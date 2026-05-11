Программа тура по дням
Валдай
07:45 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).
08:00 Отъезд. Прибытие на Валдай.
13:00 Обед в кафе по желанию за доп плату.
14:00 Экскурсия в Музей уездного быта встаринном особняке XIX века перенесет нас на пару столетий назад, а подлинные вещи, представленные не только за стеклом витрин.
Но и в открытых интерьерах того времени, со старинными сундуками, мебелью, милыми семейными безделушками, наполняют теплотой и уютом атмосферу музейных залов.
Посещение Музейного колокольного центра, экспозиция которого состоит из четырех тематических залов. Проходя по ним, можно ознакомиться с колокольной историей с глубокой древности до наших дней.
Автобусная экскурсия в Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на красивейшем острове посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери.
Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.
Отъезд в Великий Новгород.
Размещение. Свободное время.
Великий Новгород
Завтрак в отеле (шведский стол).
С 08:00, проживающие в отеле «Береста Парк Отель», могут посетить СПА-центр в отеле бесплатно.
11:00 Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом по территории Кремля. Средневековый гид поможет совершить незабываемое путешествие в новгородское Средневековье и оставит яркое и незабываемое впечатление от экскурсии.
12:00 Посещение Софийского собора. Экскурсия по территории Ярославова дворища.
Автобусная экскурсия в Свято-Юрьев монастырь, расположенный у истоков Волхова близ озера Ильмень, с посещением Георгиевского собора.
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества с русскими избами, церквями, кузницой, с предметами крестьянского быта и орудий труда.
16:00 Обед в кафе по желанию за доп. плату.
Отъезд в Санкт-Петербург (190 км).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Гостиница «Садко» 3*
|Размещение
25.07-26.07.2026
03.10-04.10.2026
|10.05-11.05.2026
|2-местный стандарт
|14 660
|15 830
|Доп. место
|13 370
|13 940
|1-местный номер
|15 500
|16 970
«Береста Парк Отель» 4*
|Размещение
25.07-26.07.2026
03.10-04.10.2026
|10.05-11.05.2026
|2-местный стандарт
|17 000
|20 000
|1-местное размещение в стандарт
|21 870
|26 670
|2-местный бизнес
|17 590
|21 250
|1-местное размещение в бизнес
|23 500
|29 160
|Доп. место в номере
|13 840
|13 940
Скидка на школьника до 14 лет — 700 руб., школьникам старше 14 лет, студентам — 400 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Садко»
Гостиница «Садко» расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы «Садко» во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Береста Парк отель
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на выбор
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак (шв. стол) в отеле
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (2 обеда 1700 руб., оплачивается заранее) и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 14 лет — 700 рублей, школьникам старше 14 лет, студентам — 400 рублей.
Какую важную информацию нужно знать?
Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
Время в программе и место отправления туристического автобуса указано как ориентировочное.
Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу, узнав у гида место возможной посадки в автобус.
При себе необходимо иметь паспорт.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу тура, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.