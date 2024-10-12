1 день

Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Ориентировочное время начала экскурсии в 9 утра. Если в группе будут туристы, прибывающие на «Ласточке» из Санкт-Петербурга, то время начала изменится на более позднее.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности.

Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» – посещение единственного в России музея колоколов.

В музее собраны самые разные виды колоколов.

Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая.

Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Посещение национального парка «Валдайский» – архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, часовня Иверского монастыря (XIXв.).

Возвращение в Великий Новгород.