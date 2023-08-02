Жемчужина новгородского края

Групповой тур в Великом Новгороде
5
1 отзыв
Отправляемся в новогодние приключения по Новгородской земле! Вас ожидают интерактивные экскурсии по старому городу, знакомство с древними святынями и резиденцией Новгородских владык, посещение музея колоколов и умиротворяющие пейзажи, а также веселые праздничные мероприятия в дружной компании.
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Волшебная новогодняя ночь
Волшебная новогодняя ночь
Встретите грядущий год в атмосферном старом городе
Валдайские колокола
Валдайские колокола
Узнаете все о колокольном промысле и позвоните в знаменитые колокольчики
Театрализованное путешествие по Новгороду
Театрализованное путешествие по Новгороду
Отправитесь в путешествие во времени под руководством Новгородского посадника
Путешествие в русские сказки
Путешествие в русские сказки
Сказочное Новогодье с костюмированными сказочными персонажами и зимними играми
Сокровища «Грановитой палаты»
Сокровища «Грановитой палаты»
Окунетесь в богатство древнерусских украшений и вдохновитесь шедеврами средневековых мастеров
Дух православия
Дух православия
Отправитесь к святыням Новгородской земли и познакомитесь с архитектурой, историей и традициями

Программа тура по дням

1 день

Театрализованная новогодняя экскурсионная программа по городу

Прибытие в Новгород:

06:24 Московский поезд 042А или 042Ч.

10:17 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак.

Театрализованная новогодняя экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей).

Анимированная экскурсию по старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме, вы посетите: Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045—1050 гг.) Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамение Божией Матери».

Переход по пешеходному мосту на Торговую сторону города, знакомство с Ярославовым Дворищем и древним Торгом – комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв: Никольский собор, ц. Параскевы Пятницы, ц. Святого Георгия, ц. Жен Мироносец и «Белая аркада Гостиного двора».

Свободное время, подготовка к банкету.

Оплачивается дополнительно: Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане. Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое и запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные увлекательные номера, артисты разных жанров!

Театрализованная новогодняя экскурсионная программа по городуТеатрализованная новогодняя экскурсионная программа по городуТеатрализованная новогодняя экскурсионная программа по городуТеатрализованная новогодняя экскурсионная программа по городу
2 день

Праздничные новогодние гуляния

Поздний завтрак.

Сказочное Новогодье – праздничные новогодние гуляния.

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по русским сказкам, в котором вы встретитесь с любимыми с детства героями. Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами! Вы снова встретитесь с Дедом Трескуном и его помощниками!

3 день

Перынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древности

Завтрак.

«Православные святыни новгородской земли» (программа 3 часа). Обзорная экскурсия по городу с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря.

Во время экскурсии «К истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой частью исторического ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице. Вы познакомитесь с историей действующего Свято-Юрьева монастыря – древнейшей обители Русского Севера, посетите главный храм монастыря – Георгиевский собор ХII в.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней» (программа 2 часа): богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья

Перынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древностиПерынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древностиПерынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древности
4 день

Валдай, музей колоколов и посещение национального парка «Валдайский»

Завтрак.

Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» – посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Вы можете посетить лавку с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).

Возвращение в г. В. Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд:

21:10 Московский поезд 042А или 042Ч.

18:06 или 20:08 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.

Валдай, музей колоколов и посещение национального парка «Валдайский»Валдай, музей колоколов и посещение национального парка «Валдайский»Валдай, музей колоколов и посещение национального парка «Валдайский»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница
Категория
ДвухместноеОдноместноеДоп. место
«Welcome inn» 3*Стандарт
17107
2171514803
Студия2229132467
«Интурист» 3*Стандарт1845124147
12883
Комфорт220993349113011
«Садко» 3*Стандарт2133121587
14547
Комфорт2421140147
«Волхов» 4*Стандарт2664328179
17683
Улучшенный280003843217824
«Юрьевское подворье» 4*
Стандарт328515269222048
Улучшенный3510457376
«Береста Парк Отель» 4*Стандарт2890540332-
Бизнес354885776020128
«Бианки» 4*Стандарт31641
42643
16185

На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения будет скидка 400 рублей.

Варианты проживания

Welcome inn 3

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3

Интурист 3

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Садко 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3

Волхов 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4

Юрьевское Подворье 4

2 ночи

Бутик-отель «Юрьевское подворье» находится рядом с живописным лесом в Великом Новгороде.

К услугам гостей 2 ресторанных зала, сауна и русская паровая баня.

Проживание предоставляется в просторных номерах и люксах с бесплатным WiFi. При всех номерах бутик-отеля «Юрьевское подворье» есть собственная ванная комната. В числе удобств каждого номера — телевизор, мини-бар и рабочий стол. Из некоторых номеров и люксов открывается вид на лес.

В ресторане, оформленном в загородном стиле, подаются блюда традиционной русской кухни, в том числе восхитительный борщ и пироги. Юным гостям предложат детское меню.

Гости отеля «Юрьевское подворье» смогут посетить ремесленные мастер-классы керамики, ткачества и пэчворка.

Отель расположен недалеко от музея деревянного народного зодчества и Юрьевского монастыря.

Размещение с животными запрещено.

Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4

Береста Парк Отель 4

2 ночи

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4

Бианки 4

2 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание: 4 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Новогодний банкет (стоимость указана в разделе «Важно знать»)
  • Обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).

Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 400 руб.

Какая стоимость обедов и ужинов?
ГостиницаОбеды (3 обеда)Ужины (3 ужина в отеле)
«Welcome inn» 3*1 5001 500
«Интурист» 3*1 5001 500
«Садко» 3*1 5001 500
«Волхов» 4*1 5001 500
«Юрьевское подворье» 4*1 5001 500
«Береста Парк Отель» 4*1 500-
«Бианки» 4*1 500-
Какая стоимость банкета?
ГостиницаВзрослыйРебенок
«Welcome inn» 3*
6500 руб/чел
с 8 до 14 лет – 2500 руб/чел;
до 7 лет – бесплатно.
«Интурист» 3*
6000 руб/чел
с 4 до 14 лет – 3000 руб/чел;
до 3 лет – бесплатно.
«Садко» 3*
6000 руб/чел
с 7 до 16 лет – 3500 руб/чел;
с 3 до 7 лет 2500 руб/чел;
до 3-х – бесплатно.
«Волхов» 4*9400 руб/чел;
правая часть: 7900 руб/чел. 		с 3 до 10 лет – 7400 руб/чел;
правая часть: с 3 до 10 лет – 5900 руб/чел
«Юрьевское подворье» 4*
9400 руб/чел
с 3 до 10 лет – 7400 руб/чел
«Береста Парк Отель» 4*Ожидаем ценыОжидаем цены
«Бианки» 4*Ожидаем ценыОжидаем цены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
2 авг 2023
Тур организован замечательно. Принимающая сторона - выше всяких похвал. Нашему гиду Наташе - просто низкий поклон! Всё в превосходной степени - других слов нет!

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