Вечерами здесь стоит насладиться буйством гирлянд, лампочек и светодиодных украшений, а днем можно посетить ярмарку и совершать променады вдоль Новгородского кремля и набережной
Программа тура по дням
Посещение мастерской елочных украшений «Рождественское яблоко» с мастер-классом. Новогодняя ночь
08:00 Отправление от Лиговского пр. д.10 гост. Октябрьская.
08:30 Отправление от ст. м. Московская, Демонстрационный проезд.
Переезд в Великий Новгород по скоростной трассе М11.
Посещение мастерской елочных украшений "Рождественское яблоко".
В мастерской "Рождественское яблоко" создаются неповторимые ёлочные украшения ручной работы. Здесь работают стеклодувы, дизайнеры и художники.
В ходе экскурсии по мастерской вы узнаете какими были первые елочные игрушки, увидите, как в стеклодувном цехе рождается стеклянный шар, а в мастерской по художественной росписи увидите, как под кистью художника стеклянная форма оживает и превращается в удивительную елочную игрушку.
Мастер-класс по росписи елочной игрушки.
Размещение в отелях.
Подготовка к новогодней ночи.
22:00 Новогодний банкет с шоу программой (программа, меню, стоимость уточняются).
Новогодняя театрализованная программа по Новгородскому кремлю. Мастер-класс по изготовлению пряников
Поздний завтрак в отеле.
Новогодняя театрализованная программа по Новгородскому кремлю.
Поведают горожане средневековья, сколько раз на Руси отмечали Новогодние торжества, покажут, как по звёздам время считали, чтобы канун Новогодья не пропустить.
Научат гостей шаркунком мороз закликать, новогодней соломой путь к счастью мостить, да как на Новогодье ложку держать и на сусле гадать.
Мастер-класс по изготовлению пряников в мастерской “Прянец”.
Свободное время.
Старая Русса. Экскурсия в музей Ф.М. Достоевского. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в Старую Руссу.
Экскурсия по городу.
Старая Русса – это небольшой старинный город Новгородской области, где сохранилось купеческое наследие, вековые храмы и места, связанные с Ф. М. Достоевским.
В период правления Петра I здесь начали развивать солеварение, а при Екатерине II был построен новый казенный Соляной завод, который работал до XIX века.
Старая Русса славится своими минеральными источниками, благодарю чему в XIX веке здесь был создан лечебный бальнеогрязевой курорт, ставший популярным местом отдыха интеллигенции из Петербурга и Москвы.
Экскурсия в музей Ф. М. Достоевского.
Федор Михайлович Достоевский является известным курортником Старой Руссы, который после нескольких летних отпусков в городе приобрел здесь дачу.
В Старой Руссе Достоевский много работал. Здесь были написаны "Подросток","Бесы", “Пушкинская речь”, а также значительная часть последнего романа "Братья Карамазовы".
Обед.
Отправление из Старой Руссы в Санкт-Петербург через Великий Новгород по скоростной трассе М11.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 22:30.
В Москву можно отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 20:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница Интурист 3* TWIN– 21 900 руб.
Отель Волхов 4* TWIN – 26 400 руб.
Гостиница ИНТУРИСТ 3* SGL– 26 900 руб.
Отель Волхов 4* SGL – 28 900 руб.
Скидка пенсионерам – 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Интурист»
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» с долгой историей и находится на Софийской стороне Великого Новгорода, в непосредственной близости к главной достопримечательности - Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта. Для разнообразия досуга гостей есть сувенирная лавка и спа-комплекс с различными оздоровительными услугами.
Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.
Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.
Современным техническим оборудованием оснащены два конференц-зала для проведения деловых мероприятий: семинаров, совещаний и встреч.
Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Размещение в отеле, выбранной категории с завтраком
- Услуги гида-сопровождающего
- Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю
- Экскурсия с мастер-классом в мастерской «Рождественское яблоко»
- Мастер-класс по изготовлению пряника
- Экскурсия по Старой Руссе
- Экскурсия в музей Ф.М. Достоевского
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
- Новогодний банкет (стоимость уточняется)
- Обеды, ужины (обед в 3 день - 550 руб., по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие важные организационные вопросы в этом туре?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
С учётом того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!