Сябреницы. Экскурсия в дом-музей Г.И. Успенского. Чудово

Переезд в Сябреницы.

Наш путь из Петербурга в Новгород – та самая дорога, почтовые станции которой дали названия главам «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева: София, Тосно, Любань, Чудово, Спасская Полисть.

Поговорим о судьбе Радищева, вспомним историю публикации его книги. Вы узнаете, как связан с Новгородчиной внук писателя, ставший известным художником-маринистом.

Экскурсия в дом-музей Г. И. Успенского.

Глеб Иванович известен и тем, что он ввел в литературный оборот термин «частушка». Именно в Сябреницах Успенский создал десятки произведений.

В «Чудовской» цикл Глеба Ивановича входят известные произведения: «Пришло на память», «Подгородный мужик», «На травке», «Избушка на курьих ножках» и другие. Музей был создан в 1935 году в доме писателя, где он жил с семьей.

Переезд в Чудово.

Экскурсия в дом-музей великого русского поэта Н. А. Некрасова «Чудовская Лука». Николай Алексеевич Некрасов провел лето 1874 года Некрасов провел на своей даче в Новгородской губернии.

Здесь были написаны 11 стихотворений, которые вошли в «Чудовский цикл».

Сегодня этот цикл является золотым фондом поэзии некрасова. В усадьбе «Чудовская Лука» поэт создал много лирических произведений и поэм, а также здесь была завершена работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо».

Сельскохозяйственная школа имени Н. А. Некрасова была открыта в 1892 году сестрой поэта А. А. Буткевич. Сегодня здесь размещены литературная экспозиция «Некрасов и Новгородский край», выставочный зал и школьный класс XIX века.

Обед.

Переезд в Грузино.

В 10 км. от г. Чудово на правом берегу реки Волхов находится старинное село Грузино, впервые упомянутое в писцовой книге Водской пятины 1499 – 1500 гг.

По легенде апостол Андрей Первозванный, проповедуя на новгородской земле, воздвиг первый крест на высоком прибрежном холме, где впоследствии появилось Грузино.

Вы увидите современный поклонный крест, мемориальный камень, а также деревянную церковь Андрея Первозванного на месте бывшей усадьбы А. Аракчеева.

Неподалеку от Грузино на берегу Волхова когда-то находилось имение Гавриила Романовича Державина «Званка».

От имения Державина, к сожалению, ничего не сохранилось. Но по дороге мы обязательно вспомним о нем.

Переезд в Селищи.

Осмотр остатков аракчеевских казарм.

Именно с Селищенского военного поселения началась история военных поселений первой половины XIX века в Новгородской губернии.

Строительство комплекса началось в 1818 г. В создании проекта участвовал архитектор В. П. Стасов, который является автором Свято-Духовой церкви.

В 1838 году в Гродненский гусарский полк, квартировавший в Селищах, был переведен великий русский поэт М. Ю. Лермонтов.

С 1843 по 1847 гг. в полку служил М. Т. Лорис-Меликов – представитель старинного армянского рода, знаменитый военный и государственный деятель, ставший впоследствии Министром внутренних дел при Александре II, автор проекта первой Российской Конституции. 19 марта 1872 г. в Селищах родился С. П. Дягилев – русский театральный и художественный деятель.

Комплекс казарм серьезно пострадал в Великой Отечественной войне и после ее окончания не реконструировался.

В настоящее время от военного городка остались руины манежа и церкви.

Переезд в Варлаамо-Хутынский монастырь.

Свободное время для посещения монастыря.

В Спасо-Преображенском соборе захоронен прах поэта Гавриила Державина и его супруги Дарьи. Державин скончался в 1816 году в имении «Званка». Гроб с телом покойного доставили в монастырь на барже по Волхову.

Размещение в отеле.

Свободное время.

