как общие, так и отдельные номера. Все они оснащены собственной ванной комнатой.

В утреннее время гости смогут попробовать вкусный завтрак в континентальном стиле. Кроме того, рядом с отелем работает ряд заведений общественного питания, где можно приятно провести время.

В 5 минутах ходьбы от отеля находится музей изобразительных искусств, а в 7 минутах - сквер Лёни Голикова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 1 км.

На ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа Прусской

«Интурист» 3

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3

«Садко» 3

2 ночи

Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.

«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3

«Велком Инн» 3

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3

«Амакс Россия» 3

2 ночи

Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение.

В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф.

Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей.

Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.

«Амакс Россия» 3«Амакс Россия» 3«Амакс Россия» 3«Амакс Россия» 3«Амакс Россия» 3

«Волхов» 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» с долгой историей и находится на Софийской стороне Великого Новгорода, в непосредственной близости к главной достопримечательности - Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта. Для разнообразия досуга гостей есть сувенирная лавка и спа-комплекс с различными оздоровительными услугами.

Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.

Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.

Современным техническим оборудованием оснащены два конференц-зала для проведения деловых мероприятий: семинаров, совещаний и встреч.

Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.

«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4

«Парк Инн» 4

2 ночи

Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки)
  • Обед на выездной экскурсии
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание на автоэкскурсиях
  • Трансфер ж/д-отель-ж/д
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода, обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
  • Иные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где место встречи группы?

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 сен 2023
Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
Е
25 авг 2023
Все прошло хорошо.
К
22 авг 2023
Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

Можно с детьмиМногодневные туры3-дневные туры

Похожие туры из Великого Новгорода

В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
Новогодний тур 🎄
2 дня
1 отзыв
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
Великий Новгород
3 янв
6 янв
от 9 459 за человека
Жемчужина новгородского края
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Жемчужина новгородского края
Великий Новгород
31 дек
от 17 107 за человека
Сказание о городе Садко
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Сказание о городе Садко
Великий Новгород
4 янв
6 янв
от 7 744 за человека
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ