1 день

Сказки и предания Валдайской Задворенки, национальный парк Валдайский

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14.00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Жемчужина русского зодчества - Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь 1653 г. Расположен на живописном Сельвицком острове Валдайского озера, святой источник.

Посещение монастыря позволяет познакомиться не только с уникальным историко-художественным центром русской культуры, но и прикоснуться к животворящей силе православия (посещение).

Возвращение в Великий Новгород.