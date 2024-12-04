1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского или иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы»

11:00 Экскурсионная пешеходная программа: Детинец – «каменная летопись Новгорода».

Осмотр территории Кремля: стены и 9 сохранившихся башен, памятник 1000-летию России, Софийская звонница, Софийский собор (заход самостоятельно).

Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников.

Посещение территории Ярославова дворища и торга: здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов.

Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).

13:30 Отправление на скоростном теплоходе по озеру Ильмень в д. Взвад, на место княжеской охоты и рыбалки.

Это место упоминалось в договорах Новгорода с князьями города Владимира, Твери, Москвы.

Подходя к Новгороду в 1477 году, Иван III отдал приказ: стать «иным воеводам у озера Ильменя на Взваде и на Ужине».

14:30 Прибытие в д. Взвад.

15:00 Трансфер в Старую Руссу.

15:30 Обед в кафе города.

Размещение в гостинице.

17:00 Экскурсия в доме-музее Ф. М. Достоевского, где был написан роман «Братья Карамазовы» и другие произведения.

Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.

18:00 Свободное время.

19:00 Пешеходная экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Федора Михайловича Достоевского в Старой Руссе.

Вы увидите памятник Ф. М. Достоевскому, старинную улицу Параскевы Пятницы, ныне улица Сварога, на которой впервые остановилась семья Достоевских в доме священника Румянцева, здесь были написаны главы романа «Бесы».

Церковь Георгия Победоносца (XV век) – приходской храм семьи Достоевских, место крещения младшего сына писателя Алёши, чудотворную икону Старорусской Божией Матери – главная святыня Старой Руссы с удивительной историей, набережная Достоевского – живописная зелёная набережная вдоль реки Перерытицы, идеальное место для неторопливых прогулок.

ИЛИ

Иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы».

«Братья Карамазовы» – последний роман Достоевского, вершина его творчества, в каком-то смысле главный труд всей его жизни и одно из величайших произведений в истории русской и мировой литературы – навсегда связан со Старой Руссой.

Город с географической точностью перенесён писателем на страницы романа.

Приготовьтесь преодолеть время и пространство, приоткрыть завесу тайны и оказаться в вымышленном мире гения!

Специальные 3D наушники помогут стать участником аудиоспектакля, а городские улицы с ключевыми достопримечательностями превратятся в живые декорации, заполнив пространство образами Скотопригоньевска и его жителей в исполнении заслуженных новгородских артистов.

Во время аудиоспектакля-променада вы вместе с гидом пройдёте по литературному городу Скотопригоньевску, прототипом которого послужил российский провинциальный городок XIX века – Старая Русса.

21:00 Свободное время в центре города.