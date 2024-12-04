Н Надежда Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки Очень понравилась организация тура, трансфер. Все слажено. Никаких сбоев и нареканий. Все гиды очень доброжелательные.

И Ирина Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам. Все экскурсоводы — профессионалы своего дела и с любовью относятся к своей работе. Опытный, аккуратный водитель.

О Ольга Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки Все посмотрели, везде успели.

С Светлана Новгородские династии Рюриковичей Тур рассчитан на 3 дня. Не плохая программа, но время на ознакомление достопримечательностей маловато.

А Аннета Новгородские династии Рюриковичей читать дальше Гиды очень интересные, слушать приятно, отвечали на все вопросы. В общем, поездка в Великий Новгород оказалась очень душевной, приятной и познавательной. Замечательный вышел отдых! У вокзала встретили, довезли до отеля (потом также и обратно), на каждую экскурсию ветер по времени забирали.