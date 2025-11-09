Мои заказы

Литературное путешествие по земле Новгородской

Древние римляне верили, что у каждого места на земле есть свой покровитель и называли его «Genius loci» – «Гений места». Это латинское выражение стало популярным у писателей XVIII века, а
потом распространилось по миру.

В 1817 году 5 лицейских товарищей Пушкина на камне в парке Царскосельского лицея оставили надпись «G.L.» — «гению места». Ведь у каждого города есть свой «гений места», иногда их несколько.

Мы отправимся в путешествие по Новгородской земле, чтобы познакомиться с некоторыми Genius loci этих мест.

Ближайшие даты:
29
апр27
окт

Программа тура по дням

1 день

Сябреницы. Экскурсия в дом-музей Г.И. Успенского. Чудово

07:30 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).

08:00 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в Сябреницы.

Наш путь из Петербурга в Новгород – та самая дорога, почтовые станции которой дали названия главам «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева: София, Тосно, Любань, Чудово, Спасская Полисть.

Поговорим о судьбе Радищева, вспомним историю публикации его книги. Вы узнаете, как связан с Новгородчиной внук писателя, ставший известным художником-маринистом.

Экскурсия в дом-музей Г. И. Успенского.

Глеб Иванович известен и тем, что он ввел в литературный оборот термин «частушка». Именно в Сябреницах Успенский создал десятки произведений.

В «Чудовской» цикл Глеба Ивановича входят известные произведения: «Пришло на память», «Подгородный мужик», «На травке», «Избушка на курьих ножках» и другие. Музей был создан в 1935 году в доме писателя, где он жил с семьей.

Переезд в Чудово.

Экскурсия в дом-музей великого русского поэта Н. А. Некрасова «Чудовская Лука». Николай Алексеевич Некрасов провел лето 1874 года Некрасов провел на своей даче в Новгородской губернии.

Здесь были написаны 11 стихотворений, которые вошли в «Чудовский цикл».

Сегодня этот цикл является золотым фондом поэзии некрасова. В усадьбе «Чудовская Лука» поэт создал много лирических произведений и поэм, а также здесь была завершена работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо».

Сельскохозяйственная школа имени Н. А. Некрасова была открыта в 1892 году сестрой поэта А. А. Буткевич. Сегодня здесь размещены литературная экспозиция «Некрасов и Новгородский край», выставочный зал и школьный класс XIX века.

Обед.

Переезд в Грузино.

В 10 км. от г. Чудово на правом берегу реки Волхов находится старинное село Грузино, впервые упомянутое в писцовой книге Водской пятины 1499 – 1500 гг.

По легенде апостол Андрей Первозванный, проповедуя на новгородской земле, воздвиг первый крест на высоком прибрежном холме, где впоследствии появилось Грузино.

Вы увидите современный поклонный крест, мемориальный камень, а также деревянную церковь Андрея Первозванного на месте бывшей усадьбы А. Аракчеева.

Неподалеку от Грузино на берегу Волхова когда-то находилось имение Гавриила Романовича Державина «Званка».

От имения Державина, к сожалению, ничего не сохранилось. Но по дороге мы обязательно вспомним о нем.

Переезд в Селищи.

Осмотр остатков аракчеевских казарм.

Именно с Селищенского военного поселения началась история военных поселений первой половины XIX века в Новгородской губернии.

Строительство комплекса началось в 1818 г. В создании проекта участвовал архитектор В. П. Стасов, который является автором Свято-Духовой церкви.

В 1838 году в Гродненский гусарский полк, квартировавший в Селищах, был переведен великий русский поэт М. Ю. Лермонтов.

С 1843 по 1847 гг. в полку служил М. Т. Лорис-Меликов – представитель старинного армянского рода, знаменитый военный и государственный деятель, ставший впоследствии Министром внутренних дел при Александре II, автор проекта первой Российской Конституции. 19 марта 1872 г. в Селищах родился С. П. Дягилев – русский театральный и художественный деятель.

Комплекс казарм серьезно пострадал в Великой Отечественной войне и после ее окончания не реконструировался.

В настоящее время от военного городка остались руины манежа и церкви.

Переезд в Варлаамо-Хутынский монастырь.

Свободное время для посещения монастыря.

В Спасо-Преображенском соборе захоронен прах поэта Гавриила Державина и его супруги Дарьи. Державин скончался в 1816 году в имении «Званка». Гроб с телом покойного доставили в монастырь на барже по Волхову.

Размещение в отеле.

Свободное время.

2 день

Экскурсия в Музей письменности. Экскурсия в Грановитую палату Новгородского кремля

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Музей письменности.

Экспозиция музея рассказывает об истории письменности и книжности в Великом Новгороде, который являлся крупнейшим центром образования, летописания и грамотности Древней Руси.

Треть древнейших славянских и древнерусских книг происходит из Новгородской земли. Фонды музея насчитывают более 200 подлинных предметов.

Вы узнаете об истории древнерусской книги, искусстве книжного украшения, развитии книгопечатания в России, судьбе новгородских библиотек.

Экскурсия в Грановитую палату Новгородского кремля.

Владычная или Грановитая палата являлась одним из самых известных мест Великого Новгорода.

Она входила в состав большого комплекса архиерейского двора кремля, резиденции владык.

Экскурсия в Софийский собор.

Свободное время.

3 день

Экскурсия "Парк-усадьба князей Васильчиковых"Выбити "

Завтрак в отеле.

Переезд в Сольцы.

Экскурсия по Сольцам.

Экскурсия «Парк-усадьба князей Васильчиковых «Выбити».

Рядом с городом Сольцы находится интересный памятник русской усадебной архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – XIX веков – усадьба «Выбити».

На сегодняшний день сохранился великолепный парк с объёмно-пространственной композицией выполненной из деревьев и кустарников.

Владельцами усадьбы со второй половины XVIII века было поколение князей Васильчиковых, сыгравших большую роль в истории Новгородской губернии и России.

С новгородской землей тесно связана жизнь замечательного писателя Михаила Михайловича Пришвина.

В огромном потоке жизненных наблюдений писателя неизгладимый след оставила его жизнь на Новгородской земле. Не один день или месяц, а много лет провёл он в деревнях и лесах Новгородского края.

В 2011 года в районной библиотеке г. Сольцы открыта комната-музей М. М. Пришвина, где представлены экспонаты времени, в котором жил писатель.

Обед.

Переезд в Коростынь.

Самое примечательное здание Коростыни – Путевой дворец, построенный по проекту архитектора В. П. Стасова.

Сейчас здесь музейно-культурный центр, в залах которого можно познакомиться с историей деревни Коростынь, узнать о постройке Успенской церкви и Путевого дворца.

Переезд в Старую Руссу.

Размещение в отеле.

4 день

Экскурсия по Старой Руссе. Экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Старой Руссе.

Пешеходная экскурсия по курорту.

Великолепный парк с живописными озерами и редкими по красоте фонтанами окружает здания курорта.

На территории парка располагается знаменитый Муравьевский фонтан и девять минеральных источников (хлоридно-кальциево-натриевых).

Два источника со слабой минерализацией объединены в питьевой галерее.

Остальные источники с высокой минерализацией образуют три минеральных озера и разлив ручья Войе, не замерзающий круглый год (входной билет на территорию курорта оплачивается дополнительно).

Экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского.

В Старой Руссе Достоевский много работал.

Здесь были написаны такие известные произведения, как «Подросток», «Бесы», а также значительная часть последнего романа «Братья Карамазовы», в котором можно найти описание реальных улиц и домов города, истории и события из жизни некоторых рушан.

Экскурсия в дом-музей романа «Братья Карамазовы».

Музей рассказывает не только о сюжете известного произведения, но и о главных этапах биографии писателя.

Экспозиция состоит из шести залов: «Гостиная Катерины Ивановны Верховцевой», «В городе «Братьев Карамазовых», «Гостиная Федора Павловича Карамазова», «Детская», «Келья», «Трактир».

Свободное время в Старой Руссе.

5 день

Ручьи. Экскурсия в Музей Велимира Хлебникова

Завтрак в отеле.

Переезд в деревню Ручьи.

Экскурсия в Музей Велимира Хлебникова.

Этот сельский музей был открыт 28 июня 1986 года, в день памяти поэта, и находится на втором этаже сельского клуба.

Его основателем был Олег Андреевич Облоухов, художник из Ростова-на-Дону, влюблённый в поэтическое творчество Хлебникова.

Почему именно здесь? Хлебников закончил свой земной путь в деревне Санталово Крестецкого района Новгородской области 28 июня 1922 года и был похоронен на Ручьевском погосте.

Вы познакомитесь с творчеством и интереснейшей биографией поэта-футуриста, лингвиста, орнитолога, математика, историка и философа Велимира Хлебникова, предвидевшего в своих произведениях будущее.

Он предсказал революцию 1917 года в России, прообраз интернета и многое другое.

В конце нашего путешествия мы заглянем в место, которое когда-то называли «маленьким Версалем» и поговорим о судьбе Михаила Антоновича Токарского – инженера, предпринимателя, изобретателя, владельца уникальной новгородской усадьбы «Заветное».

Михаил Токарский был человеком неординарным. Инженер и архитектор, фабрикант и купец, путешественник, исследователь, писатель и переводчик с немецкого.

К настоящему моменту в Заветном сохранились въездные кованые ворота, остатки водонапорной башни, двухмаршевая парадная лестница, чаша фонтана, и часовня- усыпальница – самый впечатляющий объект усадьбы.

Отправление в Санкт-Петербург по скоростной трассе M11.

Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 21:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в Великом Новгороде в отеле Интурист, в Старой Руссе в санатории Полисть.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • двухместное размещение – 34 900 руб.
  • одноместное размещение – 44 400 руб.

Пакет питания (2 обеда) – 1000 руб.

Скидка пенсионерам – 600 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Интурист», Г.В. Новгород

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Санаторий Полисть

2 ночи

Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое. На официальном сайте 101Hotels.com представлены актуальные цены и номер телефона для бронирования.

Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.

Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.

Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Размещение в отеле с завтраком
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия в Дом - музей Г.И. Успенского (входные билеты включены)
  • Экскурсия в дом-музей Н.А. Некрасова «Чудовская Лука» (входные билеты включены)
  • Экскурсия в Сельскохозяйственную школу имени Н.А. Некрасова (входные билеты включены)
  • Посещение Грузино
  • Осмотр остатков аракчеевских казарм
  • Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
  • Экскурсия в Музей письменности (входные билеты включены)
  • Экскурсия в Грановитую палату Новгородского кремля (входные билеты включены)
  • Экскурсия в Софийский Собор
  • Экскурсия по Сольцам
  • Экскурсия "Парк-усадьба князей Васильчиковых"Выбити "
  • Экскурсия в комнату-музей М.М. Пришвина (входные билеты включены)
  • Экскурсия в Путевой дворец в Коростыни (входные билеты включены)
  • Экскурсия по Старой Руссе
  • Экскурсия по курорту
  • Экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского (входные билеты включены)
  • Экскурсия в дом-музей романа «Братья Карамазовы» (входные билеты включены)
  • Экскурсия в Музей Велимира Хлебникова (входные билеты включены)
  • Осмотр остатков усадьбы «Заветное»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
  • 2 обеда - 1000 руб., дополнительно оплачивается при покупке тура
  • Ужины
  • Входной билет на территорию курорта в Старой Руссе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие важные организационные вопросы в этом туре?

Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

