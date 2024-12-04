3 дня
Варяжский путь. Путешествие в Старую Руссу по водному пути из варяг в греки
Начало: Великий Новгород
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
14 800₽ за человека
3 дня
Новгородские династии Рюриковичей
Начало: Великий Новгород
28 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 11 100₽ за человека
4 дня
Вечевые города: Псков и Новгород
Начало: Сенная площадь, д. 2
Расписание: По договоренности
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
20 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на туры
- ННадежда4 декабря 2024Очень понравилась организация тура, трансфер. Все слажено. Никаких сбоев и нареканий. Все гиды очень доброжелательные.
- ИИрина22 августа 2024Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам. Все экскурсоводы — профессионалы своего дела и с любовью относятся к своей работе. Опытный, аккуратный водитель.
- ООльга25 июля 2024Все посмотрели, везде успели.
- ССветлана4 мая 2024Тур рассчитан на 3 дня. Не плохая программа, но время на ознакомление достопримечательностей маловато.
- ААннета22 августа 2023Замечательный вышел отдых! У вокзала встретили, довезли до отеля (потом также и обратно), на каждую экскурсию ветер по времени забирали.
- ККирилл22 августа 2023Много посетили интересных, исторических мест, памятников архитектуры и музеев. Всё организовано, спланировано и комфортно. Поездкой остались очень довольны! Смело можно рекомендовать данную компанию!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Рюриково Городище»
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