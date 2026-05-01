1 день

Г. Боровичи - с. Кончанское

Прибытие в Новгород (встречаем из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Санкт-Петербурга в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице — 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Боровичи (178 км).

Автобусно-пешеходная экскурсия по старому городу, который по праву можно назвать «Музеем купечества под открытым небом».

Старые купеческие особняки, с разноцветной керамикой и изящной резьбой по дереву, тротуары, вымощенные булыжником, кое-где проступающие сквозь толщу асфальта, воссоздают уютную атмосферу XIX-нач. XX веков.

Все это по-прежнему живет, «дышит» и без труда уживается с настоящим временем, стремительным XXI веком.

Посещение музея истории купеческого города (дома купца Шульгина). Приглашаем в увлекательное историческое путешествие по экспозиции Музея истории города Боровичи и Боровичского края. В пяти залах представлена история города — от эпохи неолита до крушения Империи.

Мультимедийные проекции, звуковые инсталляции погружают посетителя в исторические эпохи и пространства, тесно переплетающиеся с историей России. Бой старинных часов остановит время, и Вы почувствуете атмосферу старинного русского города с его традициями и культурой.

Живописные портреты, старинная мебель, личные вещи горожан, рассказывают о роли купечества и уездном дворянстве.

В сопровождении опытного лоцмана-экскурсовода «пройдете» по бурным мстинским порогам, описанным в романе Н. А. Некрасова «Три страны света».

Полюбуетесь красотой мстинских берегов и их удивительным растительным миром, познакомитесь с легендами и мифами о загадочной боровичской орхидее, подземной речке Понеретке.

Звуковые инсталляции передают силу и мощь горной реки, бушующих порогов, «стоны» ломающей барки. В XVIII веке городок на Мсте стал важным звеном в строительстве Санкт-Петербурга, а река — главной артерией, которая связала Волгу с Балтийским морем.

Отъезд в Кончанское-Суворовское. Село Кончанское ведет свою историю с октября 1660 года, когда на «порозжих» землях дворцового приказа обосновались карельские переселенцы.

В 1763 году имение Кончанское приобрел Василий Иванович Суворов. После его смерти имение перешло по наследству к Александру Васильевичу Суворову — великому русскому полководцу, далее к его сыну и внуку.

Вплоть до революции 1917 г. имение принадлежало потомкам Суворова. С мая 1950 года село Кончанское носит имя А. В. Суворова.

Экскурсия по музею А. В. Суворова (усадебный дом, летняя кухня, надворные постройки, усадебный парк, диорама «Переход А. В. Суворова через Альпы», в летний сезон «Светелка» на горе Дубиха).

Возвращение в Великий Новгород.

