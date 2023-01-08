Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь
Программа в музее уездного города «Валдайские россказни»
Хрестецкий погост
Ямская станция
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Описание
Об экскурсии
Для начала вас ожидает путевая экскурсия по маршруту Москва – Новгород. По прибытии вы посетите Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь — богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Он расположен на одном из островов живописного Святого озера. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
На интерактивной программе в музее уездного города «Валдайские россказни» гости познакомятся с моделями колоколов разных времён и народов. Через предания, игры и местные традиции гостям расскажут о провинциальном укладе жизни, жизненных приоритетах, занятиях валдашей в ХVIII — нач. ХХ вв.
После обеда мы посетим Хрестецкий погост, где был ранее путевой дворец деревянный, позднее ставший почтовой станцией.
После мы отправимся «В гости к ямщику Никитичу». Хозяева ямской станции поведают гостям все тонкости своей службы, историю ямской гоньбы и быта, приоткроют завесу тайн и легенд, связанных с профессией ямщика. На постоялом дворе гости познакомятся с элементами упряжи и разными видами саней и отведают знаменитые «Валдайские баранки» с чаем. Как писал А. Н. Радищев: «Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?»
2, 4, 6, 8 января в 08:25
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Транспортное обслуживание
Услуги гида
Путевая экскурсия по маршруту Новгород – Валдай
Входные билеты
Что не входит
Обед (600 руб., бронирование заранее)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенная площадь
Завершение: Центр города, Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: 2, 4, 6, 8 января в 08:25
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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