Господин Великий Новгород

Увлекательное путешествие в сердце древней Руси — Великий Новгород раскрывает свои тайны! Прогуляетесь по величественному Кремлю, взойдите на Софийскую звонницу и окунитесь в атмосферу средневековья, любуясь уникальными сокровищами Грановитой палаты
читать дальше

и историей Ярославова дворища.

Во второй день — живописный скит и монастыри на берегах Волхова, где переплетается языческое прошлое и христианское наследие.

Посетите музей деревянного зодчества и почувствуете дух старины, а завершит тур знакомство с Хутынским монастырём и монастырскими традициями. Незабываемый опыт и духовное погружение гарантированы!

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Великому Новгороду

08:45 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину), посадка группы.

09:00 Отъезд в Новгород, экскурсия по трассе (190 км).

12:30 Прибытие в Новгород.

Экскурсия по территории Новгородского Кремля: территория, памятник «Тысячелетие России», экскурсия «Боевой ход Кремля» по крепостной стене или подъем на Софийскую звонницу.

Экскурсия в Софийский собор.

Экскурсия в Грановитую (Владычную) палату — памятник архитектуры XV века. В коллекции представлены высокие образцы декоративно-прикладного искусства, золотого и серебряного дела, миниатюрной резьбы по кости, камню средневекового периода, уникальная храмовая утварь.

Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу — историческому архитектурному комплексу на Торговой стороне Великого Новгорода (внешний осмотр церквей и построек).

16:00 Обед в кафе за доп. плату (по желанию). Размещение.

Экскурсия по Великому НовгородуЭкскурсия по Великому НовгородуЭкскурсия по Великому НовгородуЭкскурсия по Великому НовгородуЭкскурсия по Великому Новгороду
2 день

Перынский скит. Посещение монастырей. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Завтрак в отеле (шведский стол).

11:00 Автобусная экскурсия с посещением Перынского скита — живописнейшего места у истока Волхова, где крестили город, и где в древности находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян — капище бога-громовержца Перуна.

Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь с посещением Георгиевского собора.

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества с русскими избами, церквями, кузницой, с предметами крестьянского быта и орудий труда.

16:00 Обед в кафе за доп. плату (по желанию).

Экскурсия в Хутынский монастырь 12 века. Желающие могут приложиться к мощам преп. Варлаама Хутынского. В монастыре можно купить молочные монастырские продукты.

Отъезд.

Около 21:30 прибытие в Санкт-Петербург.

Перынский скит. Посещение монастырей. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы»Перынский скит. Посещение монастырей. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы»Перынский скит. Посещение монастырей. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы»Перынский скит. Посещение монастырей. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы»
Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиница «Садко» 3*

ДатыРазмещениеЦена
05.07-06.07.2025, 09.08-10.08.2025, 20.09-01.09.2025, 18.10-19.10.20252-х местный стандарт11 980
Доп. место10 900
1-местный номер12 890
03.11-04.11.20252-х местный стандарт13 180
Доп. место10 980
1-местный номер13 700

«Береста Парк Отель» 4*

ДатыРазмещениеЦена
05.07-06.07.2025, 09.08-10.08.2025, 20.09-01.09.2025, 18.10-19.10.20252-х местный стандарт14 140
Доп. место11 670
1-местный номер17 360
03.11-04.11.20252-х местный стандарт17 300
Доп. место11 740
1-местный номер22 720

Пакет питания (2 обеда) — 1400 руб. /чел.

Скидка на школьника до 14 лет — 700 руб., школьникам старше 14 лет, студентам — 400 руб.

Варианты проживания

Садко

1 ночь

Гостиница «Садко» находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.

СадкоСадкоСадкоСадкоСадко
Береста Парк Отель

1 ночь

Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

Береста Парк ОтельБереста Парк ОтельБереста Парк ОтельБереста Парк ОтельБереста Парк Отель
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак (шв. стол) в отеле
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (2 обеда 1400 руб., оплачивается заранее) и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 14 лет — 700 рублей, школьникам старше 14 лет, студентам — 400 рублей.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

