Вы окунетесь в атмосферу старинных крепостей, монастырей и ярких улиц, пропитанных историей и легендами.
Вас ждут захватывающие экскурсии, интерактивная
Программа тура по дням
Прогулка по Старой Ладоге
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00.
Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в Старую Ладогу (193 км).
Может быть, первую столицу Древней Руси. Старая Ладога является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок легендарного Рюрика, основателя Руси.
Посещение древней Староладожской крепости, возвышающейся на мысу у реки Волхов. Считается, что первая постройка была сделана легендарным князем Рюриком. Вы пройдете по стенам, осмотрите башни, посетите музейную экспозицию, посвященную истории Старой Ладоги.
Полюбуетесь прекрасным Георгиевским собором. Осмотр археологической экспозиции. В городе Старая Ладога вы увидите Варяжскую улицу – древнейшую улицу России.
Посещение Успенского монастыря. Эта обитель известна, прежде всего, своей насельницей – Евдокией Лопухиной – первой жены Петра I. Тем не менее о его древней истории напоминает Собор Успения Пресвятой Богородицы XII века постройки.
Посещение церкви Рождества Иоанна Предтечи. Вы увидите необычный по архитектуре и внутреннему оформлению храм. Он остается единственным напоминанием о богатой Ладожской ярмарке и Иоанновском монастыре, к которому благоволила семья Бориса Годунова.
Или
Посещение Никольского мужского монастыря (XII–XIII вв. первоначальной постройки). Монастырь расположен в полукилометре от Староладожской крепости. Местность, где располагается монастырь, необычная, прямо на левом берегу реки Волхов, под холмом.
Возвращение в Великий Новгород.
Экскурсия по Новгороду и Ярославову городищу
Завтрак в гостинице.
Интерактивная программа «Великий гость». Во славном городе да Великом Новгороде рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина.
Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя., да покуролесят чуток с гостями (угощения: пряник, мед, конфеты).
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца, в 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым – стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось лет описание – Лихудов корпус.
Софийский собор (XI век) – выдающийся памятник древнерусского зодчества. Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колоколов Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатлённая в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.
Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.
Старая Русса, дом Достоевского и старейшая здравница
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт –обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 300 руб.).
Возвращение в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
Место в
2-местном номере
Место в
1-местном номере
|3-й взр. на доп. месте
Пакет обеды
(3 обеда)
Пакет ужины
(3 ужина в отеле)
«Акрон» 5*
Шведский стол
|Стандарт
|39454
|54814
|1950
|-
|Премиум
|43300
|67700
«Бианки» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|39454
|50206
|22302
|1950
|-
|Комфорт
|45400
|48100
|«Береста Парк отель» 4* Шведский стол
|Стандарт
|31966
|41118
|22558
|1950
|-
|Бизнес
|32600
|42600
«Волхов» 4*
Шведский стол
14.05-11.06
|Стандарт
|34758
|36934
|31558
|1950
|2700
|Комфорт
|36600
|41100
|31558
«Волхов» 4*
Шведский стол
15.06-30.09
|Стандарт
|29854
|31646
|23966
|1950
|2700
|Комфорт
|32700
|35500
«Садко» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|24990
|26142
|21022
|1950
|1950
|Комфорт
|26200
|35400
«Интурист» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|24862
|31262
|21022
|1950
|2100
|Комфорт
|25900
|33400
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 600 руб.
Пакет ужины просим оплачивать при покупке тура, пакет обеды возможно оплачивать на месте.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» - старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (2023 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Гостиница Интурист
Интурист – удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Отель Бианки
Отель «Бианки» — несетевой комфортабельный отель в особняке 19 века. Расположен в исторической части Великого Новгорода, сочетает в себе все современные технологии, обеспечивающие ваш комфорт, с уютным классическим интерьером.
Здание, в котором расположен наш отель, было построено в конце 18 века и является памятником архитектуры. Перед открытием отеля здание было полностью отреставрировано и обеспечено всеми современными инженерными системами для удобства гостей. В непосредственной близости с отелем находится много исторически важных достопримечательностей, являющихся центром притяжения для всех туристов.
Прежде всего это «Яросла́вово двори́ще и Торг» — исторический архитектурный комплекс являющийся, наряду с Новгородским кремлем, основной архитектурной доминантой исторического центра города. Особую историческую и художественную ценность имеет ещё один памятник, находящийся в шаговой доступности от отеля — Церковь Спаса Преображения на Ильине улице — храм построенный в 1374 году и знаменитый тем, что в нём одном сохранились фрески кисти Феофана Грека.
А прямо во дворе отеля вы сможете увидеть уцелевшую часть здания «Кружечного двора» начала XVIII века. В отеле для вас работает сауна и массажный кабинет, платная парковка с видеонаблюдением. Также Отель «Бианки» предлагает для вас завтраки в формате «шведский стол» под старинными кирпичными сводами кафе-бара «Кружечный двор».
Отель «БИАНКИ» предлагает посетить комфортабельную сауну. Просторная сауна вмещает 6 человек. Для удобства гостей в СПА зоне есть раздевалки с запирающимися ящиками для одежды. Сауна работает ежедневно при наличии запросов на посещение. Вы можете посетить сауну при наличии свободных мест на выбранную Вами дату. Забронировать сауну можно заранее или по приезду на стойке регистрации.
Отель предлагает для вашего автомобиля парковку, примыкающую к зданию отеля, оборудованную шлагбаумом и системой видеонаблюдения.
В цокольном этаже отеля работает уютный аутентичный бар «Кружечный двор», названный так в честь исторического кружечного двора, располагавшегося рядом со зданием отеля ещё в конце XVIII века.
Уцелевшие части этого древнего памятника вы и сейчас сможете увидеть во внутреннем дворе здания нашего отеля. Сейчас мы готовы угостить Вас вкусным завтраком утром и лёгкими закусками и напитками в течении дня и вечером. Также в баре для гостей найдутся любимые всеми игры — шахматы, нарды, домино.
Береста Парк. Park Inn by Radisson Veliky Novgorod
Добро пожаловать в Отель Park Inn Великий Новгород — место, где национальное гостеприимство сочетается с утонченностью международного класса.
Отель расположен в парковой зоне на ухоженной территории вблизи местных достопримечательностей. Фасад здания представляет собой сочетание современной архитектуры и традиционных новгородских элементов – сводов и аркад. Из холла через огромные панорамные окна открывается потрясающий вид на Волхов.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун.
В изысканную атмосферу отеля гармонично вписываются многочисленные возможности для отдыха и деловых встреч.
Основной ресторан «Галерея» с двумя банкетными залами – идеальное место для проведения любых торжеств и мероприятий. В лобби-баре можно отдохнуть в неофициальной обстановке, наслаждаясь отличными закусками и напитками. В ресторане «На Солнце», где лето царит круглый год, Вы можете зарядиться солнечным настроением и отведать блюда, приготовленные на гриле и тандыре.
Для деловых встреч предусмотрен специально оборудованный конференц-зал, вместимостью до 200 человек и комнаты для переговоров.
В BerestaSPA-центре к услугам гостей — бассейн, джакузи, русская парная, сауна, хамам, процедуры массажа, солярий, парикмахерские услуги, услуги визажиста, а также полный спектр косметологических и SPA-процедур.
В центре «Казинаки-Сити» детишек ждут развлечения на любой вкус: множество аттракционов и игровых автоматов, большой лабиринт, 5d-кинотеатр, так же ресторан со специальным детским меню.
В информационном центре отеля гости отеля могут бесплатно получить полезную информацию о событиях города, купить билеты на культурные мероприятия, заказать экскурсии, а также узнать, как необычно провести время.
Примите к сведению, что регистрация гостей отеля проводится для:
- граждан Российской Федерации с паспортом гражданина Российской Федерации;
- детей в возрасте до 14 лет со свидетельством о рождении;
- иностранных граждан с паспортом и визой, разрешающей пребывание на территории Российской федерации, а также миграционной картой.
Acron Hotel Veliky Novgorod 5
Получите удовольствие от идеального городского отдыха в отеле Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals. Наш отель, удобно расположенный в центре города, станет идеальной отправной точкой для знакомства с лучшими достопримечательностями Великого Новгорода. В наших элегантных номерах, люксах и апартаментах с современным дизайном и продуманными удобствами вы почувствуете себя как дома как во время короткого, так и во время длительного пребывания.
Поужинайте в элегантной обстановке в нашем ресторане и баре при отеле и полюбуйтесь потрясающим панорамным видом на город. Сбегите от городской суеты - окунитесь в наш крытый бассейн или посетите оздоровительный фитнес-центр, чтобы побаловать себя омолаживающей спа-процедурой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения: 600руб.