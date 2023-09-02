Вечно новый и старый города
Отправитесь в путешествие, вдоль былинного озера Ильмень, в город здравницу Достоевского – Старая Русса, который запомнится не только уникальными памятниками одного из древнейших городов, а ещё и разнообразными и необычными вкусами и ароматами. Заезды по пятницам в период с 01.10.23 по 30.04.24. По запросу заезды возможны с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дат.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель.
Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).
11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.
Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”.
Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.
В подарок - входной билет в музей на выбор:
«История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.
Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города. По желанию посещение доп. экскурсий.
Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы
Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).
11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Чудесная деревня –"Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.
15:00 Свободное время в центре города. По желанию посещение доп. экскурсий.
Завершение программы. Старая Русса
Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки).
Внимание! 12:00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)
08:00-08:30 Сбор гостей. Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.
11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы","Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)
Обед в кафе города.
Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Дегустация воды.
Возвращение в В. Новгород.
~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Проживание
Экскурсионный пакет без проживания и питания - 12200 руб.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Гостиница/размещение
|2-местное
|1-местное
Доп. место (3-й в
стандартном номере)
|Доп. сутки
На Прусской
|17600
|18400
|17000
|1800/2200
Садко 3*
|18950
|20950
|17550
|1900/2900
Волхов 4*
|19650
|21850
|17850
|2150/3250
|Рахманинов 3*
|21200
|25200
|19200
|3000/5000
Парк Инн 4* (утренняя сауна, бассейн)
|22600
|26600
|20400
|3000/4000
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Завтрак “Шведский стол” (кроме г-цы «На Прусской» - чай/кофе/снеки).
Варианты проживания
Гостиница «На Прусской»
Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.
На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.
«РахманиноВ» 3
Современный отель «РахманиноВ» был открыт недавно, в самом центре Великого Новгорода. Приехавшие на собственном автомобиле, смогут воспользоваться частной парковкой, а для тех кто желает всегда оставаться на связи, открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
В номерном фонде отеля насчитывается 19 просторных и уютных номеров. Все они оформлены в светлых, приятных тонах. Каждый номер оборудован новой, удобной мебелью и включает в себя: телевизор, чайник, сейф, мини-бар и собственную ванную комнату. В ней вы найдете душевую кабину, фен, мыльные принадлежности, а также халат и тапочки.
Ароматные и вкусные завтраки включены в стоимость вашего проживания. Также поесть можно в ближайших кафе барах и ресторанах.
Из-за удачного расположения, вокруг гостиницы сосредоточено много различных достопримечательностей города: исторических и культурных памятников. Поблизости находится автобусная остановка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
- Обед на выездной экскурсии
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обеды в Великом Новгороде - цена за 1 обед 700 руб. /чел
- Ужины
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие дополнительные экскурсии можно посетить в свободное время?
- Квест «Тайна старого города». Игровой вариант знакомства с уникальными местами и фактами из истории города. Участники получают инструкцию, которая дает возможность пройти маршрут по улицам исторического центра. Разгадав загадки квеста, участники находят подготовленный для них клад. ~ 1.5ч. Цена 1300 руб.
- Мастер-класс на выбор (кулинарный, Музей фарфора, ткачество, плетение из бересты в доме народного творчества). ~ 1.5ч. Цена 1500 руб.
- Загородная автоэкскурсия с посещением окрестных монастырей на выбор Николо-Вяжищский монастырь или Хутынский монастырь. ~ 2ч. Цена 2500 руб.
- Загородная автоэкскурсия по уникальным объектам ЮНЕСКО: Рюриково городище - археологический памятник IX века, Бывшая резиденция первых новгородских князей Ц. Спаса на Нередице 1198 г. возрожденная из руин. Является последней княжеской постройкой в В. Новгороде (все объекты с заходом). ~ 2ч. Цена 2500 руб.
- Авторский тур. Для любителей загадочного и таинственного. Мифы и легенды древнего Новгорода. Удивительная история любви викинга Харальда и княжны Елизаветы Ярославны, Ивана Долгорукова и Натальи Шереметьевой дополнят впечатления от соприкосновения с историческими местами. Духовные центры Новгорода - монастыри, поведают о великих старцах - Варлааме Хутынском, Антонии Римлянине, Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим. Мы убедимся в том, что мифы и легенды рождались не в фантазиях, а вполне в реальной среде, а у наших героев были реальные прототипы. ~ 4ч автоэкскурсия. Цена 4400 руб.
- В сумасшедшем ритме мегаполиса каждый мечтает найти «островок отдыха, гармонии, вдохновения». Прогулка-консультация по красивой, обновленной набережной, названной в честь великого полководца Александра Невского, с квалифицированным психологом - выстраивание пути к внутренней гармонии, вдохновению, смыслу и позитива. ~ 1ч. Цена 4000 руб.