Здесь своими глазами можно увидеть следы великих битв, мирных торговых вояжей, рыболовного промысла и повседневной жизни наших предков,
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского или иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы»
11:00 Экскурсионная пешеходная программа: Детинец – «каменная летопись Новгорода».
Осмотр территории Кремля: стены и 9 сохранившихся башен, памятник 1000-летию России, Софийская звонница, Софийский собор (заход самостоятельно).
Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников.
Посещение территории Ярославова дворища и торга: здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов.
Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).
13:30 Отправление на скоростном теплоходе по озеру Ильмень в д. Взвад, на место княжеской охоты и рыбалки.
Это место упоминалось в договорах Новгорода с князьями города Владимира, Твери, Москвы.
Подходя к Новгороду в 1477 году, Иван III отдал приказ: стать «иным воеводам у озера Ильменя на Взваде и на Ужине».
14:30 Прибытие в д. Взвад.
15:00 Трансфер в Старую Руссу.
15:30 Обед в кафе города.
Размещение в гостинице.
17:00 Экскурсия в доме-музее Ф. М. Достоевского, где был написан роман «Братья Карамазовы» и другие произведения.
Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
18:00 Свободное время.
19:00 Пешеходная экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Федора Михайловича Достоевского в Старой Руссе.
Вы увидите памятник Ф. М. Достоевскому, старинную улицу Параскевы Пятницы, ныне улица Сварога, на которой впервые остановилась семья Достоевских в доме священника Румянцева, здесь были написаны главы романа «Бесы».
Церковь Георгия Победоносца (XV век) – приходской храм семьи Достоевских, место крещения младшего сына писателя Алёши, чудотворную икону Старорусской Божией Матери – главная святыня Старой Руссы с удивительной историей, набережная Достоевского – живописная зелёная набережная вдоль реки Перерытицы, идеальное место для неторопливых прогулок.
ИЛИ
Иммерсивный спектакль-променад «Братья Карамазовы».
«Братья Карамазовы» – последний роман Достоевского, вершина его творчества, в каком-то смысле главный труд всей его жизни и одно из величайших произведений в истории русской и мировой литературы – навсегда связан со Старой Руссой.
Город с географической точностью перенесён писателем на страницы романа.
Приготовьтесь преодолеть время и пространство, приоткрыть завесу тайны и оказаться в вымышленном мире гения!
Специальные 3D наушники помогут стать участником аудиоспектакля, а городские улицы с ключевыми достопримечательностями превратятся в живые декорации, заполнив пространство образами Скотопригоньевска и его жителей в исполнении заслуженных новгородских артистов.
Во время аудиоспектакля-променада вы вместе с гидом пройдёте по литературному городу Скотопригоньевску, прототипом которого послужил российский провинциальный городок XIX века – Старая Русса.
21:00 Свободное время в центре города.
Рюриково городище. Завершение тура
Завтрак.
Внимание: 12:00 расчетный час.
Освобождение номеров. Вещи с собой.
10:00 Отъезд в д. Взвад на посадку/теплоход.
Отправление на скоростном теплоходе по озеру Ильмень в Великий Новгород
12:00 Прибытие в Великий Новгород.
12:30 Обед в кафе города.
14:00 3-х часовая загородная экскурсия на Рюриково городище.
Живописный полуостров на истоке Волховы, где находили древние клады.
Путешествие в резиденцию князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны. Место, где провел своё детство Александр Невский.
Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода.
По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице. Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович в XII в.
Посещение загадочного Хутынского монастыря, воздвигнутого на “худом месте” и силой молитвы освобожденного от них.
Вы почувствуете умиротворение и доброту, увидите красоту Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря.
17:00 Свободное время в центре города.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Полисть»в Старой Руссе.
Стоимость тура на 1 чел: 15 000 руб.
Варианты проживания
Санаторий «Полисть»
Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое.
Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.
Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.
Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак шведский стол, 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Трансфер на теплоходе по маршруту Взвад-Старая Русса-Взвад
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Завтрак в 1 день в Великом Новгороде - от 500 руб. /чел
- Ужины
- Страховка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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