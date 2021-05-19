Всё о Новом Уренгое

Полезная информация о Новом Уренгое

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Местное время в Новом Уренгое
02:1639
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНовый Уренгой
По-английскиNovyy Urengoy
Население города94 212 чел.
АэропортНовый Уренгой NUX
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота45 м. от уровня моря

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