Полезная информация о Новом Уренгое
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Местное время в Новом Уренгое
02:1639
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Новый Уренгой
|По-английски
|Novyy Urengoy
|Население города
|94 212 чел.
|Аэропорт
|Новый Уренгой NUX
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|45 м. от уровня моря
Где находится Новый Уренгой на карте
Новый Уренгой