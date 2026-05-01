1 день

Старая Русса

07:45 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

08:00 Отъезд в Старую Руссу.

13:00 Экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского. Здесь Ф. М. Достоевский с семьей проводил летние отпуска, а позднее приобрел и дачу — «свое собственное гнездо», которое на 8 лет становится родным для Федора Михайловича и на 46 лет для его семьи.

В Старой Руссе написаны романы «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», статьи для «Дневника писателя».

14:00 Обед по желанию за доп. плату или свободное время (1 час).

15:00 Экскурсия по городу с посещением главных площадей и старорусских храмов. На центральной площади в живописном месте находится Воскресенский собор. Посещение собора.

Посещение Георгиевской церкви, где хранится главная святыня жителей города — список иконы Божьей матери Старорусская.

17:00 Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина», где происходит знакомство с процессом выпаривания соли. Гости музея могут продегустировать соль, выпаренную по старинному рецепту и купить сувениры.

Отъезд в Великий Новгород. Размещение в гостиницах. Свободное время.

