На обзорной экскурсии по Кремлю вы узнаете об истории крепости, её главных достопримечательностях и уникальности Новгорода.
Увидите Софийский собор XI века, Владычную палату в стиле готики XV века и одну из старейших звонниц. Также осмотрите памятник 1000-летия России, символизирующий историю страны. В конце экскурсии полюбуетесь видом на реку Волхов и Торговую сторону.
Увидите Софийский собор XI века, Владычную палату в стиле готики XV века и одну из старейших звонниц. Также осмотрите памятник 1000-летия России, символизирующий историю страны. В конце экскурсии полюбуетесь видом на реку Волхов и Торговую сторону.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсииЭкскурсия к Новгородскому Кремлю За час обзорной экскурсии по Кремлю вы узнаете не только об истории крепости и её главных достопримечательностях, но и об уникальности Новгорода, отличающего его от других городов Руси. А также и о людях, которые тут жили, шумели на вече, приглашали и изгоняли князей по своему усмотрению, писали друг другу берестяные письма. Вы прогуляетесь по новгородской крепости, проникнетесь величием и строгостью форм древнейшего храма России Софийского собора XI века, увидите необычную постройку — Владычную палату в стиле готики XV века и одну из старейших звонниц на территории России. Без внимания не останется памятник 1000-летия России, пройдя вокруг которого вы узнаете всю историю нашего государства в бронзе, аналогов в нашей стране ему нет. В завершение программы мы выйдем к берегу реки Волхов, полюбуемся панорамой Торговой стороны и главной водной аортой города — рекой Волховом, по которой когда-то сложился знаменитый путь «из Варяг в греки». Что вы узнаете?
- Почему голубь окаменел на куполе древнейшего храма России Софийского собора.
- Тайну «безухого» колокола.
- Как врата из Магдебурга попали на Софийский собор.
• Почему Ивана Грозного нет на памятнике 1000-летия России. Важная информация:
- Вам понадобится: удобная обувь, одежда по погоде.
- Все объекты Кремля мы осматриваем снаружи.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
|Детский билет (до 7 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древнейшая крепость России
- Софийский собор XI века
- Памятник 1000-летия России
- Постройки Владычного двора
- Софийская Звонница
- Панорама Торговой стороны
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Софийская площадь, памятник Ленина
Завершение: Пречистенская арка Новгородского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
8 окт 2024
Экскурсовод Лариса провела нас по Детинцу, познакомила со всеми достопримечательностями. Часовая экскурсия была очень познавательная и интересная. Спасибо огромное Ларисе за подаренные нам эмоции и знания.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
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