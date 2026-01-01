Отличный способ отметить День России и майские праздники, наполнив сердце историей и красотой древней земли!
Программа тура по дням
Прогулка по Старой Ладоге
Прибытие в Новгород (встречаем только поезд из Москвы 07:06 № 42; гостей из Спб просим прибывать до 08:00. Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00.
Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
08:30 Экскурсия в Старую Ладогу (193 км).
Может быть, первую столицу Древней Руси. Старая Ладога является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок легендарного Рюрика, основателя Руси.
Посещение древней Староладожской крепости, возвышающейся на мысу у реки Волхов. Считается, что первая постройка была сделана легендарным князем Рюриком. Вы пройдете по стенам, осмотрите башни, посетите музейную экспозицию, посвященную истории Старой Ладоги.
Полюбуетесь прекрасным Георгиевским собором. Осмотр археологической экспозиции. В городе Старая Ладога вы увидите Варяжскую улицу – древнейшую улицу России.
Посещение Успенского монастыря. Эта обитель известна, прежде всего, своей насельницей – Евдокией Лопухиной – первой жены Петра I.
Тем не менее о его древней истории напоминает Собор Успения Пресвятой Богородицы XII века постройки. Посещение церкви Рождества Иоанна Предтечи.
Вы увидите необычный по архитектуре и внутреннему оформлению храм. Он остается единственным напоминанием о богатой Ладожской ярмарке и Иоанновском монастыре, к которому благоволила семья Бориса Годунова.
Или:
Посещение Никольского мужского монастыря (XII–XIII вв. первоначальной постройки). Монастырь расположен в полукилометре от Староладожской крепости. Местность, где располагается монастырь, необычная, прямо на левом берегу реки Волхов, под холмом.
Возвращение в Великий Новгород.
Экскурсия по Новгороду и Ярославову городищу
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.
Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».
Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! Продолжительность: 3 часа.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.
Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества,; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Старая Русса, дом Достоевского и старейшая здравница
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт –обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли. Вход на курорт 100-150 рублей, оплата на месте.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 350 руб.).
Возвращение в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
Место в
2х-местном номере
Место в
1-местном номере
|3-ий взр. на доп. месте
Пакет обеды
(3 обеда)
Пакет ужины
(3 ужина в отеле)
«Бианки» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|42336
|53088
|-
|2175
|4500
«Береста Парк Отель» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|36448
|47712
|26208
|2175
|-
|Бизнес
|38600
|51950
«Волхов» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|34144
|36448
|27232
|2175
|2850
|Комфорт
|37300
|40800
«Садко» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|28000
|29152
|24288
|2175
|2100
|улучшенный
|29800
|39700
«Интурист» 3*
Завтрак – комплекс ДО 28.02
|Стандарт
|29600
|38048
|23968
|2175
|-
|Комфорт
|30000
|38600
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 400 руб.
Внимание! Теплоходная прогулка стоимость уточняется (заказ у гида).
Пакет ужины просим оплачивать при покупке тура, пакет обеды возможно оплачивать на месте.
Варианты проживания
Волхов
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Садко
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Интурист
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Бианки
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Береста Парк отель
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим уточнять у гида группы.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения –400руб.