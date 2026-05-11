1 день

Валдай

07:45 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

08:00 Отъезд. Прибытие на Валдай.

13:00 Обед в кафе по желанию за доп плату.

14:00 Экскурсия в Музей уездного быта встаринном особняке XIX века перенесет нас на пару столетий назад, а подлинные вещи, представленные не только за стеклом витрин.

Но и в открытых интерьерах того времени, со старинными сундуками, мебелью, милыми семейными безделушками, наполняют теплотой и уютом атмосферу музейных залов.

Посещение Музейного колокольного центра, экспозиция которого состоит из четырех тематических залов. Проходя по ним, можно ознакомиться с колокольной историей с глубокой древности до наших дней.

Автобусная экскурсия в Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на красивейшем острове посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери.

Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.

Отъезд в Великий Новгород.

Размещение. Свободное время.

