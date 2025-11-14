2 день

Перынский скит. Посещение монастырей. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Завтрак в отеле (шведский стол).

11:00 Автобусная экскурсия с посещением Перынского скита — живописнейшего места у истока Волхова, где крестили город, и где в древности находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян — капище бога-громовержца Перуна.

Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь с посещением Георгиевского собора.

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества с русскими избами, церквями, кузницой, с предметами крестьянского быта и орудий труда.

16:00 Обед в кафе за доп. плату (по желанию).

Экскурсия в Хутынский монастырь 12 века. Желающие могут приложиться к мощам преп. Варлаама Хутынского. В монастыре можно купить молочные монастырские продукты.

Отъезд.

Около 21:30 прибытие в Санкт-Петербург.

