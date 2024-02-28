Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
Групповой тур в Великом Новгороде

Окно в Европу по пути из варяг в греки

5
3 отзыва
Прикоснитесь к живой истории, созданной века тому назад великими князьями Владимиром и Ярославом Мудрым! Узнаете историю купца Садко у берегов легендарного Ильмень-озера.

Побываете в первом православном монастыре и узнаете о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом "Витославлицы". Посетите Старую Руссу, где жители себя называли рушанами и варили соль. Город-курорт известен как императорская здравница сродни немецкой в Баден-Бадене. Узнаете, сколь ценна была соль в средние века, попробуете на вкус соль и сахар Старорусской земли.
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Окунемся в историю
Окунемся в историю
Побываем на театрализованной пешеходной экскурсии по старому городу, узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России"
Самый крупный из новгородских монастырей
Самый крупный из новгородских монастырей
Посетим действующий, самый крупный из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев
Соляной город на Великом водном пути
Соляной город на Великом водном пути
Погуляем по Старой Руссе - древнейшему русскому городу с историей

Программа тура по дням

1 день

Великий Новгород

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе/снеки). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.

Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля.

Осмотрим стены и башни. Узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.

Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского “парламента” (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.

Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок - входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города.

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
2 день

Авто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Витославлицы

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).

11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Чудесная деревня –"Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.

15:00 Свободное время в центре города.

Авто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. ВитославлицыАвто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. ВитославлицыАвто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Витославлицы
3 день

Старая Русса

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки).

Внимание! 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)

07:00-07:30 Сбор гостей. Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути.

"Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.

11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы","Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.

Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.).

Обед в кафе города.

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Дегустация воды.

А, напоследок, узнаем про пуд соли. Знакомство с процессом солеварения в Усадьбе средневекового рушанина.

Возвращение в В. Новгород.

~17:30 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву

Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы и корректировать время начала экскурсий.
Старая РуссаСтарая Русса

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение В. Новгород Место в 2-местном номереОдноместное размещениеДоп. место (3-й в стандартном номере)Доп. сутки проживания (место в 1-/ 2-местном номере)
Г-ца “На Прусской”1390014700133002200/2600
Г-ца “Интурист” 3*1630018300141002700/3700
Г-ца “Садко” 3*1520016400130002400/3000
Г-ца “Велком Инн” 3*1610017300141002600/3200
Г-ца “Волхов” 4*2070022100161004200/4900
Г-ца “Парк Инн” 4* (утренняя сауна, бассейн)2440031000182005500/8800
Экскурсионный пакет
(без проживания)
 7800
В стоимость включено:
  • проживание в гостинице выбранной категории;
  • 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки);
  • обед на выездной экскурсии;
  • услуги гида;
  • экскурсионное обслуживание;
  • входные билеты;
  • трансфер ж/д-отель-ж/д,
Скидка на ребенка при любом размещение до 16 лет – 500 р.

Варианты проживания

На Прусской

2 ночи

Отель "На Прусской, 8" расположен в Великом Новгороде. Это прекрасный вариант для тех, кто ищет размещение рядом с новгородским Кремлем. Приветливые администраторы за стойкой регистрации помогут с любым вопросом, а также предоставят возможность согреться чашкой чая или кофе.

Благодаря тому что отель находится в здании XIX века, внутренняя обстановка спроектирована в соответствии с его историческими особенностями. Свежий ремонт прекрасно сочетается с раритетными вещами, которые были тщательно подобраны персоналом. Имеются как общие, так и отдельные номера. Все они оснащены собственной ванной комнатой.

В утреннее время гости смогут попробовать вкусный завтрак в континентальном стиле. Кроме того, рядом с отелем работает ряд заведений общественного питания, где можно приятно провести время.

В 5 минутах ходьбы от отеля находится музей изобразительных искусств, а в 7 минутах - сквер Лёни Голикова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 1 км.

На ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа Прусской

«Интурист» 3

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3

«Садко» 3

2 ночи

Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.

«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3

«Велком Инн» 3

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3

«Волхов» 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» с долгой историей и находится на Софийской стороне Великого Новгорода, в непосредственной близости к главной достопримечательности - Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта. Для разнообразия досуга гостей есть сувенирная лавка и спа-комплекс с различными оздоровительными услугами.

Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.

Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.

Современным техническим оборудованием оснащены два конференц-зала для проведения деловых мероприятий: семинаров, совещаний и встреч.

Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.

«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4

«Парк Инн» 4

2 ночи

Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы «На Прусской» - чай/кофе/снеки)
  • Обед на выездной экскурсии
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание на автоэкскурсиях
  • Трансфер ж/д-отель-ж/д
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода, обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
  • Иные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где место встречи группы?

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 фев 2024
Спасибо большое. Поездкой очень доволен. Все было хорошо организовано. Узнал много интересного о нашей истории
А
2 сен 2023
Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
Е
25 авг 2023
Все прошло хорошо.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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