Многие гости Новгорода ограничиваются лишь знакомством с Детинцем — Новгородским Кремлём. Мы же приглашаем на прогулку по Торговой стороне. Именно тут шумел крупнейший на Руси Торг, а Феофан Грек создавал бессмертные шедевры.
Мы рассмотрим старинные улочки, панораму Волхова и Рюрикова городища, а ещё обсудим, чем торговали в древнем городе.
Мы рассмотрим старинные улочки, панораму Волхова и Рюрикова городища, а ещё обсудим, чем торговали в древнем городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Панораму реки Волхов с легендарным Рюриковым Городищем, где зародилось Российское государство
- Ансамбль Ярославова дворища и церковь Спаса Преображения
- Первую пешеходную улицу города — купеческую улицу Ильина
- Славную улицу — древнейшую в России, сохранившую своё первоначальное название с конца 10 века
- Памятник новгородскому купцу на новой Ганзейской набережной
Новгородский Торг насчитывал без малого 1800 лавок, рядами вытянувшихся на правом берегу Волхова. Вместе с гидом — Забавой, Феодорой или Ясной — вы узнаете, какие из рядов были самыми популярными у древних новгородцев.
Организационные детали
- На экскурсии мы пройдём около 1,5 км. На маршруте вы легко найдёте скамейки, если захотите присесть
- После экскурсии вы можете самостоятельно посетить церковь Спаса Преображения и насладиться живописью Феофана Грека. Храм открыт со среды по воскресенье (кроме последнего четверга каждого месяца). Билеты можно приобрести заранее на сайте Новгородского музея-заповедника
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ганзейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ясна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 187 туристов
Наша экскурсионная мастерская — это команда влюблённых в свой город гидов, которые уже более 10 лет знакомят гостей Великого Новгорода с историей и культурой, традициями и обычаями, ключевыми историческими событиямиЗадать вопрос
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