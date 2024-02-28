1 день

Великий Новгород

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе/снеки). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.

Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля.

Осмотрим стены и башни. Узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.

Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского “парламента” (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.

Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок - входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города.