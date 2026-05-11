Автобусный тур из Санкт-Петербурга в Валдай и Великий Новгород

Из XIX века — прямиком в глубины древности: потрогаете старинные сундуки в усадебном особняке, послушаете голоса колоколов сквозь века, а затем отправитесь на остров посреди валдайского озера, где белокаменный Иверский
монастырь хранит тайны русского зодчества и изразцового мастерства.

В Новгороде вас встретит сам посадник Сбыслав и проведёт по кремлю с театрализованным средневековьем.

А после — Софийский собор, истоки Волхова у Юрьева монастыря и живая сказка деревянной Руси в Витославлицах. Утро второго дня — бесплатный СПА в «Береста Парк Отеле».

Программа тура по дням

1 день

Валдай

07:45 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

08:00 Отъезд. Прибытие на Валдай.

13:00 Обед в кафе по желанию за доп плату.

14:00 Экскурсия в Музей уездного быта встаринном особняке XIX века перенесет нас на пару столетий назад, а подлинные вещи, представленные не только за стеклом витрин.

Но и в открытых интерьерах того времени, со старинными сундуками, мебелью, милыми семейными безделушками, наполняют теплотой и уютом атмосферу музейных залов.

Посещение Музейного колокольного центра, экспозиция которого состоит из четырех тематических залов. Проходя по ним, можно ознакомиться с колокольной историей с глубокой древности до наших дней.

Автобусная экскурсия в Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на красивейшем острове посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери.

Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.

Отъезд в Великий Новгород.

Размещение. Свободное время.

2 день

Великий Новгород

Завтрак в отеле (шведский стол).

С 08:00, проживающие в отеле «Береста Парк Отель», могут посетить СПА-центр в отеле бесплатно.

11:00 Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом по территории Кремля. Средневековый гид поможет совершить незабываемое путешествие в новгородское Средневековье и оставит яркое и незабываемое впечатление от экскурсии.

12:00 Посещение Софийского собора. Экскурсия по территории Ярославова дворища.

Автобусная экскурсия в Свято-Юрьев монастырь, расположенный у истоков Волхова близ озера Ильмень, с посещением Георгиевского собора.

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества с русскими избами, церквями, кузницой, с предметами крестьянского быта и орудий труда.

16:00 Обед в кафе по желанию за доп. плату.

Отъезд в Санкт-Петербург (190 км).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиница «Садко» 3*

Размещение

25.07-26.07.2026

03.10-04.10.2026

10.05-11.05.2026
2-местный стандарт14 66015 830
Доп. место13 37013 940
1-местный номер15 50016 970

«Береста Парк Отель» 4*

Размещение

25.07-26.07.2026

03.10-04.10.2026

10.05-11.05.2026
2-местный стандарт17 00020 000
1-местное размещение в стандарт21 87026 670
2-местный бизнес17 59021 250
1-местное размещение в бизнес23 50029 160
Доп. место в номере13 84013 940

Скидка на школьника до 14 лет — 700 руб., школьникам старше 14 лет, студентам — 400 руб.

Для проживающих в отеле Береста Парк отель — бесплатные часы для посещения спа-зоны (бассейн и сауны) — с 08:00 до 12:00.

Варианты проживания

Гостиница «Садко»

1 ночь

Гостиница «Садко» расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы «Садко» во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Береста Парк отель

1 ночь

Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на выбор
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак (шв. стол) в отеле
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (2 обеда 1700 руб., оплачивается заранее) и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 14 лет — 700 рублей, школьникам старше 14 лет, студентам — 400 рублей.

Какую важную информацию нужно знать?

Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.

Время в программе и место отправления туристического автобуса указано как ориентировочное.

Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу, узнав у гида место возможной посадки в автобус.

При себе необходимо иметь паспорт.

При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

Туроператор оставляет за собой право изменять программу тура, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

