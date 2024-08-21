3 день

Старая Русса. Экскурсия в музей Ф.М. Достоевского. Завершение тура

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд в Старую Руссу.

Экскурсия по городу.

Старая Русса – это небольшой старинный город Новгородской области, где сохранилось купеческое наследие, вековые храмы и места, связанные с Ф. М. Достоевским.

В период правления Петра I здесь начали развивать солеварение, а при Екатерине II был построен новый казенный Соляной завод, который работал до XIX века.

Старая Русса славится своими минеральными источниками, благодарю чему в XIX веке здесь был создан лечебный бальнеогрязевой курорт, ставший популярным местом отдыха интеллигенции из Петербурга и Москвы.



Экскурсия в музей Ф. М. Достоевского.

Федор Михайлович Достоевский является известным курортником Старой Руссы, который после нескольких летних отпусков в городе приобрел здесь дачу.

В Старой Руссе Достоевский много работал. Здесь были написаны "Подросток","Бесы", “Пушкинская речь”, а также значительная часть последнего романа "Братья Карамазовы".

Обед.

Отправление из Старой Руссы в Санкт-Петербург через Великий Новгород по скоростной трассе М11.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 22:30.

В Москву можно отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 20:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:00.