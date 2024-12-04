Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки

Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Новгородскую область по варяжскому торговому пути XII века.

Здесь своими глазами можно увидеть следы великих битв, мирных торговых вояжей, рыболовного промысла и повседневной жизни наших предков,
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а в плеске волн услышать не только шум прибоя, но и перебор гуслей знаменитого былинного купца Садко. Вы посетите Новгородский кремль, дом-музей Ф. М. Достоевского в Старой Руссе и Рюриково городище.

5
3 отзыва
Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки
Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки
Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки
Ближайшие даты:
17
янв24
янв31
янв28
апр2
мая9
мая16
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского или иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы»

11:00 Экскурсионная пешеходная программа: Детинец – «каменная летопись Новгорода».

Осмотр территории Кремля: стены и 9 сохранившихся башен, памятник 1000-летию России, Софийская звонница, Софийский собор (заход самостоятельно).

Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников.

Посещение территории Ярославова дворища и торга: здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов.

Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).

13:30 Отправление на скоростном теплоходе по озеру Ильмень в д. Взвад, на место княжеской охоты и рыбалки.

Это место упоминалось в договорах Новгорода с князьями города Владимира, Твери, Москвы.

Подходя к Новгороду в 1477 году, Иван III отдал приказ: стать «иным воеводам у озера Ильменя на Взваде и на Ужине».

14:30 Прибытие в д. Взвад.

15:00 Трансфер в Старую Руссу.

15:30 Обед в кафе города.

Размещение в гостинице.

17:00 Экскурсия в доме-музее Ф. М. Достоевского, где был написан роман «Братья Карамазовы» и другие произведения.

Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.

18:00 Свободное время.

19:00 Пешеходная экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Федора Михайловича Достоевского в Старой Руссе.

Вы увидите памятник Ф. М. Достоевскому, старинную улицу Параскевы Пятницы, ныне улица Сварога, на которой впервые остановилась семья Достоевских в доме священника Румянцева, здесь были написаны главы романа «Бесы».

Церковь Георгия Победоносца (XV век) – приходской храм семьи Достоевских, место крещения младшего сына писателя Алёши, чудотворную икону Старорусской Божией Матери – главная святыня Старой Руссы с удивительной историей, набережная Достоевского – живописная зелёная набережная вдоль реки Перерытицы, идеальное место для неторопливых прогулок.

ИЛИ

Иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы».

«Братья Карамазовы» – последний роман Достоевского, вершина его творчества, в каком-то смысле главный труд всей его жизни и одно из величайших произведений в истории русской и мировой литературы – навсегда связан со Старой Руссой.

Город с географической точностью перенесён писателем на страницы романа.

Приготовьтесь преодолеть время и пространство, приоткрыть завесу тайны и оказаться в вымышленном мире гения!

Специальные 3D наушники помогут стать участником аудиоспектакля, а городские улицы с ключевыми достопримечательностями превратятся в живые декорации, заполнив пространство образами Скотопригоньевска и его жителей в исполнении заслуженных новгородских артистов.

Во время аудиоспектакля-променада вы вместе с гидом пройдёте по литературному городу Скотопригоньевску, прототипом которого послужил российский провинциальный городок XIX века – Старая Русса.

21:00 Свободное время в центре города.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского или иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы»Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского или иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы»Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского или иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы»Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского или иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы»Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского или иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы»Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского или иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы»
2 день

Рюриково городище. Завершение тура

Завтрак.

Внимание: 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров. Вещи с собой.

10:00 Отъезд в д. Взвад на посадку/теплоход.

Отправление на скоростном теплоходе по озеру Ильмень в Великий Новгород

12:00 Прибытие в Великий Новгород.

12:30 Обед в кафе города.

14:00 3-х часовая загородная экскурсия на Рюриково городище.

Живописный полуостров на истоке Волховы, где находили древние клады.

Путешествие в резиденцию князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны. Место, где провел своё детство Александр Невский.

Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода.

По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице. Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович в XII в.

Посещение загадочного Хутынского монастыря, воздвигнутого на “худом месте” и силой молитвы освобожденного от них.

Вы почувствуете умиротворение и доброту, увидите красоту Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря.

17:00 Свободное время в центре города.

Трансфер на ж/д вокзал.

Рюриково городище. Завершение тураРюриково городище. Завершение тураРюриково городище. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Полисть»в Старой Руссе.

Стоимость тура на 1 чел: 15 000 руб.

Варианты проживания

Санаторий «Полисть»

1 ночь

Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое.

Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.

Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.

Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак шведский стол, 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер на теплоходе по маршруту Взвад-Старая Русса-Взвад
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Завтрак в 1 день в Великом Новгороде - от 500 руб. /чел
  • Ужины
  • Страховка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
4 дек 2024
Очень понравилась организация тура, трансфер. Все слажено. Никаких сбоев и нареканий. Все гиды очень доброжелательные.
И
22 авг 2024
Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.
Все экскурсоводы — профессионалы своего дела и с любовью относятся к своей работе.
Опытный, аккуратный водитель.
Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам.
О
25 июл 2024
Все посмотрели, везде успели.
Все посмотрели, везде успели.Все посмотрели, везде успели.Все посмотрели, везде успели.Все посмотрели, везде успели.

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