Повесть временных лет. Национальный маршрут по Новгородской области. Праздничный тур

Повесть временных лет
Проведите незабываемые выходные на Новгородской земле! Окунитесь в древние легенды Великого Новгорода, позвоните в валдайские колокольчики, пройдите по древним улицам, посетите Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь и Старую Руссу с колоритными памятниками и курортными зонами. Интерактивные музеи, умиротворяющие пейзажи, теплый прием и дружная компания ждут вас!
5
3 отзыва
Повесть временных лет. Национальный маршрут по Новгородской области. Праздничный тур
Повесть временных лет. Национальный маршрут по Новгородской области. Праздничный тур
Повесть временных лет. Национальный маршрут по Новгородской области. Праздничный тур
Ближайшие даты:
3
янв5
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Ориентировочное время начала экскурсии в 9 утра. Если в группе будут туристы, прибывающие на «Ласточке» из Санкт-Петербурга, то время начала изменится на более позднее.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности.

Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» – посещение единственного в России музея колоколов.

В музее собраны самые разные виды колоколов.

Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая.

Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Посещение национального парка «Валдайский» – архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, часовня Иверского монастыря (XIXв.).

Возвращение в Великий Новгород.

Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»
2 день

Экскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексу

Завтрак в гостинице.

Интерактивная программа «Великий гость».

Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям.

И каждый гость – честь для хозяина.

Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.

Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в музее деревянного зодчества «Витославлицы».

Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.

Продолжительность: 3 часа.

Экскурсия по кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г.

Был заложен Ярославом Мудрым – стены и башни древнего кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание – Лихудов корпус.

Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Экскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексуЭкскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексуЭкскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексуЭкскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексуЭкскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексуЭкскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексуЭкскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексуЭкскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексуЭкскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексу
3 день

Старая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей Достоевского. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Старую Руссу (103 км).

Императорский город курорт – Старая Русса.

Обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в), знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России – курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.

Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб).

Возвращение в Великий Новгород.

Трансфер на ж/д вокзал.

Старая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей Достоевского. Завершение тураСтарая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей Достоевского. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номера

Место в

2-местном номере

Место в

1-местном номере

3-й взр. на доп. месте

Пакет обеды

(3 обеда)

Пакет ужины

(3 ужина в отеле)

«Акрон» 5*

Шведский стол

Стандарт3166747027-1950-
Премиум 3810059900

«Бианки» 4*

Шведский стол

Стандарт3394546233-

1950

-
Комфорт40500-

«Береста Парк Отель» 4*

Шведский стол

Стандарт2283530515154111950-
Бизнес2420031900

«Волхов» 4*

Шведский стол

Стандарт21171234751656319501950
Улучшенный2250027600
Комфорт2440027600

«Садко» 3*

Шведский стол

Стандарт или улучшенный18483200191438719501950
Бизнес2150033600

«Интурист» 3*

Шведский стол

Стандарт17587259071208319501950
Комфорт1930029400

На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 400 рублей.

Пакет питания: 3 обеда - 1950 руб. и 3 ужина - 1950 руб. Кроме ужинов в «Бианки» 4*, «Береста Парк Отель» 4*, «Акрон» 5*.

Варианты проживания

Интурист 3

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Садко 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3

Волхов 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4

Береста Парк Отель 4

2 ночи

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4

Бианки 4

2 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4

Акрон Великий Новгород 5

2 ночи

Утончённый и одновременно уютный отель «Отель Acron Hotel Veliky Novgorod» располагается в Великом Новгороде. Этот отель находится 1 км от центра города. Рядом с отелем — Выставочный центр Экспоновгород, Новгородский Кремль и Памятник Тысячелетие России.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Для гостей работает ресторан. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Специально для автопутешественников организована парковка.

Среди услуг для красоты и здоровья — массажный кабинет, сауна, спа-центр и хамам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр. Любители водных процедур оценят крытый бассейн. Для бизнес-мероприятий предусмотрен конференц-зал.

Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: гладильные услуги и пресса. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Акрон Великий Новгород 5Акрон Великий Новгород 5Акрон Великий Новгород 5Акрон Великий Новгород 5

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание: 3 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Музей «Усадьба средневекового Рушанина» - 350 руб/чел
  • Обеды и ужины (3 обеда - 1950 руб. и 3 ужина - 1950 руб., ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 400 руб.

Стоимость доп. суток в отеле
ГостиницаКатегория номераПериодДвухместныйОдноместныйДополнительное место

Акрон 5*

Шведский стол. Завтрак включен

Стандарт27.12-08.011600014000нет
Премиум27.12-08.012100019000
«Бианки» 4* Шведский стол. Завтрак включенСтандарт29.12-08.011880014200нет
Комфорт29.12-08.0123900-

«Береста Парк Отель» 4*

Шведский стол.

Завтрак включен

Стандарт

29.12-31.12

01.01-08.01

1130092502000
31.12-01.011350010250

2700

Бизнес

29.12-31.12

01.01-08.01

1190097502000
31.12-01.0115200116502700

«Волхов» 4*

Шведский стол.

Завтрак включен

Стандарт

29.12-31.12

01.01-08.01

1060063002700
31.12-01.011430082003700
Улучшенный

29.12-31.12

01.01-08.01

11800нет2700
31.12-01.0115200нет3700
Комфорт

29.12-31.12

01.01-08.01

1350083002700
31.12-01.011680093003700

«Садко» 3*

Шведский стол

Завтрак включен

Стандарт или

улучшенный

29.12-31.12

01.01-08.01

750045002000
Бизнес

29.12-31.12

01.01-08.01

1000010000

Стандарт или

улучшенный

31.12-01.0194005000

3700

Бизнес31.12-01.011200012000

«Интурист» 3*

Шведский стол

Завтрак включен

Стандарт29.12-02.01680068001600
02.01-08.0175007500
Комфорт29.12-02.0180008000
02.01-08.0188008800
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
12 окт 2024
Организация отличная. Встреча, размещение, организация экскурсионной программы. Благодарим, все понравилось!
Е
23 июл 2024
Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.
З
15 мая 2024
Все очень понравилось, особенно сам В. Новгород
Маловато времени свободного в Старой Руссе.

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