1 день

Валдай. Посещение Музея колоколов. Осмотр Иверского мужского монастыря

07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:45 Отправление в г. Вышний Волочек. Путевая информация.

Обед в кафе города.

Переезд в г. Валдай.

Валдай — ранее бывший деревенькой, затем дворцовым и монастырским селом, принадлежащим Иверской обители и только от Екатерины Великой получивший статус города. Известность получил благодаря развитию кузнечного и литейного дела, изготовлению знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков.

Внимание! В связи с реконструкцией Музея колоколов, на заезды: 02.01.2026, 04.01.2026, 06.01.2026 - замена на Музейный колокольный центр.

Посещение Музея колоколов, отличие которого в том, что экспонаты можно не только смотреть, но и главное — слушать.

Архитектурный осмотр Иверского мужского монастыря (экстерьер), расположенного на одном из островов посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери.

Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.

Переезд в г. Великий Новгород.

Размещение.

