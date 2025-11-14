Программа тура по дням
Экскурсия по Великому Новгороду
08:45 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину), посадка группы.
09:00 Отъезд в Новгород, экскурсия по трассе (190 км).
12:30 Прибытие в Новгород.
Экскурсия по территории Новгородского Кремля: территория, памятник «Тысячелетие России», экскурсия «Боевой ход Кремля» по крепостной стене или подъем на Софийскую звонницу.
Экскурсия в Софийский собор.
Экскурсия в Грановитую (Владычную) палату — памятник архитектуры XV века. В коллекции представлены высокие образцы декоративно-прикладного искусства, золотого и серебряного дела, миниатюрной резьбы по кости, камню средневекового периода, уникальная храмовая утварь.
Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу — историческому архитектурному комплексу на Торговой стороне Великого Новгорода (внешний осмотр церквей и построек).
16:00 Обед в кафе за доп. плату (по желанию). Размещение.
Перынский скит. Посещение монастырей. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы»
Завтрак в отеле (шведский стол).
11:00 Автобусная экскурсия с посещением Перынского скита — живописнейшего места у истока Волхова, где крестили город, и где в древности находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян — капище бога-громовержца Перуна.
Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь с посещением Георгиевского собора.
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы» — архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества с русскими избами, церквями, кузницой, с предметами крестьянского быта и орудий труда.
16:00 Обед в кафе за доп. плату (по желанию).
Экскурсия в Хутынский монастырь 12 века. Желающие могут приложиться к мощам преп. Варлаама Хутынского. В монастыре можно купить молочные монастырские продукты.
Отъезд.
Около 21:30 прибытие в Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Гостиница «Садко» 3*
|Даты
|Размещение
|Цена
|05.07-06.07.2025, 09.08-10.08.2025, 20.09-01.09.2025, 18.10-19.10.2025
|2-х местный стандарт
|11 980
|Доп. место
|10 900
|1-местный номер
|12 890
|03.11-04.11.2025
|2-х местный стандарт
|13 180
|Доп. место
|10 980
|1-местный номер
|13 700
«Береста Парк Отель» 4*
|Даты
|Размещение
|Цена
|05.07-06.07.2025, 09.08-10.08.2025, 20.09-01.09.2025, 18.10-19.10.2025
|2-х местный стандарт
|14 140
|Доп. место
|11 670
|1-местный номер
|17 360
|03.11-04.11.2025
|2-х местный стандарт
|17 300
|Доп. место
|11 740
|1-местный номер
|22 720
Пакет питания (2 обеда) — 1400 руб. /чел.
Скидка на школьника до 14 лет — 700 руб., школьникам старше 14 лет, студентам — 400 руб.
Варианты проживания
Садко
Гостиница «Садко» находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
Береста Парк Отель
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак (шв. стол) в отеле
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (2 обеда 1400 руб., оплачивается заранее) и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 14 лет — 700 рублей, школьникам старше 14 лет, студентам — 400 рублей.