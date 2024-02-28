Окно в Европу по пути из варяг в греки
Побываете в первом православном монастыре и узнаете о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом "Витославлицы". Посетите Старую Руссу, где жители себя называли рушанами и варили соль. Город-курорт известен как императорская здравница сродни немецкой в Баден-Бадене. Узнаете, сколь ценна была соль в средние века, попробуете на вкус соль и сахар Старорусской земли.
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Великий Новгород
6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе/снеки). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).
11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.
Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля.
Осмотрим стены и башни. Узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.
Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского “парламента” (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.
Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.
Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.
В подарок - входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.
Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города.
Авто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Витославлицы
Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).
11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Чудесная деревня –"Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.
15:00 Свободное время в центре города.
Старая Русса
Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки).
Внимание! 12:00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)
07:00-07:30 Сбор гостей. Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути.
"Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.
11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы","Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.).
Обед в кафе города.
Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Дегустация воды.
А, напоследок, узнаем про пуд соли. Знакомство с процессом солеварения в Усадьбе средневекового рушанина.
Возвращение в В. Новгород.
~17:30 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение В. Новгород
|Место в 2-местном номере
|Одноместное размещение
|Доп. место (3-й в стандартном номере)
|Доп. сутки проживания (место в 1-/ 2-местном номере)
|Г-ца “На Прусской”
|13900
|14700
|13300
|2200/2600
|Г-ца “Интурист” 3*
|16300
|18300
|14100
|2700/3700
|Г-ца “Садко” 3*
|15200
|16400
|13000
|2400/3000
|Г-ца “Велком Инн” 3*
|16100
|17300
|14100
|2600/3200
|Г-ца “Волхов” 4*
|20700
|22100
|16100
|4200/4900
|Г-ца “Парк Инн” 4* (утренняя сауна, бассейн)
|24400
|31000
|18200
|5500/8800
Экскурсионный пакет
(без проживания)
|7800
- проживание в гостинице выбранной категории;
- 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки);
- обед на выездной экскурсии;
- услуги гида;
- экскурсионное обслуживание;
- входные билеты;
- трансфер ж/д-отель-ж/д,
Варианты проживания
На Прусской
Отель "На Прусской, 8" расположен в Великом Новгороде. Это прекрасный вариант для тех, кто ищет размещение рядом с новгородским Кремлем. Приветливые администраторы за стойкой регистрации помогут с любым вопросом, а также предоставят возможность согреться чашкой чая или кофе.
Благодаря тому что отель находится в здании XIX века, внутренняя обстановка спроектирована в соответствии с его историческими особенностями. Свежий ремонт прекрасно сочетается с раритетными вещами, которые были тщательно подобраны персоналом. Имеются как общие, так и отдельные номера. Все они оснащены собственной ванной комнатой.
В утреннее время гости смогут попробовать вкусный завтрак в континентальном стиле. Кроме того, рядом с отелем работает ряд заведений общественного питания, где можно приятно провести время.
В 5 минутах ходьбы от отеля находится музей изобразительных искусств, а в 7 минутах - сквер Лёни Голикова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 1 км.
«Интурист» 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
«Садко» 3
Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
«Велком Инн» 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
«Волхов» 4
Гостиница «Волхов» с долгой историей и находится на Софийской стороне Великого Новгорода, в непосредственной близости к главной достопримечательности - Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта. Для разнообразия досуга гостей есть сувенирная лавка и спа-комплекс с различными оздоровительными услугами.
Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.
Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.
Современным техническим оборудованием оснащены два конференц-зала для проведения деловых мероприятий: семинаров, совещаний и встреч.
Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.
«Парк Инн» 4
Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы «На Прусской» - чай/кофе/снеки)
- Обед на выездной экскурсии
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание на автоэкскурсиях
- Трансфер ж/д-отель-ж/д
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода, обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Страховка (необязательно)
- Иные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где место встречи группы?
6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Данные по встрече уточнять накануне.