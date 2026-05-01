Автобусный тур из Санкт-Петербурга в Старую Руссу и Великий Новгород

Представьте: вы идёте по следам Достоевского в тихой Старой Руссе, где родились «Братья Карамазовы» и «Бесы».

А следом — своими руками выпариваете соль по древнему рецепту в усадьбе средневекового рушанина и
увозите домой сувенирный бочонок той самой соли.

На второй день вас встретит сам посадник Сбыслав — средневековый гид в Кремле — и поведёт сквозь века.

Софийский собор, Юрьев монастырь у истоков Волхова и настоящая русская сказка в «Витославлицах»: деревянные церкви, избы с живой историей и даже кузница.

Автобусный тур из Санкт-Петербурга в Старую Руссу и Великий НовгородФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Старая Русса

07:45 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

08:00 Отъезд в Старую Руссу.

13:00 Экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского. Здесь Ф. М. Достоевский с семьей проводил летние отпуска, а позднее приобрел и дачу — «свое собственное гнездо», которое на 8 лет становится родным для Федора Михайловича и на 46 лет для его семьи.

В Старой Руссе написаны романы «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», статьи для «Дневника писателя».

14:00 Обед по желанию за доп. плату или свободное время (1 час).

15:00 Экскурсия по городу с посещением главных площадей и старорусских храмов. На центральной площади в живописном месте находится Воскресенский собор. Посещение собора.

Посещение Георгиевской церкви, где хранится главная святыня жителей города — список иконы Божьей матери Старорусская.

17:00 Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина», где происходит знакомство с процессом выпаривания соли. Гости музея могут продегустировать соль, выпаренную по старинному рецепту и купить сувениры.

Отъезд в Великий Новгород. Размещение в гостиницах. Свободное время.

2 день

Великий Новгород

Завтрак в отеле (шведский стол).

С 08:00, проживающие в отеле «Береста Парк Отель», могут посетить СПА-центр в отеле бесплатно.

11:00 Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом по территории Кремля. Средневековый гид поможет совершить незабываемое путешествие в новгородское Средневековье и оставит яркое и незабываемое впечатление от экскурсии.

12:00 Посещение Софийского собора. Экскурсия по территории Ярославова дворища.

Автобусная экскурсия в Свято-Юрьев монастырь, расположенный у истоков Волхова близ озера Ильмень, с посещением Георгиевского собора.

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества с русскими избами, церквями, кузницой, с предметами крестьянского быта и орудий труда.

16:00 Обед в кафе по желанию за доп. плату.

Отъезд в Санкт-Петербург (190 км).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиница «Садко» 3*

2-местный стандарт14 990
2-местный улучшенный15 310
2-местный комфорт15 540
2-местный бизнес15 920
Доп. место13 690
1-местный номер15 890

«Береста Парк Отель» 4*

2-местный стандарт17 330
Доп. место в номере14 150
1-местное размещение в стандарт22 180
2-местный бизнес17 900
1-местное размещение в бизнес23 840

Скидка на школьника до 14 лет — 700 руб., школьникам старше 14 лет, студентам — 400 руб.

Для проживающих в отеле Береста Парк отель — бесплатные часы для посещения спа-зоны (бассейн и сауны) — с 08:00 до 12:00.

Варианты проживания

Гостиница «Садко»

1 ночь

Гостиница «Садко» расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы «Садко» во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Береста Парк отель

1 ночь

Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на выбор
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак (шв. стол) в отеле
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (2 обеда 1700 руб., оплачивается заранее) и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 14 лет — 700 рублей, школьникам старше 14 лет, студентам — 400 рублей.

Какую важную информацию нужно знать?

Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.

Время в программе и место отправления туристического автобуса указано как ориентировочное.

Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу, узнав у гида место возможной посадки в автобус.

При себе необходимо иметь паспорт.

При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

Туроператор оставляет за собой право изменять программу тура, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

