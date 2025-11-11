Окунетесь в неповторимую атмосферу древних городов, посетите Нилову пустынь и Иверский монастырь, насладитесь природой Валдая и познакомитесь с богатой историей Великого Новгорода.
Программа тура по дням
Торжок - Селигер - Нилова пустынь
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Нилову Пустынь (~ 370 км). Путевая информация.
Транзитная экскурсия по Торжку.
Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей.
Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом. Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников.
В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисоглебский монастырь.
Торжок славился своими ярмарками, купцами, кожами, золотным шитьем. Через транзитный город проезжали и здесь останавливались В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, С. А. Соболевский, В. Г. Белинский, М. Бакунин, И. С. Тургенев. Во время экскурсии можно узнаеть, как Торг стал Новым, а потом Торжком, как правильно готовить пожарские котлеты и как они связаны с А. С. Пушкиным.
Обед в кафе города.
Отправление автобусом на остров «Столбный», где находится русская святыня — мужской монастырь Нилова пустынь с чудотворными мощами преподобного Нила Столобенского.
Преподобный Нил прославился исцелениями, спасением людей от штормов на Селигере, а также невероятным духовным подвигом — за 27 лет своего отшельничества он ни разу не ложился, а спал, опираясь на два деревянных крюка. По его завещанию на острове был возведен величественный монастырь — «златоглавый город на острове».
Богоявленский собор Ниловой пустыни возведен по проекту, участвовавшему в конкурсе на строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
На колокольне Богоявленского собора находится одна из лучших смотровых площадок Селигера (подъем на смотровую площадку по желанию), с которой можно полюбоваться незабываемыми видами на монастырские храмы, бескрайние дали Селигерского края.
Переезд на Валдай (~ 200 км).
Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный отель «Березка», г. Вышний Волочек).
Свободное время.
Валдай - Великий Новгород
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Валдай – старинный и красивейший город с 500-летней историей.
Город известен своими православными святынями и природными объектами, такими как Национальный парк и чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров.
Главным символом Валдайского края является Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь (посещение), основанный в 1653 г. на живописном острове Сельвицкий Валдайского озера.
Иверский монастырь был основан Новгородским митрополитом Никоном, пожелавшим возвести обитель по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.
Главная святыня обители – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука еще в дни земной жизни Богородицы.
Подлинным произведением искусства является и уникальный оклад иконы, созданный в городе Златоусте мастерами Лохтачевыми и украшенный жемчугом, топазами, аметистами и цитринами.
Отправление в Великий Новгород (~ 150 км).
Обед в кафе города.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Ярославова дворища.
Великий Новгород – один из старейших городов России, сыгравший важнейшую роль в становлении страны. Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, а Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.
Купеческое начало отразилось на территориальном делении города – исторически здесь два основных района: Софийская часть с Кремлем и Торговая часть с пристанью.
Новгородский кремль, основанный еще в середине 11 века расположен на небольшом возвышении на берегу реки Волхов. В бытность Новгородской республики в кремле проходили вече – собрания местного народа для обсуждения разнообразных вопросов и проблем.
На территории Кремля расположен памятник Тысячелетия России. Он был установлен в 1862 году.
Софийский собор один из символов Новгорода, он был возведен в начале 11 века по образу и подобию одноимённого собора в Киеве, однако получился настолько уникальным, что сам стал ярким образцом новгородского архитектурного стиля.
В свое время в стенах собора в тайниках хранили золото князья и новгородская знать. Внутри стоит обратить внимание на Сигтунские ворота — яркий и редкий образчик европейского литейного мастерства XII века.
Ворота были вывезены новгородцами из Швеции во время одной из войн. Внутри – сохранившиеся фрески, датируемые XIII веком, иконы и иконостас, относящиеся к XIV-XVI векам.
Ярославо дворище и Древний торг расположены на противоположном берегу Волхова напротив Кремля. Здесь находится большое количество памятников православной культуры, датируемых 12-16 веками.
Окончание обслуживания в Великом Новгороде около 17:00 (центр города).
Отправление из Великого Новгорода (доп. плата).
Рекомендуемый поезд: № 042Ч. Отправление в 21:20. Прибытие в Москву в 05:32 (на следующий день).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере:
- заезды до 01.01.2026 – 14 900 руб.;
- заезды после 01.01.2026 – 15 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 4 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Гостиница Валдайские зори, Валдай
Гостиница "Валдайские зори" находится в одноименном городе. Здесь вы сможете провести любой вид досуга: поиграть в бильярд, попеть в караоке, расслабиться в сауне, сходить в ночной клуб.
В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате предоставляются предметы личной гигиены, набор полотенец.
В ресторане Вас ждет прекрасное обслуживание. Дружелюбные официанты помогут вам в выборе блюд и напитков.
Ресторан "Тропикана" и супермаркет "Магнит" находятся от вашего место проживания в шаговой доступности. До железнодорожного вокзала расстояние составляет меньше двух км.
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (1 завтрак, 2 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно из Великого Новгорода
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.