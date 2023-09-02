Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Групповой тур в Великом Новгороде

Вечно новый и старый города

5
3 отзыва
Незабываемое путешествие в Великий Новгород и его удивительные окрестности! Вы увидите все главные достопримечательности города: Кремль, памятник Тысячелетия России, Ярославово дворище и Ганзейский фонтан.

Отправитесь в путешествие, вдоль былинного озера Ильмень, в город здравницу Достоевского – Старая Русса, который запомнится не только уникальными памятниками одного из древнейших городов, а ещё и разнообразными и необычными вкусами и ароматами. Заезды по пятницам в период с 01.10.23 по 30.04.24. По запросу заезды возможны с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дат.
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса

Что вас ожидает:

Старая Русса
Старая Русса
Вы осмотрите старинные святыни и перенесетесь во времена расцвета солеварного промысла, попробовав на вкус соль и сахар Старорусской земли
Величие Новгорода
Величие Новгорода
Откроете историю города в стенах Кремля, узнаете тайны Софийского собора и увидите главный символ Новгорода — памятник "1000-летие России"
Чудесная деревня
Чудесная деревня
Вы побываете в первом православном монастыре и в настоящем живом музее под открытым небом – Витославицы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель.

Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.

Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”.

Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок - входной билет в музей на выбор:

«История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города. По желанию посещение доп. экскурсий.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).

11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Чудесная деревня –"Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.

15:00 Свободное время в центре города. По желанию посещение доп. экскурсий.

Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и ВитославицыПродолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы
3 день

Завершение программы. Старая Русса

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки).

Внимание! 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)

08:00-08:30 Сбор гостей. Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.

11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы","Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.

Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)

Обед в кафе города.

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Дегустация воды.

Возвращение в В. Новгород.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Завершение программы. Старая РуссаЗавершение программы. Старая РуссаЗавершение программы. Старая РуссаЗавершение программы. Старая Русса

Проживание

Экскурсионный пакет без проживания и питания - 12200 руб.

Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Гостиница/размещение2-местное1-местное
Доп. место (3-й в
стандартном номере)
Доп. сутки
На Прусской
1760018400170001800/2200
Садко 3*
1895020950175501900/2900
Волхов 4*
1965021850178502150/3250
Рахманинов 3*2120025200192003000/5000
Парк Инн 4* (утренняя сауна, бассейн)
2260026600204003000/4000

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Завтрак “Шведский стол” (кроме г-цы «На Прусской» - чай/кофе/снеки).

Варианты проживания

Гостиница «На Прусской»

2 ночи

Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.

Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»

Гостиница «Садко» 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3

Гостиница «Волхов» 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

2 ночи

Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.

В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.

На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

«РахманиноВ» 3

2 ночи

Современный отель «РахманиноВ» был открыт недавно, в самом центре Великого Новгорода. Приехавшие на собственном автомобиле, смогут воспользоваться частной парковкой, а для тех кто желает всегда оставаться на связи, открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

В номерном фонде отеля насчитывается 19 просторных и уютных номеров. Все они оформлены в светлых, приятных тонах. Каждый номер оборудован новой, удобной мебелью и включает в себя: телевизор, чайник, сейф, мини-бар и собственную ванную комнату. В ней вы найдете душевую кабину, фен, мыльные принадлежности, а также халат и тапочки.

Ароматные и вкусные завтраки включены в стоимость вашего проживания. Также поесть можно в ближайших кафе барах и ресторанах.

Из-за удачного расположения, вокруг гостиницы сосредоточено много различных достопримечательностей города: исторических и культурных памятников. Поблизости находится автобусная остановка.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
  • Обед на выездной экскурсии
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Обеды в Великом Новгороде - цена за 1 обед 700 руб. /чел
  • Ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие дополнительные экскурсии можно посетить в свободное время?
  1. Квест «Тайна старого города». Игровой вариант знакомства с уникальными местами и фактами из истории города. Участники получают инструкцию, которая дает возможность пройти маршрут по улицам исторического центра. Разгадав загадки квеста, участники находят подготовленный для них клад. ~ 1.5ч. Цена 1300 руб.
  2. Мастер-класс на выбор (кулинарный, Музей фарфора, ткачество, плетение из бересты в доме народного творчества). ~ 1.5ч. Цена 1500 руб.
  3. Загородная автоэкскурсия с посещением окрестных монастырей на выбор Николо-Вяжищский монастырь или Хутынский монастырь. ~ 2ч. Цена 2500 руб.
  4. Загородная автоэкскурсия по уникальным объектам ЮНЕСКО: Рюриково городище - археологический памятник IX века, Бывшая резиденция первых новгородских князей Ц. Спаса на Нередице 1198 г. возрожденная из руин. Является последней княжеской постройкой в В. Новгороде (все объекты с заходом). ~ 2ч. Цена 2500 руб.
  5. Авторский тур. Для любителей загадочного и таинственного. Мифы и легенды древнего Новгорода. Удивительная история любви викинга Харальда и княжны Елизаветы Ярославны, Ивана Долгорукова и Натальи Шереметьевой дополнят впечатления от соприкосновения с историческими местами. Духовные центры Новгорода - монастыри, поведают о великих старцах - Варлааме Хутынском, Антонии Римлянине, Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим. Мы убедимся в том, что мифы и легенды рождались не в фантазиях, а вполне в реальной среде, а у наших героев были реальные прототипы. ~ 4ч автоэкскурсия. Цена 4400 руб.
  6. В сумасшедшем ритме мегаполиса каждый мечтает найти «островок отдыха, гармонии, вдохновения». Прогулка-консультация по красивой, обновленной набережной, названной в честь великого полководца Александра Невского, с квалифицированным психологом - выстраивание пути к внутренней гармонии, вдохновению, смыслу и позитива. ~ 1ч. Цена 4000 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 сен 2023
Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
Е
25 авг 2023
Все прошло хорошо.
К
22 авг 2023
Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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