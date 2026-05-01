Программа тура по дням
Г. Боровичи - с. Кончанское
Прибытие в Новгород (встречаем из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Санкт-Петербурга в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице — 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Боровичи (178 км).
Автобусно-пешеходная экскурсия по старому городу, который по праву можно назвать «Музеем купечества под открытым небом».
Старые купеческие особняки, с разноцветной керамикой и изящной резьбой по дереву, тротуары, вымощенные булыжником, кое-где проступающие сквозь толщу асфальта, воссоздают уютную атмосферу XIX-нач. XX веков.
Все это по-прежнему живет, «дышит» и без труда уживается с настоящим временем, стремительным XXI веком.
Посещение музея истории купеческого города (дома купца Шульгина). Приглашаем в увлекательное историческое путешествие по экспозиции Музея истории города Боровичи и Боровичского края. В пяти залах представлена история города — от эпохи неолита до крушения Империи.
Мультимедийные проекции, звуковые инсталляции погружают посетителя в исторические эпохи и пространства, тесно переплетающиеся с историей России. Бой старинных часов остановит время, и Вы почувствуете атмосферу старинного русского города с его традициями и культурой.
Живописные портреты, старинная мебель, личные вещи горожан, рассказывают о роли купечества и уездном дворянстве.
В сопровождении опытного лоцмана-экскурсовода «пройдете» по бурным мстинским порогам, описанным в романе Н. А. Некрасова «Три страны света».
Полюбуетесь красотой мстинских берегов и их удивительным растительным миром, познакомитесь с легендами и мифами о загадочной боровичской орхидее, подземной речке Понеретке.
Звуковые инсталляции передают силу и мощь горной реки, бушующих порогов, «стоны» ломающей барки. В XVIII веке городок на Мсте стал важным звеном в строительстве Санкт-Петербурга, а река — главной артерией, которая связала Волгу с Балтийским морем.
Отъезд в Кончанское-Суворовское. Село Кончанское ведет свою историю с октября 1660 года, когда на «порозжих» землях дворцового приказа обосновались карельские переселенцы.
В 1763 году имение Кончанское приобрел Василий Иванович Суворов. После его смерти имение перешло по наследству к Александру Васильевичу Суворову — великому русскому полководцу, далее к его сыну и внуку.
Вплоть до революции 1917 г. имение принадлежало потомкам Суворова. С мая 1950 года село Кончанское носит имя А. В. Суворова.
Экскурсия по музею А. В. Суворова (усадебный дом, летняя кухня, надворные постройки, усадебный парк, диорама «Переход А. В. Суворова через Альпы», в летний сезон «Светелка» на горе Дубиха).
Возвращение в Великий Новгород.
Г. Великий Новгород - загородная экскурсия
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.
Софийский собор XI в. — выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница XI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Загородная экскурсия. Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России — Свято-Юрьев монастырь.
Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».
Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.
Г. Старая Русса
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в.), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в.).
Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения — роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса»,на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли. Вход на курорт 100 руб. /чел. — оплата на месте.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату — 300 руб. /чел.).
Возвращение в Великий Новгород.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Даты
|Категория номера
Место в
2-местном номере
Место в
1-местном номере
|3-ий взр. на доп. месте
Пакет ужины
(3 ужина в отеле)
«Акрон»
Шведский стол
|12.05-30.09.2026
|Стандарт с кондиционером
|53568
|68928
|-
|-
«Волхов»
Шведский стол
|12.05-30.09.2026
|Стандарт с кондиционером
|40896
|43072
|34880
|2850
|Комфорт с кондиционером
|43600
|47950
|34880
«Садко»
Шведский стол
|12.05-30.09.2026
|Стандарт (конд по запросу)
|34624
|36032
|32448
|2100
|Улучшенный с кондиционером
|35300
|42950
|32448
«Интурист»
Шведский стол
|12.05-30.09.2026
|Стандарт (конд по запросу)
|36032
|42688
|31680
|2100
|Комфорт с кондиционером
|37600
|45800
|31680
На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 500 рублей.
Ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте.
Варианты проживания
Акрон
«Acron Hotel Veliky Novgorod a member of Radisson Individuals» представляет собой стильный и комфортабельный отель, который расположен недалеко от Кремлёвского парка, в Великом Новгороде.
Гостям предлагаются современные номера, которые оснащены кроватью с качественным матрасом, прикроватными светильниками и розетками для дополнительного удобства, бесплатным интернетом, а также индивидуальным санузлом с туалетно-косметическими принадлежностями и набором полотенец.
Попробовать изысканные блюда и напитки, а также насладиться панорамным видом на город можно в ресторане «Проун». Также при отеле есть лобби-бар.
Среди дополнительных преимуществ — фитнес-центр, круглогодичный крытый бассейн, спа-салон. Поблизости можно обнаружить множество знаковых мест города, включая Музей изобразительных искусств, Новгородский кремль, Магдебургские врата, Церковь Покрова Богородицы и многие другие. До ближайшего железнодорожного вокзала — 0,9 км, а до аэропорта «Пулково» — 152,8 км.
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Гостиница «Садко»
Гостиница «Садко» расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы «Садко» во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Гостиница «Интурист»
Гостиница «Интурист» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины (ужины оплачиваются при покупке тура, обеды можно на месте)
- Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
- Вход на курорт «Старая Русса» - 100 руб. /чел
- Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 500 руб.