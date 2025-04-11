Вы окажетесь в Великом Новгороде
Программа тура по дням
Валдай. Посещение Музея колоколов. Осмотр Иверского мужского монастыря
07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:45 Отправление в г. Вышний Волочек. Путевая информация.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Валдай.
Валдай — ранее бывший деревенькой, затем дворцовым и монастырским селом, принадлежащим Иверской обители и только от Екатерины Великой получивший статус города. Известность получил благодаря развитию кузнечного и литейного дела, изготовлению знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков.
Внимание! В связи с реконструкцией Музея колоколов, на заезды: 02.01.2026, 04.01.2026, 06.01.2026 - замена на Музейный колокольный центр.
Посещение Музея колоколов, отличие которого в том, что экспонаты можно не только смотреть, но и главное — слушать.
Архитектурный осмотр Иверского мужского монастыря (экстерьер), расположенного на одном из островов посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери.
Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.
Переезд в г. Великий Новгород.
Размещение.
Экскурсия по Великому Новгороду
08:30 Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия по Великому Новгороду — первой столице Древней Руси. Великий Новгород — один из древнейших городов России, расположенный у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Новгород справедливо называют городом-музеем Древней Руси.
Здесь сохранилось множество памятников зодчества и монументальной живописи XI-XVII веков.
Знакомство с городом начнется с левой Софийской стороны — Новгородского кремля. Древнее название кремлевского комплекса — Детинец. Он был заложен Ярославом Мудрым в 1044 году.
Детинец является самым древним в России оборонительным сооружением, до наших дней сохранились 9 из 13 башен Кремля.
Вы полюбуетесь Софийским собором, одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества, увидите уникальные фрагменты подлинной первоначальной росписи на центральном куполе и в Мартирьевской паперти.
Главные святыни собора – древние чудотворные иконы Божией матери Знамение, икона София Премудрость Божия, Тихвинская икона Божией матери.
Продолжим знакомство с Новгородом на Ярославовом дворище и древнем Новгородском торге. Торговая сторона свое название получила от расположенного на ней Торга, который был экономическим центром города. Торговые ряды — самое оживленное место в городе, в XVI в.
Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Сразу за Торгом находились «дворы», куда приезжали купцы со всех сторон света. В XVII – XVIII вв. на месте Торга был выстроен Гостиный двор.
Здесь находятся архитектурные памятники Великого Новгорода – Николо-Дворищенский собор, церковь Прокопия, церковь Параскевы Пятницы, церковь Успения, церковь Георгия.
Обед в кафе города.
Свободное время в городе, либо поездка в Старую Руссу с посещением «Усадьбы средневекового рушанина» (за дополнительную плату по желанию при бронировании тура).
Обзорная экскурсия по Старой Руссе, уютному городку-курорту с интереснейшей историей. Сегодня это настоящая сокровищница, полная древних достопримечательностей, готовых удивить каждого гостя.
Это и Спасо-Преображенский собор XII в., Георгиевская церковь с чудотворной иконой Божией Матери «Старорусская», Троицкая церковь XVII вв.
Интерес вызывает знаменитый Муравьёвский фонтан — самый большой в Европе самоизливающийся источник минеральной воды, высота которого может достигать 10 метров.
Посещение «Усадьбы средневекового рушанина» – музея-реконструкции под открытым небом.
Музей позволяет окунуться в атмосферу средневекового города, познакомиться с бытом и традиционным солеварением жителей Старой Руссы. Гордость музея – это солеварня.
Вы увидите:
- варничное место, состоящее из уникальной действующей варницы с дровницей;
- градирня (устройство для добычи соли выпариванием, сгущающее соляной раствор);
- действующий хлев с выгоном для скота;
- комплекс жилых и хозяйственных построек.
Сувенирная соль, которая продается в усадьбе, также по-старинному выпаривается из старорусской минеральной воды.
Возвращение в г. Великий Новгород.
Ужин в ресторане отеля.
Посещение Музея деревянного зодчества «Витославлицы»
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Посещение Музея деревянного зодчества «Витославлицы».
В архитектурном и природном заповеднике собраны разные типы сохранившихся деревянных церквей: шатровая «восьмерик на четверике», крестчатая на подклете с тремя престолами, ярусный и клетский храмы, а также великолепная коллекция домов и предметов крестьянского быта.
Здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.
Вы побываете в одном из красивейших памятников архитектуры — Свято-Юрьевом монастыре. Монастырь стал своеобразными воротами Новгорода на пути «из варяг в греки» и самой значимой обителью на Руси, после Киево-Печерской Лавры.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Даты
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|«Амакс Россия 3*», «Садко 3*», «Welcome Inn 3*»
|02/11/2025-04/11/2025; 07/03/2026-09/03/2026
|23 890
|25 390
|26 590
|02/01/2026-04/01/2026; 04/01/2026-06/01/2026; 06/01/2026-08/01/2026
|28 990
|30 490
|31 690
Выбор места в автобусе – 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.
Доплата за одноместное размещение – 3 800 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Базовое размещение: Гостиница «Амакс Россия 3*».
Резервное размещение: Гостиница «Садко 3*» и гостиница «Welcome Inn 3*».
Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Амакс отель Россия Великий Новгород
«Амакс отель Россия Великий Новгород» 3* располагается на побережье реки Волхов в одноимённом городе по адресу наб. Александра Невского, д. 19/1. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение в центре города. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, питание гостей организовано в ресторане гостиницы.
Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками. Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.
На первом этаже располагается прекрасный ресторан, рассчитанный на 250 мест, из окон которого открывается прекрасный вид. Здесь подают вкуснейшие блюда по меню и разнообразные напитки. Кроме того, имеется возможность заказать завтрак или ужин в номер. На территории отеля предоставляется организация банкетов, фуршетов и семейных торжеств. Вы сможете детально распланировать свой праздник, а наши сотрудники помогут в проведении торжества. Это прекрасное место для различных мероприятий и запоминающихся праздников.
Для проведения конференций, семинаров, тренингов, совещаний обучающих программ, имеется два зала, которые полностью оснащены современным презентационным оборудованием (экран, проектор, флипчарт, микрофон). Здесь установлена необходимая мебель предоставляются канцелярские принадлежности. В вашем распоряжении большой и малый зал на выбор. Они находятся на первом этаже отеля, а их площадь составляет от 40 кв. м до 513 кв. м. По желанию гостей, нашими сотрудниками проводится организация питания (кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет).
Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от отлея находится Новгородский Кремль и пляжная зона. Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала. Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.
Садко
Гостиница «Садко» находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
Welcome inn
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по тур меню согласно выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Поездка в Старую Руссу с посещением «Усадьбы средневекового рушанина» - 2 000 руб. (на человека)
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере)