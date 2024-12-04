Рюриково Городище – туры в Великом Новгороде

Найдено 3 тура в категории «Рюриково Городище» в Великом Новгороде, цены от 11 100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки
Начало: Великий Новгород
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
14 800 за человека
Новгородские династии Рюриковичей
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новгородские династии Рюриковичей
Начало: Великий Новгород
28 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 11 100 за человека
Вечевые города: Псков и Новгород
4 дня
Вечевые города: Псков и Новгород
Начало: Сенная площадь, д. 2
Расписание: По договоренности
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
20 000 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Рюриково Городище»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки
  2. Новгородские династии Рюриковичей
  3. Вечевые города: Псков и Новгород
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Старый город
  2. Рюриково Городище
  3. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в декабре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Рюриково Городище" можно забронировать 3 тура от 11 100 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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