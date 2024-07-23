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Многие гости Новгорода ограничиваются лишь знакомством с Детинцем — Новгородским Кремлём. Мы же приглашаем на прогулку по Торговой стороне. Именно тут шумел крупнейший на Руси Торг, а Феофан Грек создавал бессмертные шедевры.



Мы рассмотрим старинные улочки, панораму Волхова и Рюрикова городища, а ещё обсудим, чем торговали в древнем городе.