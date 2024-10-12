Программа тура по дням
Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Ориентировочное время начала экскурсии в 9 утра. Если в группе будут туристы, прибывающие на «Ласточке» из Санкт-Петербурга, то время начала изменится на более позднее.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности.
Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» – посещение единственного в России музея колоколов.
В музее собраны самые разные виды колоколов.
Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая.
Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.
Посещение национального парка «Валдайский» – архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Возвращение в Великий Новгород.
Экскурсия «К истокам Руси!». Экскурсия по кремлевскому комплексу
Завтрак в гостинице.
Интерактивная программа «Великий гость».
Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям.
И каждый гость – честь для хозяина.
Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.
Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в музее деревянного зодчества «Витославлицы».
Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.
Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.
Продолжительность: 3 часа.
Экскурсия по кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г.
Был заложен Ярославом Мудрым – стены и башни древнего кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание – Лихудов корпус.
Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Старая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей Достоевского. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Старую Руссу (103 км).
Императорский город курорт – Старая Русса.
Обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в), знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России – курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб).
Возвращение в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
Место в
2-местном номере
Место в
1-местном номере
|3-й взр. на доп. месте
Пакет обеды
(3 обеда)
Пакет ужины
(3 ужина в отеле)
«Акрон» 5*
Шведский стол
|Стандарт
|31667
|47027
|-
|1950
|-
|Премиум
|38100
|59900
«Бианки» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|33945
|46233
|-
1950
|-
|Комфорт
|40500
|-
«Береста Парк Отель» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|22835
|30515
|15411
|1950
|-
|Бизнес
|24200
|31900
«Волхов» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|21171
|23475
|16563
|1950
|1950
|Улучшенный
|22500
|27600
|Комфорт
|24400
|27600
«Садко» 3*
Шведский стол
|Стандарт или улучшенный
|18483
|20019
|14387
|1950
|1950
|Бизнес
|21500
|33600
«Интурист» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|17587
|25907
|12083
|1950
|1950
|Комфорт
|19300
|29400
На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 400 рублей.
Пакет питания: 3 обеда - 1950 руб. и 3 ужина - 1950 руб. Кроме ужинов в «Бианки» 4*, «Береста Парк Отель» 4*, «Акрон» 5*.
Варианты проживания
Интурист 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Садко 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Волхов 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Береста Парк Отель 4
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Бианки 4
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Акрон Великий Новгород 5
Утончённый и одновременно уютный отель «Отель Acron Hotel Veliky Novgorod» располагается в Великом Новгороде. Этот отель находится 1 км от центра города. Рядом с отелем — Выставочный центр Экспоновгород, Новгородский Кремль и Памятник Тысячелетие России.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Для гостей работает ресторан. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Специально для автопутешественников организована парковка.
Среди услуг для красоты и здоровья — массажный кабинет, сауна, спа-центр и хамам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр. Любители водных процедур оценят крытый бассейн. Для бизнес-мероприятий предусмотрен конференц-зал.
Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: гладильные услуги и пресса. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Музей «Усадьба средневекового Рушанина» - 350 руб/чел
- Обеды и ужины (3 обеда - 1950 руб. и 3 ужина - 1950 руб., ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 400 руб.
Стоимость доп. суток в отеле
|Гостиница
|Категория номера
|Период
|Двухместный
|Одноместный
|Дополнительное место
Акрон 5*
Шведский стол. Завтрак включен
|Стандарт
|27.12-08.01
|16000
|14000
|нет
|Премиум
|27.12-08.01
|21000
|19000
|«Бианки» 4* Шведский стол. Завтрак включен
|Стандарт
|29.12-08.01
|18800
|14200
|нет
|Комфорт
|29.12-08.01
|23900
|-
«Береста Парк Отель» 4*
Шведский стол.
Завтрак включен
|Стандарт
29.12-31.12
01.01-08.01
|11300
|9250
|2000
|31.12-01.01
|13500
|10250
2700
|Бизнес
29.12-31.12
01.01-08.01
|11900
|9750
|2000
|31.12-01.01
|15200
|11650
|2700
«Волхов» 4*
Шведский стол.
Завтрак включен
|Стандарт
29.12-31.12
01.01-08.01
|10600
|6300
|2700
|31.12-01.01
|14300
|8200
|3700
|Улучшенный
29.12-31.12
01.01-08.01
|11800
|нет
|2700
|31.12-01.01
|15200
|нет
|3700
|Комфорт
29.12-31.12
01.01-08.01
|13500
|8300
|2700
|31.12-01.01
|16800
|9300
|3700
«Садко» 3*
Шведский стол
Завтрак включен
Стандарт или
улучшенный
29.12-31.12
01.01-08.01
|7500
|4500
|2000
|Бизнес
29.12-31.12
01.01-08.01
|10000
|10000
Стандарт или
улучшенный
|31.12-01.01
|9400
|5000
3700
|Бизнес
|31.12-01.01
|12000
|12000
«Интурист» 3*
Шведский стол
Завтрак включен
|Стандарт
|29.12-02.01
|6800
|6800
|1600
|02.01-08.01
|7500
|7500
|Комфорт
|29.12-02.01
|8000
|8000
|02.01-08.01
|8800
|8800
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