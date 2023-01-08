Об экскурсии

Для начала вас ожидает путевая экскурсия по маршруту Москва – Новгород. По прибытии вы посетите Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь — богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Он расположен на одном из островов живописного Святого озера. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.

На интерактивной программе в музее уездного города «Валдайские россказни» гости познакомятся с моделями колоколов разных времён и народов. Через предания, игры и местные традиции гостям расскажут о провинциальном укладе жизни, жизненных приоритетах, занятиях валдашей в ХVIII — нач. ХХ вв.

После обеда мы посетим Хрестецкий погост, где был ранее путевой дворец деревянный, позднее ставший почтовой станцией.

После мы отправимся «В гости к ямщику Никитичу». Хозяева ямской станции поведают гостям все тонкости своей службы, историю ямской гоньбы и быта, приоткроют завесу тайн и легенд, связанных с профессией ямщика. На постоялом дворе гости познакомятся с элементами упряжи и разными видами саней и отведают знаменитые «Валдайские баранки» с чаем. Как писал А. Н. Радищев: «Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?»